Elenco delle partite previste per oggi domenica 4 ottobre 2020: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Liga, Premier e Bundesliga

TORINO – É una domenica scoppiettante quella che ci attende a cominciare dalla Serie A. Si parte alle 12.30 con Atalanta-Cagliari con i bergamaschi che sono reduci da due vittorie di fila mentre i sardi vengono dal k.o. interno contro la Lazio. Alle ore 15 c’è il clou Lazio-Inter con i capitolini che vengono dalla sconfitta interna contro l’Atalanta mentre i nerazzurri hanno cominciato la stagione con due larghi successi. In contemporanea Benevento-Bologna e Parma-Hellas Verona. Alle 18 Milan-Spezia con i rossoneri che vengono dalla clamorosa qualificazioni ai gironi di Europa League ed è a punteggio pieno in campionato mentre i liguri sono reduci dalla prima storica vittoria in Serie A sul campo dell’Udinese. Alle ore 20.45 il posticipo Juventus-Napoli ma il match dello Stadium, con tutta probabilità, verrà rinviato.

In Serie B due posticipi in programma: alle ore 15 Pisa-Cremonese mentre alle 21 si giocherà Cittadella-Brescia. Grande spettacolo anche in Premier League con Leicester, Arsenal e Manchester United che giocheranno tra le mura amiche contro West Ham, Sheffield United e Tottenham mentre il Liverpool se la vedrà fuori casa contro l’Aston Villa. In Liga in campo Real Madrid e Barcellona con i Blancos che giocheranno sul campo del Levante mentre i catalani ospiteranno il Siviglia. In Bundesliga c’è il Bayern Monaco che giocherà tra le mura amiche contro l’Herta Berlino. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

Albania > Kategoria Superiore 2020/2021







KS Kastrioti - KF Tiranë

KF Laçi - KF Apolonia Fier

KF Bylis Ballsh - KF Teuta Durrës

FK Partizani - KF Skënderbeu

FK Vllaznia - FK Kukësi



Australia > NPL New South Wales 2020

07:00 Sydney United 58 - Rockdale City Suns

10:30 Sydney FC (Y) - Wollongong Wolves



Australia > NPL Northern NSW 2020



05:30



Valentine Phoenix - Maitland FC

Charlestown Azzurri - Broadmeadow Magic



Austria > 2. Liga 2020/2021

10:30 SK Austria Klagenfurt - Floridsdorfer AC



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst

10:30 WSG Tirol (A) - SC Imst



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst



16:00



SC Röthis - FC Lauterach

Austria Lustenau (A) - Schwarz-Weiß Bregenz



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

Qarabağ FK - Səbail FK



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

13:30 Club Brugge KV - RSC Anderlecht

16:00 KAA Gent - K Beerschot VA

18:15 Sporting Charleroi - Standard Liège

20:45 KV Oostende - Royal Excel Mouscron



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

16:00 Union St. Gilloise - Lommel SK

20:00 SK Deinze - Lierse Kempenzonen



Bielorussia > Kubok 2020/2021 > Ottavi di finale

13:00 Energetik-BGU Minsk - FK Vitebsk

15:00 FK Slaviya Mozyr - Neman Grodno



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021

15:00 Sloboda Tuzla - Olimpic Sarajevo



18:00



Borac Banja Luka - Velež Mostar

Široki Brijeg - FK Krupa



Brasile > Série A 2020

00:00 Palmeiras - Ceará - CE

02:00 Red Bull Bragantino - Corinthians SP

16:00 Botafogo - RJ - Fluminense RJ



21:00



Flamengo RJ - Athletico Paranaense

Coritiba FC - São Paulo FC



Brasile > Série B 2020

00:00 Ponte Preta - Juventude - RS

03:00 Cuiabá - MT - Cruzeiro



Brasile > Série C 2020 Gruppe A

00:00 Paysandu - PA - Remo - PA

20:30 Ferroviário - CE - Santa Cruz - PE



Brasile > Série C 2020 Gruppe B



21:00



Boa Esporte - MG - Tombense - MG

Londrina - PR - Volta Redonda - RJ



Brasile > Série D 2020 > Gruppo A

21:00 Ji-Paraná - RO - Bragantino - PA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo B

