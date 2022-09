Elenco delle partite previste per oggi sabato 3 settembre 2022: il programma di Serie A si apre con Fiorentina – Juventus e si chiude con Lazio – Napoli. In campo anche Bayern, City e PSG

Giornata molto ricca quella di sabato 3 settembre. In particolare in Serie A si apre la 5° giornata di campionato con tre big match a partire dalle ore 15 con Fiorentina – Juventus per proseguire con il derby Milan – Inter delle 18 e concludersi alle 20.45 con Lazio – Napoli. Ma in Italia ci sarà anche un ricco cartellone di Serie B e la prima giornata di Lega Pro per il Girone A oltre alle partite del Campionato Primavera 1. Questa sezione sarà approfondita di seguito. Vediamo prima cosa ci attende nel resto d’Europa e del Mondo. Seguendo l’ordine orario sarà la Premier League ad aprire per prima alle 13:30 con Everton – Liverpool mentre il Tottenham è atteso alle 16 dello scontro casalingo con il Fulham e il Manchester City alle 18:30 gioca in casa dell’Aston Villa. Ricordiamo che dopo 5 giornate guida a punteggio pieno l’Arsenal quindi il City a 13 e il Tottenham a 11. Nella Liga dalle 14 si inizia a giocare con Maiorca Girona mentre grande attesa alle 16:15 per Real Madrid – Betis quindi alle 18:30 per Sociedad – Atletico Madrid e alle 21 per Siviglia – Barcellona. Alle 15:30 invece si giocheranno ben 5 delle 6 partite in programma di Bundesliga con la sfida tra il sorprendente Union Berlino e il Bayern Monaco. Altrettanto suggestiva la strasferta del Friburgo in casa di un Leverkusen galvanizzato dal primo successo stagionale ottenuto nell’ultimo turno. In classifica guida il Dortmund a 12 ma ha già giocato il turno quindi a 10 Bayern e Union e a 9 Friburgo e Hoffenheim (già scesa in campo). In Ligue 1 sono tre gli anticipi con le trasferte di Marsiglia alle ore 17 in casa dell’Auxerre e del PSG alle 21 in casa del Nantes. In Africa si parte dal pomeriggio con sei incontri di qualificazione alla prossima African Nations Championship dove spicca Nigeria – Ghana alle ore 18. Proseguono gli incontri di qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo femminile con Turchia – Germania e Austria – Inghilterra. In Sud America invece giocheranno in serata tre incontri di Liga Profesional argentina e alle 21:30 Juventude – Avai per la Serie A in Brasile.

Aston Villa-Manchester City

Auxerre-Marsiglia

Nantes-PSG

DERBY DI MILANO E ALTRI DUE BIG MATCH

Difficile cercare di sintetizzare un cartellone così invitante come quello di oggi per la Serie A. Partenza non esaltante per la Fiorentina che affronta una Juventus in crescita e vanta al momento la difesa meno perforata con appena un gol. I viola, nonostante molte opzioni in attacco invece latitano proprio in quel settore. Italiano dovrebbe proporre dal primo minuto Amrabat tenuto a riposo nel turno infrasettimanale e in avanti il potenziale trio titolare guidato da Jovic. Allegri deve rinunciare nuovamente a Szczesny tra i pali e potrebbe a sorpresa preferire Milik a Vlahovic anche in ottica Champions League. Possibile esordio a centrocampo per Paredes mentre al centro della difesa con Bremer la soluzione Danilo. A seguire il derby tra Milan e Inter. I nerazzurri senza Lukaku hanno ripreso un pò di fiducia dopo lo scivolone con la Lazio vincendo agevolmente in casa con Cremonese e possono tornare a rivedere i cugini dall’alto (anche se di appena una lunghezza) visto il contemporaneo 0-0 dei rossoneri a Reggio Emilia. Pioli dovrebbe riproporre sia Calabria che Tonali lasciati un pò a riposo mentre in avanti De Ketelaere e Messias con Leao a supporto di Giroud. Inzaghi dovrebbe affidarsi alla formazione tipo con la coppa offensiva dell’anno scorso Lautaro – Dzeko. Grande spettacolo dovrebbe essere garantito anche da Lazio – Napoli con entrambe le squadre a recriminare per il successo svanito, in particolare i laziali visto che è arrivato quasi allo scadere. Sarri dovrebbe affidarsi ai suoi titolarissimi con Vecino che però potrebbe spuntarla su Luis Alberto e grande lotta per una maglia tra Felipe Anderson e Pedro. Spalletti non dovrebbe proporre novità nello scacchiere tipo con Kvaratskhelia e Lozano a supporto di Osimhen.

