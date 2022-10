Elenco delle partite previste per oggi domenica 30 ottobre 2022: i nerazzurri nel lunch match con l’Empoli, i biancocelesti ospitano la Salernitana, i rossoneri in casa del Torino

Il programma di domenica 30 ottobre è incentrato in particolare sulla Serie A con cinque incontri. Saranno impegnate Milan, Lazio e Atalanta che ci aiuteranno a delineare meglio la situazione in vetta alla classifica dove continua a dominare il Napoli con 32 punti, frutto di 10 successi e due pareggi. Per il calcio europeo andremo a vedere gli incontri salienti mentre nella MLS in USA si gioca la prima semifinale playoff tra Los Angeles e Austin.

Dopo gli anticipi di ieri con il 4-0 del Napoli sul Sassuolo ma anche con i successi della Juventus a Lecce e dell’Inter in casa con la Sampdoria andiamo a vedere tutte la sfide di giornata per il massimo campionato italiano. Partiamo alla ore 12:30 con Empoli – Atalanta. I toscani sono reduci della sonora sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus ma possono vantare una classifica ancora piuttosto tranquilla. La squadra di Gasperini deve invece provare a riscattare il 2-0 casalingo nello scontro diretto con la Lazio e lo farà ripartendo dal rilancio del suo bomber Zapata. Sarà molto probabilmente lui a essere inserito dal primo minuto visto e considerando anche la giornata di squalifica a Muriel. Dovrebbe essere supportato da Lookman e da Ederson. Alle ore 15 due gare tra squadre a caccia di una risposta positiva dopo la recente sconfitta. Sarà così per Cremonese e Udinese e per Spezia e Fiorentina. I grigiorossi sono relegati in ultima posizione che si è fatta molto più pesante dopo la sconfitta casalinga nello scontro diretto con la Sampdoria mentre l’Udinese dopo una cavalcata impressionante ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 3 partite. In casa Spezia non va meglio con appena un punto nelle scorse 4 partite e una classifica che inizia a farsi pesante. Stesso trend della Fiorentina che ha appena un punto in più in classifica e che sta deludendo al momento di molto le attese dopo una scorsa stagione in crescendo. Alle ore 18 la Lazio ospita la Salernitana. La squadra di Sarri vive un momento speciale in campionato dove occupa la terza posizione con l’Atalanta. La prova di forza nell’ultima gara di Bergamo ha dato grande forza all’ambiente nonostante la pesante assenza di Immobile. I campani hanno conquistato tre punti pesanti nello scontro salvezza con lo Spezia e occupano una posto di metà classifica. In serata il Milan sarà ospite del Torino che sembra aver cambiato marcia dopo il colpo grosso in Friuli. Pioli alla vigilia ha parlato di partita che presenta molte difficoltà. Una squadra “stimolante” perchè ha un allenatore che obbliga a trovare soluzioni diverse. Necessario pertanto giocare con qualità e personalità visto che l’avversario porterà molta pressione.

Facciamo una carrellata in Europa prima di tornare in Italia per vedere cosa altro trovare oggi. In Bundesliga c’è curiosità per due incontri: da una parte la capolista Union Berlino ora scavalcata dal Bayern Monaco dovrà riprendersi la vetta battendo il Monchengladbach (ore 15:30) mentre il Friburgo deve rispondere al successo di ieri del Dortmund facendo punti in casa dello Schalke (ore 17:30). In Francia oltre alla Coppa troviamo la Ligue 1 ad aprire dalle ore 13 con Auxerre – Ajaccio. In Premier League attesi due incontri: alle ore 15 la capolista Arsenal ospita il Nottingham con l’obbligo di far punti per non essere sorpassata dal City che ha già giocato e vinto ieri; il Manchester United alle 17:15 ospita il West Ham per cercare di approfittare dello scivolone del Chelsea e raggiungere il 5° posto. Nella Liga fari puntati alle ore 16:15 su Real Madrid – Girona per rispondere al successo nell’anticipo del Barcellona in extremis a Valencia.

Torniamo in Italia per ricordare altri appuntamenti. In Serie B alle 16:15 si gioca il posticipo con Perugia – Cittadella. Gli umbri hanno dato segni di risveglio nello scorso turno dopo un lungo filotto di sconfitte che lo hanno relegato all’ultimo posto. Male anche l’avvio di stagione dei veneti in 14esima posizione e da molti turni a secco di vittorie. In Lega Pro scendono in campo nel girone A e C. Nel primo la capolista Lecco prova ad approfittare del turno sulla carta favorevole per allungare mentre sarà molto interessante seguire lo sconto diretto tra le seconde della classe, FeralpiSalò e Renate. Nel girone C prosegue la corsa a tre con uno snodo importante per la capolista Catanzaro ad Avellino mentre il Pescara sempre in Campania ma con la Juve Stabia e il Crotone ospita il Picerno. Oltre alla Serie D prosegue il turno del Campionato Primavera 1 con il turno casalingo della Roma con il Lecce per rispondere a Juventus e Frosinone che hanno già rispettivamente vinto e pareggiato. Si gioca anche nella Serie A Femminile con Juventus – Fiorentina alle 12:30 quindi alle 14:30 troviamo sia Como – Sassuolo che Sampdoria – Parma.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