22:00 São Raimundo - RR - Santos - AP



Brasile > Série D 2020 > Gruppo C

00:00 Salgueiro - PE - Globo - RN



21:00



Campinense - PB - Floresta - CE

Cajazeirense - PB - Guarany de Sobral - CE



Brasile > Série D 2020 > Gruppo D

21:00 Vitória da Conquista - BA - Potiguar de Mossoró - RN



Brasile > Série D 2020 > Gruppo E

00:00 Águia Negra - MS - Goiânia - GO

20:00 Real Noroeste - ES - União Rondonópolis - MT



Brasile > Série D 2020 > Gruppo F

20:00 Brasiliense - DF - Atlético de Alagoinhas - BA



21:00



Villa Nova - MG - Tupynambás - MG

Palmas - TO - Bahia de Feira - BA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo G



21:00



Cascavel - PR - Mirassol - SP

Toledo - PR - Ferroviária - SP



Brasile > Série D 2020 > Gruppo H



20:00



S.E.R. Caxias - RS - São Luiz - RS

Pelotas - RS - Joinville - SC



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



16:00



Botafogo - RJ - Vasco da Gama

Palmeiras - Vitória - BA



20:00



Fluminense RJ - São Paulo FC

Grêmio Porto Alegre - Flamengo RJ

Santos FC - América - MG

Sport - PE - Internacional

22:00 Atlético Mineiro - Ceará - CE



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

Arda Kardzhali - PFC Ludogorets Razgrad

16:45 PFC Beroe - Lokomotiv Plovdiv

19:15 Etar Veliko Tarnovo - CSKA Sofia



Cile > Primera División 2020

19:00 Universidad Católica - Universidad de Chile

21:30 Unión La Calera - Audax Italiano



Cile > Primera B 2020

16:00 Deportes Valdivia - Copiapó



Cina > League One 2020

09:00 Suzhou Dongwu - Beijing Renhe FC



09:30



Jiangxi Liansheng - Zheijiang Greentown

Sichuan Jiuniu - Heilongjiang Lava Spring



13:35



Taizhou Yuanda - Nei Mongol Zhongyou

Shaanxi Chang'an Athletic - Shenyang Urban

14:00 Nantong Zhiyun - Kunshan FC



Cipro > First Division 2020/2021

17:30 Omonia Nikosia - AEL Limassol

19:30 Ermis Aradippou - APOEL Nikosia



Colombia > Primera A 2020

01:05 Deportivo Pereira - Deportes Tolima

03:10 Atlético Nacional - Envigado FC



Colombia > Primera B 2020

21:00 Leones FC - Unión Magdalena



22:00



Real Cartagena - Tigres FC

Boca Juniors de Cali - Real San Andrés



Corea del Sud > K League 1 2020 Relegation

07:00 Gangwon FC - Seongnam FC

09:30 FC Seoul - Busan IPark

12:00 Incheon United - Suwon Bluewings



Corea del Sud > K League 2 2020

09:00 Chungnam Asan FC - Daejeon Hana Citizen



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura

02:00 Guadalupe - LD Alajuelense

04:00 CS Herediano - Santos de Guápiles

22:00 Jicaral - CS Cartaginés



Croazia > 1. HNL 2020/2021

17:00 NK Varaždin ŠN - Dinamo Zagabria

19:05 HNK Rijeka - Slaven Belupo



Croazia > 2. HNL 2020/2021

15:00 Dinamo Zagreb II - Hrvatski Dragovoljac



15:30



NK BSK Bijelo Brdo - NK Orijent Rijeka

Hajduk Split II - NK Dubrava



Danimarca > Superliga 2020/2021



14:00



Lyngby BK - SønderjyskE

Odense BK - Vejle BK

16:00 Aalborg BK - Aarhus GF

18:00 AC Horsens - FC Midtjylland

20:00 FC Copenaghen - FC Nordsjælland



Danimarca > 1. Division 2020/2021

14:00 FC Fredericia - FC Helsingør

15:00 Vendsyssel FF - Hvidovre IF



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:00



BK Avarta - AB Gladsaxe

Slagelse B&I - Næstved BK



Ecuador > Serie A 2020

01:30 Barcelona - El Nacional

20:15 Macará - Delfín SC



Ecuador > Serie B 2020

21:30 Independiente Juniors - Santa Rita



Egitto > Premiership 2019/2020

17:30 Ittihad El-Iskandary - Tala'ea El-Gaish SC

20:00 Al-Ahly - Al-Mokawloon



Estonia > Meistriliiga 2020



12:00



JK Nõmme Kalju - Tallinna JK Legion

FC Flora - Tulevik Viljandi

14:00 Paide Linnameeskond - FCI Levadia



Finlandia > Ykkönen 2020



15:00



FF Jaro - KPV Kokkola

AC Kajaani - Vaasan PS

KTP - AC Oulu

MP Mikkeli - SJK Seinäjoki Akatemia

16:00 Myllykosken Pallo −47 - Musan Salama

17:30 IF Gnistan - Ekenäs IF



Francia > Ligue 1 2020/2021

13:00 Montpellier HSC - Nîmes Olympique



15:00



Girondins Bordeaux - Dijon FCO

Stade Brest - AS Monaco

FC Metz - FC Lorient

RC Strasbourg - Lille OSC

17:00 Stade Rennes - Stade Reims

21:00 Olympique Lyon - Olympique Marseille



Francia > Femminile Division 1 2020/2021

14:30 Dijon FCO - Paris Saint-Germain



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021



15:00



Amiens SC - Lille OSC

Évreux FC 27 - SM Caen

Entente Feignies Aulnoye - Montfermeil

JA Drancy - Le Havre AC

Paris Saint-Germain - St-Pryvé St-Hilaire

Valenciennes FC - FC Chambly



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021



15:00



AS Nancy - Olympique Lyon

CA Pontarlier - ESTAC Troyes

Clermont Foot - Dijon FCO

FC Bourg-Péronnas - RC Strasbourg

FC Sochaux - FC Metz

Paris FC - AJ Auxerre

US Torcy - ASPTT Dijon



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021

11:00 Stade Rennes - SA Mérignac



15:00



Stade Laval - USSA Vertou

Tours FC - EA Guingamp

US Avranches - Angers SCO

US Concarneau - Le Mans FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021



