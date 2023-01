Elenco delle partite previste per oggi, sabato 21 gennaio 2023: il big match apre il pomeriggio di Premier League, tre anticipi in Italia con Verona-Lecce, il derby Salernitana-Napoli e Fiorentina-Torino

In primo piano questo sabato 21 gennaio la sfida di Premier League tra Liverpool e Chelsea delle 13.30 mentre in Italia ci sono tre anticipi di Serie A con il derby campano Salernitana – Napoli, la Serie B e le minori. Si gioca nei principali campionati europei come in Bundesliga e Liga mentre in Francia prosegue la Coppa con i sedicesimi di finale.

Indice



Partiamo dal calcio italiano con la Serie A. Il programma della 19esima giornata, ultima del girone d’andata si apre alle 15 con Verona – Lecce. Se per gli scaligeri di tratta di una partita molto delicata per una classifica che li vede a -7 dalla quart’ultima (il Sassuolo) per i giallorossi in periodo di grazia c’è la ghiotta occasioni di chiudere o quasi il discorso salvezza arrivando a un possibile +14 in caso di tre punti da una diretta concorrente. Un punteggio che suonerebbe già quasi come una sentenza. Da una parte Zaffaroni punta a un trio d’attacco già visto al Meazza con Lazovic trequartista dietro Kallon e Djuric mentre Baroni con il ballottaggio Di Francesco – Banda nel tridente con Colombo e Strefezza. Torna disponibile Ceesay. Alle ore 18 la Salernitana riparte dal pesante 8-2 di Bergamo con Nicola ancora saldamente al timone dopo una settimana un pò travagliata. “Se il risultato di Bergamo è stato il prezzo da pagare per imparare qualcosa lo accetto ma ora è arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa” ha dichiarato nel pre partita anche se la partita di domani sarà difficilissima contro il Napoli. Quindi ha fatto appello all’agonismo e al dimostrare di avere responsabilità: “sta a noi dimostrare ai tifosi che abbiamo sangue dentro e voglia di giocarci questa partita”. Non ci sarà Fazio in difesa ma torna Daniliuc dopo la squalifica con Dia e Piatek che dovrebbero avere nuovamente la meglio su Bonazzoli. Spalletti deve rinunciare a Kvaratskhelia e dovrebbe rilanciare Elmas mentre Lozano sembra in vantaggio su Politano. Sembra essere stato digerito bene il ko con l’Inter con la squadra che in particolare con la Juventus sembra essere tornata la “sciacciasassi” della prima parte di stagione. Alle ore 20.45 Fiorentina – Torino è la sfida tra due squadre che vogliono rilanciarsi in classifica appena sotto le sei big e non più sette visto la squalifica alla Juventus. Arrivano entrambe da una sconfitta con Italiano che deve fare i conti con la squalifica di Dodò mentre Juric rinuncia a Lukic per infortunio e potrebbe tenere in panchina Schuurs non al meglio. Si tratta anche di un assaggio della sfida di Coppa Italia. Infatti le squadre si ritroveranno nuovamente per i quarti di finale. E’ proprio dalla positiva parentesi di Coppa che i due allenatori vogliono ripartire per fare bene anche in campionato.

Il programma di Serie B si è aperto ieri con il successo nel finale del Palermo sul Bari, punteggio che animerà le concorrenti alla corsa playoff come il Pisa che in un paio di mesi si trova a lottare per opposti obiettivi. C’è curiosità sull’esito di Benevento – Genoa con i giallorossi sempre più inguaiati in classifica così come per Reggina – Ternana con i calabresi che hanno davanti lo spettro dell’ultima gara con la SPAL mentre gli umbri sono tornati a vincere e a rilanciarsi. Il Cagliari a caccia del terzo successo consecutivo in trasferta contro un Cittadella che proprio nell’ultimo turno ha rotto un filotto interminabile di sconfitte. In Lega Pro c’è nel girone C l’anticipo tra Gebilson e Virtus Francavilla mentre nel girone A prosegue la grande lotta al vertice con il Pordenone primo che ospita il Sangiuliano City mentre la FeralpiSalò affronta la Pergolettese in trasferta. Big match sarà Pro Sesto – Lecco. Si gioca in Serie D così come in Primavera 1 con le due capolista Roma e Torino impegnate in trasferta rispettivamente a Cagliari e Udine. Si giocano anche due partite di Serie A Femminile con Sampdoria – Milan alle ore 12.30 e Sassuolo – Fiorentina alle 14.30.