SERIE B

16:15

LEGA PRO

14:30

FeralpiSalò-Renate

Latina-Monterosi Tuscia

Lecco-Trento

Novara-Sangiuliano City

Pergolettese-Pordenone

Vicenza-Pro Vercelli

Viterbese-Foggia

17:30

Avellino-Catanzaro

Crotone-Picerno

Juve Stabia-Pescara

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 30 ottobre 2022

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Partizani 14:00

Tirana – Kukesi 14:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – BKMA 12:00

Shirak – Ararat-Armenia 15:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Perth Glory 05:00

Melbourne City – Wellington Phoenix 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – Altach 14:30

LASK – Wolfsberger 14:30

Sturm Graz – Ried 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Anderlecht – Eupen 13:30

Seraing – Royale Union SG 16:00

Leuven – Gent 18:30

Charleroi – Antwerp 21:00

BRASILE SERIE A

Goias – Corinthians 00:30

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – Spartak Varna 11:45

Hebar – Botev Plovdiv 14:15

Ludogorets – Septemvri Sofia 16:45

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Hajduk Split 15:00

Gorica – Slaven Belupo 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Lyngby – Aarhus 14:00

Silkeborg – Viborg 16:00

Brondby – Aalborg 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Auxerre – AC Ajaccio 13:00

Brest – Reims 15:00

Monaco – Angers 15:00

Nantes – Clermont 15:00

Rennes – Montpellier 15:00

Lorient – Nizza 17:05

Lione – Lilla 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – Karlsruher 13:30

Paderborn – Amburgo 13:30

Sandhausen – Braunschweig 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Union Berlino – Monchengladbach 15:30

Schalke – Friburgo 17:30

Colonia – Hoffenheim 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Bayern D – Meppen D 13:00

Potsdam D – Freiburg D 13:00

Brema D – Wolfsburg D 16:00

Leverkusen D – SGS Essen D 16:00

GIAPPONE J1 LEAGUE – SPAREGGIO

Kumamoto – Oita 05:05

Okayama – Yamagata 06:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Olympiakos – Lamia 15:00

Levadiakos – Atromitos 15:30

AEK – PAOK 18:30

Aris – OFI Crete 19:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Nottingham 15:00

Manchester Utd – West Ham 17:15

IRLANDA PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Derry City 20:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Tel Aviv – Kiryat Shmona 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Torino U19 – Milan U19 11:00

Cagliari U19 – Sassuolo U19 13:00

Roma U19 – Lecce U19 13:00

ITALIA SERIE A

Empoli – Atalanta 12:30

Cremonese – Udinese 15:00

Spezia – Fiorentina 15:00

Lazio – Salernitana 18:00

Torino – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Juventus D – Fiorentina D 12:30

Como D – Sassuolo D 14:30

Sampdoria D – Parma D 14:30

ITALIA SERIE B

Perugia – Cittadella 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Juventus U23 14:30

FeralpiSalò – Renate 14:30

L.R. Vicenza – Pro Vercelli 14:30

Lecco – Trento 14:30

Novara – Sangiuliano City 14:30

Pergolettese – Pordenone 14:30

Pro Sesto – Pro Patria 14:30

Triestina – Mantova 14:30

Virtus Verona – Arzignano 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Latina – Monterosi Tuscia 14:30

Taranto – Calcio Giugliano 14:30

Viterbese – Foggia 14:30

Audace Cerignola – Turris 17:30

Avellino – Catanzaro 17:30

Crotone – Picerno 17:30

Gelbison – Fidelis Andria 17:30

Juve Stabia – Pescara 17:30

Monopoli – ACR Messina 17:30

Potenza – Virtus Francavilla 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Chisola 14:30

Bra – Chieri 14:30

Castanese – Castellanzese 14:30

Fezzanese – Vado 14:30

Legnano – Fossano 14:30

Pinerolo – Derthona FbC 14:30

Sanremese – PDHA 14:30

Sestri Levante – Casale 14:30

Gozzano – Ligorna 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Alcione Milano – USD Casatese 14:30

Brusaporto – Sona 14:30

Caronnese – Villa Valle 14:30

Ciserano-Bergamo – Seregno 14:30

Folgore Caratese – Desenzano 14:30

Lumezzane – Real Calepina 14:30

Ponte San Pietro – Breno 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Cjarlins Muzane – Cartigliano 14:30

Levico Terme – Torviscosa 14:30

Luparense – Villafranca 14:30

Montebelluna – Portogruaro 14:30

Union Clodiense – Adriese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Giana Erminio 14:30

Aglianese Calcio – Scandicci 14:30

Corticella – Real Forte Querceta 14:30

Forlì – Fanfulla 14:30

G.S. Bagnolese – United Riccione 14:30

Prato – Correggese 14:30

Ravenna – Sammaurese 14:30

Salsomaggiore – Pistoiese 14:30

Sant’Angelo – Lentigione 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Flaminia – Trestina 14:30

