Elenco delle partite previste per oggi sabato 16 aprile 2022: si giocano sei incontri per la 33esima giornata, turno casalingo per Juventus e Lazio. In FA Cup si gioca City – Liverpool

Sabato 16 aprile insegna del calcio italiano in particolare per la Serie A che propone ben 6 incontri ricordiamo che negli anticipi disputati nella giornata di ieri hanno centrato il successo sia l’Inter vittoriosi in trasferta con lo Spezia per 3 a 1 con il ritorno al gol di Lautaro Martinez (autore anche di un assist) mentre il Milan ha liquidato il Genoa 2 a 0. Degli incontri in programma quest’oggi parleremo in maniera dettagliata di seguito sarà una giornata dove si gioca nei principali campionati europei. Partiamo da la Ligue 1 francese con due incontri: alle ore 17 Saint Etienne – Brest mentre alle 21 il Lille sfida il Lens con le due squadre distanziate di una sola lunghezza e a pochi punti dallo Strasburgo che attualmente occupa l’ultima posizione utile per l’Europa. La Bundesliga propone invece ben 5 incontri a partire dalle ore 15:30 troviamo 4 dei 5 incontri dove spicca l’impegno del Dortmund in casa con il Wolfsburg mentre in chiave Europea da seguire l’incontro casalingo del Friburgo. Chiuderà il quadro alle 18:30 il Monchengladbach contro il Colonia. In Inghilterra sono quattro le gare in Premier League validi per la 33a giornata. Si parte alle 13:30 da Tottenham – Brighton con la squadra allenata da Conte che si trova in quarta posizione classifica ed è reduce da 4 successi consecutivi. Alle ore 16 altri tre incontri con gli impegnati del Manchester United in casa è l’Arsenal in trasferta rispettivamente contro il Norwich e il Southampton. Da non perdere la super sfida tra Manchester City e Liverpool delle 16:30 come due squadre che si ritrovano per la terza volta e a breve distanza da quel 2-2 in campionato ad affrontarsi. Questa volta si disputa semifinale di FA Cup, gara secca. La vincente affronterà in finale quella tra Chelsea e Crystal Palace che verrà disputata domenica. In Spagna per la Liga sono in programma 4 incontri a partire dalle ore 14 con Elche – Maiorca mentre in chiave Europea da seguire la trasferta del Villareal con il Getafe. La squadra si trova a 9 punti dal Real Sociedad ma in caso di successo può ancora sperare di lottare fino alla fine per conquistare l’ultimo posto disponibile.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

12.30

14.30

16.30

18.30

20.45

FA CUP

16.30

LEGA PRO

14.30

17.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

TURNO CASALINGO PER JUVENTUS E LAZIO

Il programma di Serie A si aprirà 12:30 con Cagliari – Sassuolo. Se la squadra di Zanetti naviga a metà classifica in una situazione di assoluta tranquillità, il Cagliari si trova XVII posizione con tre punti di vantaggio dal Venezia e Genoa con quest’ultimo che già ha perso. Occasione per la squadra sarda di poter staccare ulteriormente le dirette avversarie. Alle 14:30 invece sono 2 incontri in programma. Da una parte Sampdoria – Salernitana con i blucerchiati è molti vicini alla salvezza in caso di successo e i campani che sperano nei tre punti per tentare di rimettersi in corsa. Dall’altra parte l’Udinese ospita lìEmpoli che potrebbe non avere molto da dire classifica e non per questo non sarà divertente. Alle ore 16:30 la Fiorentina in piena corsas per l’Europa affronta il Venezia reduce da un lungo filotto di sconfitte. La Juventus ospita il Bologna alle 18:30 per cercare di consolidare la quarta posizione. Alla vigilia di questo incontro il tecnico Massimiliano Allegri ha sottolineato come la squadra arriva a questo incontro dopo una buona settimana di lavoro e si trova bene fisicamente quindi augura una pronta guarigione al tecnico Mihajlovic che domani non sarà in panchina. Per quanto riguarda la condizione di giocatori farà le sue scelte anche nella logica della sfida di mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina. Possibile staffetta tra Bonucci e Chiellini, Cuadrado che si è allenano e dovrebbe essere arruolabile così come Dybala che sta crescendo in condizione. Si augura quindi che Vlahovic possa diventare il capocannoniere di questo campionato. Questa ricca giornata di calcio di Serie A si chiuderà con Lazio – Torino. La squadra di Sarri occupa l’ultimo posto disponibile per l’Europa mentre i granata si trovano in una situazione di metà classifica. Per i biancocelesti la necessità di continuare nell’ottimo ruolino di marcia che è stato interrotto solo una sconfitta nel derby contro la Roma.