Sarà una super giornata anche per la Serie B con otto incontri, di cui sette alle ore 14. L’Ascoli ospita il Cittadella mentre l’altra capolista Genoa impegnata nel big match con il Parma. Suggestiva la sfida del sud tra Reggina e Palermo mentre il Venezia se la vedrà con il Benevento con le due squadre a caccia di punti per rimettersi in corsa. Due parole anche per la Lega Pro che torna in campo anche se oggi solo con il Girone A dove troviamo Padova, Renate e FeralpiSalò pronte a darsi nuovamente battaglia con l’aggiunta del Pordenone retrocesso e altre nobili del calcio pronte a stupire. Nel Campionato Primavera 1 si inizia dalle ore 11 con Bologna – Udinese e Frosinone – Napoli mente alle 13 l’Inter ospita il Verona.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 3 SETTEMBRE

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Niger – Togo 15:00

Rwanda – Etiopia 15:00

Uganda – Tanzania 15:00

Mali – Sierra Leone 18:00

Nigeria – Ghana 18:00

Camerun – Guinea Equatoriale 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Teuta 15:00

Kukesi – Kastrioti 15:00

ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum – Chlef 17:30

MC Alger – Biskra 17:45

El Bayadh – Saoura 18:00

Setif – Arba 21:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Taawon – Al Nasr Riyadh 18:00

Al-Ittihad FC – Al-Ettifaq 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Aldosivi – Sarmiento Junin 20:30

Velez Sarsfield – Newells Old Boys 20:30

Racing Club – Argentinos Jrs 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Ararat 15:00

Pyunik – Lernayin Artsakh 15:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – A. Lustenau 17:00

Salzburg – Tirol 17:00

Sturm Graz – Hartberg 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – St. Truiden 16:00

Eupen – Kortrijk 18:15

KV Mechelen – Seraing 18:15

St. Liege – Oostende 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Isloch – Energetik-BGU 13:30

Vitebsk – Belshina 15:30

Zhodino – Slavia Mozyr 17:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Independiente Petrolero – The Strongest 21:00

Universitario de Vinto – Palmaflor 23:15

BRASILE SERIE A

Juventude – Avai 21:30

BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna – CSKA Sofia 16:15

Lok. Plovdiv – Botev Plovdiv 19:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – Edmonton 01:00

Pacific FC – York Utd 23:00

CINA SUPER LEAGUE

Guangzhou City – Tianjin Jinmen Tiger 13:30

CIPRO FIRST DIVISION

Doxa – Apollon 18:00

Omonia – AEK Larnaca 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Bucaramanga – Petrolera 23:05

CROAZIA HNL

Varazdin – Gorica 18:55

Osijek – Sibenik 21:05

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Emelec – Cumbaya 02:00

Dep. Cuenca – Ind. del Valle 21:00

Guayaquil City – Nueve de Octubre 23:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Narva – Tammeka 16:00

Kalju – Paide 18:30

EUROPA MONDIALI – DONNE – QUALIFICAZIONE

Turchia D – Germania D 14:45

Austria D – Inghilterra D 17:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

KuPS – Ilves 16:00

SJK – VPS 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Auxerre – Marsiglia 17:00

Lione – Angers 19:00

Nantes – Paris SG 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Paris FC – Bordeaux 15:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – St. Pauli 13:00

Paderborn – Magdeburg 13:00

Regensburg – Kiel 13:00

Amburgo – Karlsruher 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Brema 15:30

Leverkusen – Friburgo 15:30

Stoccarda – Schalke 15:30

Union Berlino – Bayern 15:30

Wolfsburg – Colonia 15:30

Francoforte – RB Lipsia 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kashima – Urawa 11:00

Hiroshima – Shimizu 11:30

Iwata – Kashiwa 11:30

Avispa Fukuoka – Nagoya 12:00

G-Osaka – Sagan Tosu 12:00

Kyoto – Kobe 12:00

Shonan – Kawasaki 12:00

Tokyo – Yokohama M. 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Lamia – Asteras T. 16:45

Olympiakos – Ionikos 18:00

Panathinaikos – Levadiakos 19:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Bristol City 16:00

Luton – Wigan 16:00

Millwall – Cardiff 16:00

Norwich – Coventry 16:00

Preston – Birmingham 16:00

Rotherham – Watford 16:00

Swansea – QPR 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Liverpool 13:30

Brentford – Leeds 16:00

Chelsea – West Ham 16:00

Newcastle – Crystal Palace 16:00

Nottingham – Bournemouth 16:00

Tottenham – Fulham 16:00

Wolves – Southampton 16:00

Aston Villa – Manchester City 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Ballymena – Linfield 16:00