Breve carrellata sull’estero partendo dalla Liga MX che proponte due incontri nella notte: Mazatlan – Santos Laguna alle 04 e Tijuana – Tigres alle 04.10. Quindi ci trasferiamo in Australia per i tre incontri di A-League mentre per le nazionali si apre la 3° giornata dell’African Nations Championship. In Francia proseguono le partite dei 16esimi di Coppa mentre in Bundesliga troviamo il Friburgo impegnato in casa del Wolfsburg alle 15.30. In Premier League spicca alle 13.03 Liverpool – Chelsea mentre il Newcastle alle 18.30 fa visita in casa del Crystal Palace. Nella Liga troviamo Vallecano – Real Sociadad ad aprire il calendario alle 14 quindi trasferta per il Betis con l’Espanyol e turno casalingo dell’Atletico Madric con il Valladolid.

SERIE A

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

13.30

SERIE B

14.00

16.15

LEGA PRO

14:30

Pordenone-Sangiuliano City (dalle ore 09:30)

Pro Patria-Padova (dalle ore 10)

Pro Sesto-Lecco (dalle ore 10.30)

Gelbison-Virtus Francavilla

17:30

Pergolettese-FeralpiSalò (dalle ore 11)

Programma delle partite del 21 gennaio 2023

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP

Libia – Etiopia 20:00

Mozambico – Algeria 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti – Partizani 13:00

Tirana – Bylis 16:00

Vllaznia – Laci 16:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Wehda – Al Taee 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Sydney FC 07:00

Brisbane Roar – Melbourne City 09:45

Perth Glory – Melbourne Victory 12:30

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Chittagong Abahani – Bashundara Kings 10:00

Muktijoddha Sangsad – Fortis 10:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Waregem – Westerlo 16:00

KV Mechelen – Kortrijk 18:15

Oostende – Cercle Brugge 18:15

Royale Union SG – Leuven 20:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – Nublense 0-0 (*)

Palestino – A. Italiano 22:00

CIPRO FIRST DIVISION

AEL Limassol – Karmiotissa 16:00

Paphos – Doxa 16:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – Cartagines 22:00

Puntarenas FC – AD Santos 22:00

CROAZIA HNL

Osijek – Rijeka 15:00

Din. Zagabria – Gorica 17:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Zamalek – Al Ahly 19:30

FRANCIA COPPA DI FRANCE

Chambery – Lione 15:30

Bastia – Lorient 18:00

Chamalieres – Paris FC 18:00

Grasse – Rodez 18:00

Les Herbiers – Reims 18:00

Plabennec – Grenoble 18:00

Tolosa – AC Ajaccio 18:00

Strasbourg Koenigshoffen – Angers 20:45

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Hertha 15:30

Francoforte – Schalke 15:30

Stoccarda – Magonza 15:30

Union Berlino – Hoffenheim 15:30

Wolfsburg – Friburgo 15:30

Colonia – Brema 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete – Asteras T. 16:00

Aris – Volos 19:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

UPNFM – Motagua 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Coventry – Norwich 13:30

Birmingham – Preston 16:00

Blackpool – Huddersfield 16:00

Bristol City – Blackburn 16:00

Cardiff – Millwall 16:00

QPR – Swansea 16:00

Stoke – Reading 16:00

Watford – Rotherham 16:00

Wigan – Luton 16:00

Sunderland – Middlesbrough 13:00

INGHILTERRA FA CUP

Accrington – Boreham Wood 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Liverpool – Chelsea 13:30

Bournemouth – Nottingham 16:00

Leicester – Brighton 16:00

Southampton – Aston Villa 16:00

West Ham – Everton 16:00

Crystal Palace – Newcastle 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Havadar SC – Aluminium Arak 12:30

Tractor-Sazi – Gol Gohar 12:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville – Coleraine 16:00

Dungannon – Glenavon 16:00

Larne – Crusaders 16:00

Linfield – Ballymena 16:00

Newry City – Glentoran 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – H. Tel Aviv 14:00

H. Haifa – Kiryat Shmona 16:30

Hapoel Hadera – Ashdod 17:00

Nes Tziona – Sakhnin 17:00

Maccabi Bnei Raina – B. Jerusalem 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Sassuolo U19 – Lecce U19 11:00