MATCH PROMOZIONE TRA SUDTIROL E PADOVA

Nel programma di oggi, ferma la Serie B che giocherà a Pasquetta, troviamo la Lega Pro che presenta un turno completo sia per il girone A che C. Nel primo girone giocano tutti alle 14:30 e fari puntati su Sudtirol – Padova. La gara segnerà probabilmente l’epilogo di questa lotta infinita tra le squadre che si vedono distanti soltanto due lunghezze. I padroni di casa potrebbero festeggiare già oggi la promozione in Serie B in caso di successo e “vendicare” la sconfitta nella finale di Coppa Italia di Serie C proprio contro il Padova che potrebbe ribaltare le sorti della stagione completando la rimonta in caso di colpo esterno. Le partite del girone C invece si disputano invece tutte alle 17:30. Grande Lotta per le posizioni migliori in ottica playoff con Latina – Monopoli tra le gare più interessanti. Il Catanzaro ospita il Campobasso mentre l’Avellino la Vibonese. Il Bari già promosso invece va a far visita al Taranto a caccia di punti per la matematica salvezza. Il Catanzaro ospita il Campobasso mentre la Virtus Francavilla in difficoltà (solo due punti nelle ultime cinque partite) riceve un Foggia che vuole riscattare il pesante 6-2 incassato allo Zaccheria ad opera del Catanzaro. Si gioca anche nel Campionato Primavera 1 dalle 10:30 con Lecce – Juventus e Napoli – Cagliari per chiudersi alle ore 17 con Sassuolo – Verona. Si gioca anche nel Campionato Primavera 2 mentre per quanto riguarda la Serie A femminile si va a recuperare la sfida valida per la diciassettesima giornata tra Polignano e Lazio.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 16 APRILE 2022

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Petro – Mamelodi 18:00

Al Ahly – Raja Casablanca 22:00

Belouizdad – Wydad 23:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Tirana 13:45

Kastrioti – Kukesi 13:45

ALGERIA LIGUE 1

Tlemcen – Arba 16:45

Paradou – Medea 23:30

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Aldosivi – Rosario 00:00

Central Cordoba – Arsenal Sarandi 00:00

Newells Old Boys – Patronato 02:30

San Lorenzo – Platense 19:00

Colon – Independiente 21:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van – Urartu 13:00

BKMA – Noravank 16:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Gia Lai (Vie) – Yokohama M. (Jpn) 13:00

Kitchee (Hkg) – Chiangrai (Tha) 13:00

Jeonbuk (Kor) – Sydney FC (Aus) 16:00

Shanghai Port (Chn) – Kobe (Jpn) Rinviata

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Perth Glory 09:05

Newcastle Jets – Melbourne Victory 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Altach – LASK 17:00

Hartberg – Admira 17:00

Ried – Tirol 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Zira – Sabail 16:15

Neftci Baku – Sabah Baku 18:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Isloch – Neman 12:00

Zhodino – Arsenal Dzyarzhynsk 14:00

Soligorsk – BATE 16:00

Din. Minsk – Belshina 18:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Tomayapo – Universitario de Vinto 00:00

U. Sucre – Santa Cruz 02:00

Always Ready – Independiente Petrolero 21:00

Bolivar – Blooming 23:15

BRASILE SERIE A

Goias – Palmeiras 21:30

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Botev Plovdiv – Cherno More 18:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Edmonton – York Utd 03:00

Atl. Ottawa – HFX Wanderers 19:00

Forge – Cavalry 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano – Coquimbo 21:00

