Elenco delle partite previste per oggi martedì 15 dicembre 2020: in primo piano gli anticipi di Serie A e il turno infrasettimanale di Serie B

BENEVENTO – Serie A in primo piano quest’oggi con due anticipi della dodicesima giornata. Alle ore 18.30 si giocherà Udinese-Crotone con i bianconeri che sono reduci dall’ottimo successo esterno contro il Torino mentre i pitagorici hanno centrato la prima vittoria in campionato battendo nettamente lo Spezia. Alle ore 20.45 Benevento-Lazio con i sanniti che vengono dalla beffarda sconfitta contro il Sassuolo mentre i capitolini sono reduci dal k.o. casalingo contro il Verona. C’è anche il turno infrasettimanale di Serie B a cominciare dai due match clou Salernitana-Lecce e SPAL-Chievo. Impegni casalinghi per Empoli e Monza che giocheranno, rispettivamente, contro Cremonese e Virtus Entella mentre particolarmente interessanti si preannunciano Cittadella-Vicenza e Pordenone-Brescia. In zona salvezza si giocheranno Pisa-Pescara e Ascoli-Cosenza mentre alle 18.30 andrà in scena Reggiana-Frosinone. Si gioca anche in Premier League con il match clou tra Wolverhampton e Chelsea mentre il Manchester City giocherà in casa contro il WBA. Giornata di recuperi anche in Liga con il Real Madrid che ospiterà l’Athletic Bilbao. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