Ghivizzano Borgo – Pianese 14:30

Grosseto – Orvietana 14:30

Montespaccato – Livorno 14:30

Ponsacco – Ostia Mare 14:30

Sangiovannese – Follonica Gavorrano 14:30

Seravezza Pozzi – Tau 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

ASD Pineto Calcio – Chieti 14:30

Nuova Florida – S. N. Notaresco 14:30

Porto D’Ascoli – Sambenedettese 14:30

Termoli – Matese 14:30

Trastevere Calcio – Montegiorgio 14:30

US Tolentino – Cynthialbalonga 14:30

Vastese – Vastogirardi 14:30

Roma City – Vigor Senigallia 15:00

Avezzano – AJ Fano 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ilvamaddalena – SS Nola 1925 14:00

Palmese 1914 – Sarrabus Ogliastra 14:00

Sorrento – Arzachena 14:00

Angri – Lupa Frascati 14:30

Aprilia – Paganese 14:30

Atletico Uri – Real Monterotondo 14:30

Portici 1906 – Cassino 14:30

Vis Artena – Pomezia 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – A.C Nardò 14:30

Brindisi – Afragolese 14:30

Casarano – Barletta 14:30

Cavese – Molfetta Calcio 14:30

Francavilla – Citta di Fasano 14:30

Lavello – Gladiator 14:30

Nocerina – Altamura 14:30

Gravina – Puteolana 15:00

Martina Calcio – Matera 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Locri 1909 – Castrovillari 14:30

Mariglianese – Paternò 14:30

San Luca – Lamezia Terme 14:30

Santa Maria Cilento – Real Aversa 14:30

Trapani – Sancataldese 14:30

USD Ragusa – AS Acireale 14:30

Vibonese – Cittanovese 14:30

Catania – S. Agata 15:00

Licata – Canicatti 15:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

FK Liepaja – Tukums 2000 12:30

Valmiera – RFS 12:30

LITUANIA A LYGA

Zalgiris – Dziugas Telsiai 14:00

FK Panevezys – Hegelmann 16:55

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Akademija Pandev – Rabotnicki 13:00

Makedonija GP – Shkupi 13:00

Sileks – Shkendija 13:00

Struga – Bregalnica 13:00

Tikves – Pobeda 13:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – Moghreb Tetouan 17:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Arabia Saudita – Honduras 15:30

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat – Iskra 14:00

Jedinstvo – Mornar 14:00

Rudar – Decic 14:00

Sutjeska – Buducnost 17:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Kristiansund – Aalesund 17:00

Lilleström – Odd 17:00

Rosenborg – Bodo/Glimt 17:00

Sandefjord – Ham-Kam 17:00

Tromsø – Jerv 17:00

Viking – Molde 19:00

OLANDA EREDIVISIE

FC Emmen – Groningen 12:15

PSV – Nijmegen 14:30

Twente – Waalwijk 14:30

Alkmaar – FC Volendam 16:45

POLONIA EKSTRAKLASA

Zaglebie – Cracovia 12:30

Lechia – Stal Mielec 15:00

Lech – Rakow 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista – Vizela 16:30

Portimonense – Estoril 16:30

Casa Pia – Rio Ave 19:00

Gil Vicente – Braga 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Slavia Praga 15:00

Brno – Liberec 15:00

Teplice – Sigma Olomouc 15:00

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – FC Arges 17:15

Rapid Bucarest – CFR Cluj 20:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – Sp. Subotica 13:00

Kolubara – Stella Rossa 17:00

Mladost – Radnicki 1923 18:30

Partizan – Radnicki Nis 19:00

SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana – Koper 15:00

Mura – Bravo 17:30

SPAGNA LALIGA

Osasuna – Valladolid 14:00

Real Madrid – Girona 16:15

Ath. Bilbao – Villarreal 18:30

Real Sociedad – Betis 21:00

SPAGNA LALIGA2

Lugo – Mirandes 14:00

Malaga – Eibar 16:15

Cartagena – Granada 18:30

Albacete – Villarreal B 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Stellenbosch 14:30

Chippa United – Richards Bay 14:30

TS Galaxy – Sekhukhune 14:30

Supersport – Swallows 16:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Göteborg – Hacken 15:00

Mjallby – AIK Stockholm 15:00

Sundsvall – Sirius 15:00

Hammarby – Kalmar 17:30

Varberg – Malmo FF 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion – Zurigo 14:15

Winterthur – St. Gallen 16:30

Young Boys – Basilea 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane – Olympique Beja 14:30

Rejiche – Metlaoui 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Ankaragucu – Hatayspor 12:30

Besiktas – Umraniyespor 15:00

Kayserispor – Adana Demirspor 15:00

Istanbulspor – Fenerbahce 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Ch. Odessa 12:00

Lviv – Metalist Kharkiv 12:00

Dyn. Kyiv – Kryvbas 16:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – PLAY OFF

Liverpool M. – Nacional 20:00

USA MLS – PLAY OFF

Los Angeles FC – Austin FC 20:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong – Nam Dinh 11:00

Hong Linh Ha Tinh – Viettel 12:00

Hanoi FC – Da Nang 13:15