U. De Chile – Palestino 23:30

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Ol. Nicosia – Doxa 16:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Apollon – Paphos 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Santa Fe – Petrolera 02:30

Once Caldas – Cortulua 21:00

Tolima – Pasto 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

ADR Jicaral – Grecia 23:00

Guanacasteca – Alajuelense 23:00

CROAZIA 1. HNL

Sibenik – Slaven Belupo 15:00

Osijek – Dragovoljac 17:05

Lok. Zagreb – Rijeka 19:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Gualaceo – Mushuc Runa 02:00

Orense – Tecnico U. 19:30

Delfin – Cumbaya 22:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus – Flora 13:30

Legion – Tallinna Kalev 16:00

Narva – Paide 18:30

FRANCIA LIGUE 1

St. Etienne – Brest 17:00

Lilla – Lens 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Pau FC – Auxerre 15:00

Tolosa – Quevilly Rouen 15:00

Bastia – Guingamp 19:00

Caen – Amiens 19:00

Dijon – AC Ajaccio 19:00

Dunkerque – Grenoble 19:00

Nancy – Niort 19:00

Nimes – Sochaux 19:00

Rodez – Paris FC 19:00

Valenciennes – Le Havre 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dresda – Kiel 13:30

Hannover – Dusseldorf 13:30

Sandhausen – St. Pauli 13:30

Amburgo – Karlsruher 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Hertha 15:30

Dortmund – Wolfsburg 15:30

Friburgo – Bochum 15:30

Magonza – Stoccarda 15:30

Monchengladbach – Colonia 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo – Tokyo 06:00

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Europa FC – Magpies 16:00

Lincoln – Mons Calpe 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Smyrnis – Volos 15:00

Panetolikos – Asteras T. 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Coban Imperial – Antigua 23:00

INGHILTERRA FA CUP

Manchester City – Liverpool 16:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Tottenham – Brighton 13:30

Manchester Utd – Norwich 16:00

Southampton – Arsenal 16:00

Watford – Brentford 16:00

IRAQ SUPER LEAGUE

Al Quwa Al Jawiya – Al Shorta Posticipata

Erbil – Al Zawraa 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL CHAMPIONSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Dundela – Knockbreda 16:00

Institute – Queens Univ. 16:00

IRLANDA DEL NORD NIFL CHAMPIONSHIP – GUPPO PROMOZIONE

Ballinamallard – Annagh 16:00

Dergview – H&W Welders 16:00

Newry City – Loughgall 16:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Ballymena – Portadown 16:00

Dungannon – Glenavon 16:00

Warrenpoint – C. Rangers 16:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cliftonville – Larne 16:00

Coleraine – Crusaders 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Haifa – Sakhnin 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 – Juventus U19 10:30

Napoli U19 – Cagliari U19 10:30

Genoa U19 – Inter U19 12:30

Pescara U19 – Atalanta U19 12:30

Torino U19 – Fiorentina U19 14:30

Empoli U19 – Bologna U19 15:00

Spal U19 – Roma U19 15:00

Milan U19 – Sampdoria U19 16:30

Sassuolo U19 – Verona U19 17:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Cittadella U19 – Entella U19 11:00

Cosenza U19 – Benevento U19 11:00

Ternana U19 – Salernitana U19 11:00

Frosinone U19 – Cesena U19 15:00

Parma U19 – Brescia U19 15:00

Pisa U19 – Lazio U19 15:00

Reggina U19 – Perugia U19 15:00

Venezia U19 – Monza U19 15:00

Vicenza U19 – Cremonese U19 15:00

ITALIA SERIE A

Cagliari – Sassuolo 12:30

Sampdoria – Salernitana 14:30

Udinese – Empoli 14:30

Fiorentina – Venezia 16:30

Juventus – Bologna 18:30

Lazio – Torino 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Pomigliano D – Lazio D 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Giana Erminio – Triestina 14:30

Lecco – Seregno 14:30

Legnago Salus – AlbinoLeffe 14:30

Piacenza – FeralpiSalò 14:30

Pro Patria – Mantova 14:30

Pro Vercelli – Fiorenzuola 14:30

Renate – Pergolettese 14:30

Südtirol – Padova 14:30

Trento – Juventus U23 14:30

Virtus Verona – Pro Sesto 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Turris 17:30