15:00



US Colomiers - FC Istres

SC Toulon - AS Saint-Étienne

AS Cannes - Olympique Marseille

AC Ajaccio - Nîmes Olympique



Georgia > Erovnuli Liga 2020

13:00 Chikhura Sachkhere - Torpedo Kutaisi

18:30 Dinamo Tbilisi - FC Saburtalo



Germania > Bundesliga 2020/2021

15:30 Wolfsburg - Augsburg

18:00 Bayern Monaco - Hertha Berlino



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021

Amburgo - Erzgebirge Aue



13:30



Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf

Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth



Germania > 3. Liga 2020/2021

13:00 Hansa Rostock - KFC Uerdingen 05

14:00 1. FC Saarbrücken - Hallescher FC



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord



14:00



Eintracht Norderstedt - Holstein Kiel II

FC Teutonia 05 - Lüneburger SK Hansa

Altona 93 - FC St. Pauli II



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd



15:00



VfV Hildesheim - Atlas Delmenhorst

VfB Oldenburg - Hannover 96 II



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021

Bischofswerdaer FV - FC Carl Zeiss Jena



13:30



Energie Cottbus - BFC Dynamo

ZFC Meuselwitz - Germania Halberstadt

SV Lichtenberg 47 - SV Babelsberg 03

VSG Altglienicke - 1. FC Lok Leipzig



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021

14:00 VfB Stuttgart II - VfR Aalen



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021

Germania Ratingen 04/19 - FC Kray



15:00



1. FC Kleve - Schwarz-Weiß Essen

SC Velbert - SSVg Velbert

SpVg Schonnebeck - SC Düsseldorf-West

15:15 SC Union Nettetal - SpVgg Sterkrade-Nord



15:30



Teutonia St. Tönis - 1. FC Bocholt

FSV Duisburg - 1. FC Monheim

VfB 03 Hilden - TV Jahn Hiesfeld



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021



15:00



Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen

SG Wattenscheid 09 - FCE Rheine

Holzwickeder SC - TuS Erndtebrück

FC Gütersloh - SV Schermbeck 1912

Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund

FC Finnentrop - SC Paderborn 07 II

SpVgg Vreden - TuS Haltern

TuS Ennepetal - Viktoria Clarholz

1. FC Kaan-Marienborn - Hammer SpVg

15:15 Westfalia Herne - RSV Meinerzhagen



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021



14:00



Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

SV Meppen - Eintracht Frankfurt

SGS Essen - Bayern München

SC Freiburg - MSV Duisburg

SC Sand - Turbine Potsdam



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord

Turbine Potsdam II - BV Cloppenburg

11:00 Borussia Bocholt - FC Carl Zeiss Jena



14:00



VfL Wolfsburg II - RB Leipzig

Arminia Bielefeld - Bor. Mönchengladbach

SV Berghofen - FSV Gütersloh 2009



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd

11:00 FC Ingolstadt 04 - SG 99 Andernach



14:00



1. FFC 08 Niederkirchen - Würzburger Kickers

1. FC Köln - 1. FC Saarbrücken

Eintracht Frankfurt II - 1899 Hoffenheim II



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021

13:00 Alemannia Aachen - Wuppertaler SV



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021

15:00 SC Paderborn 07 - Wuppertaler SV



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021

10:30 VfB Stuttgart - Bayern München

11:00 SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

12:30 SpVgg Unterhaching - SpVgg Greuther Fürth

14:00 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Nürnberg

14:30 FSV Frankfurt - Stuttgarter Kickers



Giappone > J1 League 2020

08:00 Shonan Bellmare - FC Tokyo

09:00 Yokohama F. Marinos - Vissel Kobe