Udinese U19 – Torino U19 11:00

Juventus U19 – Frosinone U19 13:00

Cagliari U19 – Roma U19 14:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Benevento U19 – Spezia U19 11:00

Crotone U19 – Viterbese U19 11:00

Pisa U19 – Cosenza U19 11:00

Salernitana U19 – Imolese U19 11:00

Entella U19 – Monopoli U19 11:30

Cremonese U19 – Alessandria U19 14:00

Padova U19 – Como U19 14:00

Venezia U19 – Genoa U19 14:00

Brescia U19 – Reggiana U19 14:30

Lazio U19 – Perugia U19 14:30

Monza U19 – FeralpiSalò U19 14:30

Parma U19 – Cittadella U19 14:30

Pordenone U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Ternana U19 – Reggina U19 14:30

Vicenza U19 – Spal U19 14:30

ITALIA SERIE A

Verona – Lecce 15:00

Salernitana – Napoli 18:00

Fiorentina – Torino 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sampdoria D – Milan D 12:30

Sassuolo D – Fiorentina D 14:30

ITALIA SERIE B

Benevento – Genoa 14:00

Como – Pisa 14:00

Modena – Cosenza 14:00

Parma – Perugia 14:00

Reggina – Ternana 14:00

Spal – Ascoli 14:00

Venezia – Südtirol 14:00

Cittadella – Cagliari 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pordenone – Sangiuliano City 14:30

Pro Patria – Padova 14:30

Pro Sesto – Lecco 14:30

Pro Vercelli – Triestina 14:30

Pergolettese – FeralpiSalò 17:30

Piacenza – Arzignano 17:30

Trento – Mantova 17:30

Virtus Verona – Novara 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Gelbison – Virtus Francavilla 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Borgosesia – Chieri 14:30

Castellanzese – Ligorna 14:30

Chisola – Gozzano 14:30

PDHA – Vado 14:30

Pinerolo – Sestri Levante 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Lentigione 14:30

Correggese – Corticella 14:30

Mezzolara – Giana Erminio 14:30

Salsomaggiore – Ravenna 14:30

Sammaurese – G.S. Bagnolese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Arezzo – Sangiovannese 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca – FAR Rabat 16:00

Berkane – Difaa El Jadidi 18:15

Maghreb Fez – Agadir 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Correcaminos – Tapatio 1-2 (Intervallo)

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Mazatlan FC – Santos Laguna 04:00

Tijuana – Tigres 04:10

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Cimarrones de Sonora 2 – Leones Negros 2 19:00

Deportiva Venados – Real de Arteaga 22:00

Canamy – Inter Playa Del Carmen 23:00

Dongu – Cafetaleros 23:00

Inter de Queretaro – Lobos ULMX 23:00

Saltillo – Tulancingo 23:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Nuova Zelanda D – USA D 04:00

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – FC Emmen 18:45

Cambuur – Sparta Rotterdam 20:00

PSV – Vitesse 20:00

Waalwijk – G.A. Eagles 21:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira – Braga 16:30

Santa Clara – Benfica 19:00

Guimaraes – FC Porto 21:30

ROMANIA LIGA 1

Mioveni – Petrolul 16:00

Botosani – Univ. Craiova 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – La Fiorita 15:00

Faetano – Tre Fiori 15:00

Folgore – Libertas 15:00

Virtus – Domagnano 15:00

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Real Sociedad 14:00

Espanyol – Betis 16:15

Atl. Madrid – Valladolid 18:30

Siviglia – Cadice 21:00

SPAGNA LALIGA2

Malaga – Burgos CF 16:15

Ponferradina – Eibar 16:15

Granada – UD Ibiza 18:30

Alaves – Racing Santander 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – Maritzburg Utd 14:30

Royal AM – Chippa United 14:30

AmaZulu – Marumo Gallants 19:00

Kaizer – Mamelodi 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – Zurigo 18:00

Grasshoppers – Young Boys 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Bizertin – US Tataouine 14:00

Chebba – Esperance Tunis 14:00

Etoile Sahel – Hamam-Sousse 14:00

Stade Tunisien – CS Sfaxien 14:00

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Basaksehir 14:00

Galatasaray – Antalyaspor 17:00