Avellino – Vibonese 17:30

Catanzaro – Campobasso 17:30

Fidelis Andria – Monterosi Tuscia 17:30

Latina – Monopoli 17:30

Paganese – Picerno 17:30

Potenza – Juve Stabia 17:30

Taranto – Bari 17:30

Virtus Francavilla – Foggia 17:30

KOSOVO SUPERLIGA

Drenica – Dukagjini 14:00

Gjilani – Feronikeli 14:00

Malisheva – KF Ulpiana 14:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Riteriai 12:00

Siauliai FA – FK Panevezys 14:00

Jonava – Dziugas Telsiai 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat – Tanger 00:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tapatio – Raya2 00:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Necaxa – Atl. San Luis 02:00

Juarez – Pachuca 04:00

Tijuana – Club America 04:06

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Francia U16 – Argentina U16 18:00

Inghilterra U16 – Brasile U16 18:00

Olanda U16 – Messico U16 18:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

FC Volendam – Jong Ajax 16:30

Almere – Breda 21:00

OLANDA EREDIVISIE

Sittard – Sparta Rotterdam 18:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

12 de Octubre – Olimpia Asuncion 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Grau – ADT Tarma 20:00

Carlos Mannucci – Cienciano 20:15

Sporting Cristal – Dep. Municipal 22:30

POLONIA DIVISION 1

Chrobry Glogow – Korona 12:40

Skra – Polkowice 15:00

Sosnowiec – LKS Lodz 18:00

Widzew Lodz – Puszcza 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Moreirense – Tondela 16:30

Belenenses – Vizela 19:00

Maritimo – Boavista 19:00

FC Porto – Portimonense 21:30

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Sepsi Sf. Gheorghe – UTA Arad 14:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Voluntari – FC Arges 16:30

Farul Constanta – Univ. Craiova 19:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

Gorilla – Rayon Sport 15:00

Marines – Gicumbi 15:00

Mukura Victory Sports – Espoir 15:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ufa – CSKA Mosca 13:00

Zenit – Ural 15:30

Sp. Mosca – Kazan 18:00

SENEGAL LIGUE 1

Dakar SC – US Goree 19:00

Generation F. – Pikine 19:00

Guediawaye – ASEC Ndiambour 19:00

Jaraaf – Douanes 19:00

Linguere – Casa 19:00

Mbour Petite Cote – Diambars 19:00

Teungueth – Excellence 19:00

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Mladost – Proleter 16:00

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cukaricki – TSC Backa Topola 14:00

Stella Rossa – Partizan 18:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Pohronie – Trencin 18:00

Senica – L. Mikulas 18:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Dun. Streda – Zilina 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale – Koper 15:00

Celje – Bravo 17:30

O. Ljubljana – Tabor Sezana 20:15

SPAGNA LALIGA

Elche – Maiorca 14:00

Alaves – Vallecano 16:15

Valencia – Osasuna 18:30

Getafe – Villarreal 21:00

SPAGNA LALIGA2

Leganes – Malaga 16:00

Valladolid – Almeria 18:15

Gijon – R. Oviedo 20:30

Cartagena – Alcorcon 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Maritzburg Utd 15:00

Sekhukhune – TS Galaxy 15:00

Cape Town City – Royal AM 17:00

Kaizer – Supersport 19:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Djurgarden – Norrkoping 15:00

Varbergs – Sundsvall 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Zurigo – Young Boys 17:30

Servette – Grasshoppers 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Hatayspor – Sivasspor 12:30

Alanyaspor – Antalyaspor 15:00

Altay – Basaksehir 15:00

Fenerbahce – Goztepe 19:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Defensor Sp. – Fenix 01:15

Liverpool M. – Montevideo City 18:30

Albion – Cerro Largo 21:00

USA MLS

CF Montreal – Vancouver Whitecaps 21:00

San Jose Earthquakes – Nashville SC 21:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Portuguesa – Estudiantes M. 23:15