10:00 Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus



Giappone > J2 League 2020



07:00



Montedio Yamagata - Matsumoto Yamaga

Mito HollyHock - Fagiano Okayama

Thespakusatsu Gunma - JEF United Chiba

Albirex Niigata - Machida Zelvia

Zweigen Kanazawa - Ventforet Kofu



09:00



Júbilo Iwata - Kyoto Sanga FC

Avispa Fukuoka - Giravanz Kitakyushu

11:00 Tochigi SC - V-Varen Nagasaki



Giappone > J3 League 2020

07:00 Gamba Osaka II - Yokohama S&CC

08:00 Roasso Kumamoto - FC Gifu



Grecia > Super League 2020/2021

15:00 Panathinaikos - Aris Saloniki



17:15



Apollon Smyrnis - AE Lárissa

PAOK Saloniki - OFI Heraklion

19:30 PAS Giannina - Olympiakos Piräus

20:45 Atromitos - AEK Athen



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A

19:00 Deportivo Malacateco - Iztapa



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona B

18:00 Achuapa - Sacachispas



Hong Kong > Premier League 2019/2020

09:00 Kitchee SC - Southern District



Indonesia > Liga 1 2020

10:30 Persiraja Banda Aceh - PSM Makassar

13:15 Bali United - TIRA-Persikabo

15:30 Madura United FC - Persib Bandung



Inghilterra > Premier League 2020/2021



13:00



Leicester City - West Ham United

Southampton FC - West Bromwich Albion



15:00



Arsenal FC - Sheffield United

Wolverhampton Wanderers - Fulham FC

17:30 Manchester United - Tottenham Hotspur

20:15 Aston Villa - Liverpool FC



Inghilterra > Championship 2020/2021

15:00 Brentford FC - Preston North End

16:00 Stoke City - Birmingham City



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021

13:00 Chelsea FC U23 - Arsenal FC U23

14:00 Everton FC U23 - Manchester City U23



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021

16:00 Swansea City U23 - Colchester United U23



Irlanda > Premier Division 2020

18:00 Dundalk FC - Finn Harps



Islanda > Úrvalsdeild 2020



16:00



Víkingur Reykjavík - KA Akureyri

ÍA Akranes - FH Hafnarfjörður



19:00



UMF Stjarnan - Fjölnir Reykjavík

HK Kópavogur - KR Reykjavík



21:15



Valur Reykjavík - Grótta

Breiðablik - Fylkir Reykjavík



Islanda > 1. deild 2020

16:00 ÍF Magni - Þór Akureyri



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020

13:30 HB Tórshavn - Skála ÍF

14:00 AB Argir - NSÍ Runavík

14:15 EB/Streymur - B36 Tórshavn



Italia > Serie A 2020/2021

12:30 Atalanta - Cagliari



15:00



Benevento - Bologna

Lazio - Inter

Parma - Verona

18:00 Milan - Spezia

20:45 Juventus - Napoli



Italia > Serie B 2020/2021

15:00 Pisa - Cremonese

21:00 Cittadella - Brescia



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



15:00



Pro Sesto - Carrarese

Alessandria - Olbia

Grosseto - Renate

Pontedera - Piacenza



17:30



Aurora Pro Patria - Pro Vercelli

Novara - Lucchese

Pergolettese - AlbinoLeffe



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Cesena - Triestina

Fano - Calcio Padova

Modena - Vis Pesaro

Südtirol - Fermana FC



17:30



Mantova - Carpi

Legnago - Ravenna Calcio

Imolese - Virtus Verona

Sambenedettese - Gubbio



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



14:00



Bisceglie - Cavese

Casertana - Foggia



15:00



Monopoli - Catania

Bari - Teramo

Turris - Virtus Francavilla

Palermo - Potenza

Vibonese - SS Juve Stabia

17:30 Catanzaro - Trapani



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



GS Arconatese 1926 - Sanremese

Chieri - Legnano

Citta di Varese - PDHAE



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