Glenavon – C. Rangers 16:00

Glentoran – Newry City 16:00

Portadown – Cliftonville 16:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Drogheda 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Tel Aviv – Kiryat Shmona 17:00

Hapoel Jerusalem – Ashdod 18:00

H. Haifa – Sakhnin 19:00

H. Beer Sheva – M. Haifa 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 – Udinese U19 11:00

Frosinone U19 – Napoli U19 11:00

Inter U19 – Verona U19 13:00

ITALIA SERIE A

Fiorentina – Juventus 15:00

Milan – Inter 18:00

Lazio – Napoli 20:45

ITALIA SERIE B

Ascoli – Cittadella 14:00

Bari – Spal 14:00

Brescia – Perugia 14:00

Frosinone – Como 14:00

Reggina – Palermo 14:00

Ternana – Cosenza 14:00

Venezia – Benevento 14:00

Genoa – Parma 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – FeralpiSalò 17:30

Juventus U23 – Trento 17:30

L.R. Vicenza – Pro Sesto 17:30

Novara – Renate 17:30

Pro Patria – ArzignanoChiampo 17:30

Pro Vercelli – Padova 17:30

SG City Nova – Mantova 17:30

Virtus Verona – Lecco 17:30

Pergolettese – Piacenza 20:30

Triestina – Pordenone 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Chieri – PDHA 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Sangiovannese – Ostia Mare 15:00

Orvietana – Arezzo 15:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Spartaks – Tukums 2000 14:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Zalgiris 14:00

Riteriai – Jonava 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Tanger – Jeunesse Sportive Soualem 19:00

Maghreb Fez – Moghreb Tetouan 21:30

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Necaxa – Leon 02:00

Juarez – Cruz Azul 04:05

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic – Arsenal Tivat 19:00

Iskra – Jezero 19:00

Rudar – Sutjeska 20:15

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Molde 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Ajax – Cambuur 16:30

Twente – PSV 18:45

Sparta Rotterdam – FC Volendam 20:00

G.A. Eagles – Feyenoord 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Resistencia – General Caballero JLM 01:15

Sol De America – Ameliano 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Dep. Municipal – Sporting Cristal 20:00

Cienciano – Carlos Mannucci 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Slask 15:00

Lechia – Warta 17:30

Cracovia – Rakow 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Braga – Guimaraes 16:30

Gil Vicente – FC Porto 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Mlada Boleslav 16:00

Liberec – Plzen 16:00

Teplice – Jablonec 16:00

Sparta Praga – Zlin 19:00

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – Chindia Targoviste 18:00

FC Voluntari – Rapid Bucarest 20:45

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Khimki 12:00

Nizhny Novgorod – F. Voronezh 14:00

Krasnodar – Sochi 17:30

Din. Mosca – Ural 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Murata 15:00

Fiorentino – Juvenes/Dogana 15:00

Pennarossa – San Giovanni 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – Rangers 13:30

Hibernian – Kilmarnock 16:00

Livingston – Hearts 16:00

Motherwell – Dundee Utd 16:00

Ross County – Aberdeen 16:00

St. Johnstone – St. Mirren 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki Nis – Mladost GAT 18:00

Sp. Subotica – Napredak 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor – Tabor Sezana 17:30

SPAGNA LALIGA

Maiorca – Girona 14:00

Real Madrid – Betis 16:15

Real Sociedad – Atl. Madrid 18:30

Siviglia – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Alaves – Las Palmas 14:00

Villarreal B – Mirandes 16:15

Ponferradina – Gijon 18:30

Tenerife – Racing Santander 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang – Daegu 09:30

Gimcheon Sangmu – Jeonbuk 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – Chippa United 15:00

Stellenbosch – Richards Bay 15:00

Kaizer – AmaZulu 17:30

Sekhukhune – Royal AM 17:30

TS Galaxy – Cape Town City 20:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion – Basilea 18:00

Zurigo – Lugano 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir – Alanyaspor 18:15

Sivasspor – Karagumruk 18:15

Fenerbahce – Kayserispor 20:45

Giresunspor – Konyaspor 20:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Veres-Rivne 12:00

Zorya – Dyn. Kyiv 12:00

Metalist 1925 – Vorskla 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Albion – Montevideo City 15:30

Danubio – Liverpool M. 20:30

Defensor Sp. – Wanderers 23:00

USA MLS

Minnesota – FC Dallas 21:30

Columbus Crew – Chicago Fire 23:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello – Dep. Tachira 01:15

Monagas – Lara 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Thanh Hoa – Song Lam Nghe An 12:00

Gia Lai – Sai Gon FC 13:00