SERIE A

SERIE B

PREMIER LEAGUE

BUNDESLIGA

LIGA

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



UEFA > Femminile Champions League 2020/2021 > 1. Giornata

19:00 Olympique Lyon - Juventus

20:30 Atlético Madrid - Servette FCCF



Algeria > Ligue 1 2020/2021

16:00 AS Aïn M'lila - CR Bélouizdad

15:00 MC Alger - Olympique Médéa



Argentina > Primera División 2020 Fase Campeón > Gruppo 2

01:30 Atlético Tucumán - Banfield



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B

01:10 Tigre - Villa Dálmine



Austria > ÖFB-Cup 2020/2021 > Ottavi di finale

18:00 Kapfenberger SV 1919 - FC Blau Weiß Linz



Bahrain > Campionato 2020/2021



16:00



Al Muharraq - Budaiya

Riffa SC - Manama Club

Al Hidd - Al Ahli



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



18:45



Cercle Brugge - Sporting Charleroi

Royal Excel Mouscron - Oud-Heverlee Leuven



21:00



RSC Anderlecht - KV Oostende

Sint-Truidense VV - K Beerschot VA



Bolivia > Liga Profesional 2020

00:30 Blooming - Atlético Palmaflor

20:00 Club Aurora - Bolívar



Brasile > Série B 2020

00:00 Operário Ferroviário - PR - Ponte Preta

20:00 Oeste - SP - Cuiabá - MT



Brasile > Série C 2020 Playoffs > Gruppo C

00:00 Vila Nova - GO - Ituano - SP



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

16:30 Etar Veliko Tarnovo - PFC Montana



Cile > Primera B 2020

00:15 Rangers - Santa Cruz



14:00



Puerto Montt - Copiapó

Barnechea - Ñublense

Melipilla - Deportes Temuco

14:30 Magallanes - Deportes Valdivia

18:00 San Marcos - San Luis



Colombia > Primera B 2020 Playoffs > Gruppo B

01:40 Deportes Quindío - Unión Magdalena



Croazia > Nogometni Kup 2020/2021 > Ottavi di finale

HNK Šibenik - NK Istra 1961



Danimarca > DBU Pokalen 2020/2021 > Ottavi di finale

16:30 Hvidovre IF - Vejle BK

19:00 Holstebro BK - Randers FC



Francia > Ligue 2 2020/2021



20:00



Chamois Niortais - Grenoble Foot 38

AS Nancy - ESTAC Troyes

Pau FC - FC Sochaux



Francia > National 2020/2021

19:00 FC Annecy - US Concarneau



Galles > Premier League 2020/2021



20:45



Aberystwyth Town - Caernarfon Town

Flint Town United - Cefn Druids

Newtown AFC - The New Saints

Penybont FC - Cardiff Metropolitan



Germania > Bundesliga 2020/2021

18:30 Eintracht Francoforte - Bor. Mönchengladbach



20:30



Hertha Berlino - Mainz 05

Werder Bremen - Borussia Dortmund

Stoccarda - 1. FC Union Berlin



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



18:30



1. FC Heidenheim 1846 - Jahn Regensburg

Amburgo - SV Sandhausen

Hannover 96 - VfL Bochum

SpVgg Greuther Fürth - SV Darmstadt 98



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00



Dynamo Dresden - SC Verl

Türkgücü München - Hallescher FC

SV Wehen Wiesbaden - VfB Lübeck

Waldhof Mannheim - SpVgg Unterhaching

1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



SC Freiburg II - FC Gießen

TSV Steinbach Haiger - VfB Stuttgart II



19:00



FC-Astoria Walldorf - FK Pirmasens

Bayern Alzenau - SSV Ulm 1846

Kickers Offenbach - Hessen Kassel

TSG Balingen - TSV Schott Mainz

1899 Hoffenheim II - Eintracht Stadtallendorf

VfR Aalen - FSV Frankfurt



India > Indian Super League 2020/2021

15:00 Hyderabad FC - East Bengal FC



Indonesia > Liga 1 2020/2021







TIRA-Persikabo - PSS Sleman

PSIS Semarang - Persela Lamongan

Persipura Jayapura - Pusamania Borneo

Persib Bandung - Arema Cronus FC



Inghilterra > Premier League 2020/2021

19:00 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC

21:00 Manchester City - West Bromwich Albion



Inghilterra > Championship 2020/2021

18:30 Queens Park Rangers - Stoke City



20:45



AFC Bournemouth - Wycombe Wanderers

Bristol City - Millwall FC

Barnsley FC - Preston North End

Nottingham Forest - Sheffield Wednesday

21:00 Watford FC - Brentford FC



Inghilterra > League Two 2020/2021

19:30 Morecambe FC - Leyton Orient



20:00



Carlisle United - Mansfield Town

Oldham Athletic - Walsall FC

Port Vale FC - Forest Green Rovers

Salford City - Newport County

Scunthorpe United - Barrow AFC



20:45



Cambridge United - Colchester United

Cheltenham Town - Bolton Wanderers

Crawley Town - Bradford City

Exeter City - Harrogate Town

Southend United - Grimsby Town

Tranmere Rovers - Stevenage FC



Inghilterra > National League 2020/2021



20:45



Weymouth FC - Wrexham AFC

Solihull Moors - Halifax Town

Notts County - Stockport County

Torquay United - Dagenham & Redbridge



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021



13:00



Millwall FC U23 - Colchester United U23

Queens Park Rangers U23 - Bristol City U23



14:00



Watford FC U23 - Cardiff City U23

Ipswich Town U23 - Swansea City U23

Sheffield Wednesday U23 - Crewe Alexandra U23

Barnsley FC U23 - Hull City U23



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North

15:00 Manchester City - Derby County



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021

20:45 Glentoran Belfast - Warrenpoint Town



Italia > Serie A 2020/2021

18:30 Udinese - Crotone

20:45 Benevento - Lazio



Italia > Serie B 2020/2021

18:30 Reggiana - Frosinone



21:00



Pisa - Pescara

Cittadella - Vicenza

Ascoli - Cosenza Calcio

Empoli - Cremonese

Pordenone - Brescia

SPAL - Chievo Verona

Monza - Virtus Entella

Salernitana - Lecce



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura Playoffs > Finale

02:00 UANL Tigres - CF Monterrey



Olanda > KNVB beker 2020/2021 > 2. Giornata

18:45 SBV Excelsior - PEC Zwolle

21:00 FC Emmen - FC Groningen



Portogallo > Taça da Liga 2020/2021 > Quarti di finale

21:15 Sporting CP - CD Mafra



Romania > Liga 1 2020/2021

17:45 Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaş

20:00 FC Viitorul Constanța - FC Botoşani



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B

09:00 FC Ural - Lokomotiv Moskva



11:00



FK Strogino Moskva - Uor-5 Egorievsk

FK Khimki - FK Ufa

Rubin Kazan - CSKA Moskva

12:00 Zenit St. Petersburg - Akademiya Konopleva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A



11:00



Akhmat Grozny - FK Chertanovo

Rotor Volgograd - FK Sochi

13:00 FK Krasnodar - Dinamo Moskva

14:00 FK Rostov - FK Tambov



Scozia > League Cup 2020/2021 > Quarti di finale

20:45 Dunfermline Athletic - St. Johnstone FC

21:00 Alloa Athletic - Hibernian FC



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

13:00 NK Bravo - Olimpija Ljubljana



Spagna > Primera División 2020/2021

22:00 Real Madrid - Athletic Bilbao



Spagna > Copa del Rey 2020/2021 > 1. Giornata

18:00 CA Pulpileño - CD Lugo



19:00



CD Marchamalo - SD Huesca

UD Tomares - CA Osasuna

CD Cantolagua - Real Valladolid

Sestao River - CD Tenerife

Club Portugalete - SD Ponferradina



20:00



Ciudad de Lucena - Sevilla FC

Ourense CF - CD Leganés

20:30 CD Coria - Real Oviedo



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



18:30



Stellenbosch FC - Cape Town City FC

Mamelodi Sundowns - TS Galaxy

SuperSport United - Kaizer Chiefs

Moroka Swallows - Maritzburg United



Turchia > SüperLig 2020/2021

14:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021

17:00 Balıkesirspor - Samsunspor



Turchia > Türkiye Kupasi 2020/2021 > 5. Giornata

11:00 Kasımpaşa SK - Muğlaspor

13:00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

15:00 Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

16:30 Göztepe - Bursaspor

19:00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği



Venezuela > Primera División 2020 Playoffs > Partita per 3. posizione

22:00 Deportivo Lara - Caracas FC