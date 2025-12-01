Pagelle 13° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 13° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

ROMA – Tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 ricca di emozioni, con risultati importanti sia in zona alta che nella lotta per la salvezza.

Il sabato si è aperto con la vittoria dell’Udinese sul Parma grazie alle reti di Zaniolo e Davis. Successo anche per il Genoa, capace di rimontare il Verona: al gol di Bergali ha risposto Colombo, poi la rete decisiva di Thorsby. La Juventus ha superato il Cagliari 2-1: doppietta di Yildiz dopo l’iniziale vantaggio sardo firmato da Sebastiano Esposito. Infine, il Milan ha piegato la Lazio 1-0 con un gol di Leao a inizio ripresa.

La domenica si è aperta con il successo del Lecce sul Torino (2-1): Coulibaly e Banda hanno firmato il doppio vantaggio, mentre Adams ha accorciato le distanze. Alle 15 l’Inter ha vinto 2-0 sul campo del Pisa, trascinata da una doppietta di Lautaro Martinez. Alle 18 l’Atalanta, fresca di cambio tecnico, ha battuto la Fiorentina 2-0 con i gol di Kossounou e Lookman. In serata, il big match tra Roma e Napoli ha visto prevalere gli azzurri di Antonio Conte, vittoriosi 1-0 grazie alla rete di Neres al 36’ del primo tempo.

In vetta restano Milan e Napoli con 28 punti. A un solo punto di distanza inseguono Inter e Roma, mentre Bologna (con una partita in meno) e Como sono appaiate a quota 24. La giornata si chiuderà domani con il posticipo tra Bologna e Cremonese, che potrebbe ulteriormente ridisegnare la parte alta della graduatoria.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 1 dicembre 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 28 novembre

20:45

Como-Sassuolo (pagelle–tabellino)

29 novembre

15:00

Genoa-Verona (pagelle–tabellino)

Parma-Udinese (pagelle–tabellino)

18:00

Juventus-Cagliari (pagelle–tabellino)

20:45

Milan-Lazio (pagelle–tabellino)

30 novembre

12:30

Lecce-Torino (pagelle–tabellino)

15:00

Pisa-Inter (pagelle–tabellino)

18:00

Atalanta-Fiorentina (pagelle–tabellino)

20:45

Roma-Napoli (pagelle–tabellino)

1 dicembre

20:45

Bologna-Cremonese (pagelle–tabellino)