15:00



Virtus Bergamo - Seregno

AC Fanfulla 1874 - US Breno

Franciacorta - AC Calvina Sport

NibionnOggiono - Brusaporto

Pontisola - SS Tritium 1908

US Scanzorosciate - Real Calepina

Sona - Caravaggio

USD Casatese - Villa d'Almè

Vis Nova Giussano - AC Crema



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



Union Feltre - ASD Cjarlins Muzane

Luparense - US Adriese

San Giorgio-Sedico - ASD Campodarsego

Trento Calcio 1921 - Porto Tolle

Arzignano - Este



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



15:00



Rimini - Forlì

Sammaurese Calcio - Mezzolara

Aglianese Calcio - Bagnolese

Correggese - Lentigione Calcio

Corticella - Prato

Ghivizzano Borgo - Real Forte Querceta

Progresso - ASD Sasso Marconi 1924

Seravezza - Marignanese

Fiorenzuola - Livorno



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



15:00



ASD Cannara - Trestina

Virtus Flaminia - Pianese

Grassina - Montevarchi

Badesse Calcio - US Gavorrano

Montespaccato - San Donato Tavarnelle

Ostia Mare - UC Sinalunghese

AC Sangiovannese - ASD Trastevere

Scandicci - Robur Siena

AC Città di Castello - Foligno



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



15:00



Campobasso - Olympia Agnonese

GSD Castelfidardo - Aprilia

Castelnuovo Vomano - ASD Pineto Calcio

CynthiAlbalonga - Montegiorgio Calcio

Matese - Atletico Terme Fiuggi

SN Notaresco - Rieti

Tolentino - US Recanatese

Vastese Calcio - Real Giulianova

Vastogirardi - Porto Sant'Elpidio



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



15:00



Cassino Calcio 1924 - Monterosi FC

Gladiator - Afragolese

Lanusei Calcio - ASD Carbonia Calcio

Sassari Latte Dolce - Muravera

Team Nuova Florida - ASD Vis Artena

Torres - Arzachena

Savoia - ASG Nocerina

ASD SS Nola 1925 - Latina



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



15:00



ACD Nardò - AZ Picerno

Team Altamura - Lavello

Città di Fasano - Sorrento

Fidelis Andria - Audace Cerignola

FBC Gravina - Puteolana Internapoli

Sporting Fulgor Molfetta - FC Francavilla

Portici 1906 - Casarano

Aversa Normanna - Brindisi

Taranto FC - US Bitonto



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



15:00



Messina - Biancavilla

Dattilo - FC Messina

Licata - Roccella

Paternó - US Castrovillari

Rende - Calcio Cittanovese

Città Di S. Agata - Marina di Ragusa

ASD San Luca - Gelbison

Santa Maria Cilento - Rotonda

ASD Troina - Acireale



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:00 Atalanta - Empoli

13:00 Fiorentina - Roma

15:00 Lazio - Bologna



Kazakhstan > Premier Liga 2020

16:30 FK Kairat - FK Astana



Kosovo > Superliga 2020/2021

13:30 KF Feronikeli - Drita Gjilan

15:00 Prishtina KF - KF Llapi



Lettonia > Virsliga 2020



14:00



FK Tukums 2000 - BFC Daugavpils

FK Jelgava - FS Metta/LU

17:00 Riga FC - FK Liepāja



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



16:00



Etzella Ettelbruck - UNA Strassen

US Hostert - RFCU Luxemburg

FC Rodange 91 - Jeunesse Esch

Victoria Rosport - RM Hamm Benfica



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021

15:00 FK Pelister - Vardar Skopje



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



18:00



Raja Beni Mellal - FAR de Rabat

Moghreb de Tétouan - Mouloudia Oujda



20:00



Raja Casablanca - Renaissance de Berkane

Hassania US Agadir - Wydad AC



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura

00:00 Atlas Guadalajara - Club Necaxa

02:00 UANL Tigres - Atlético San Luis

04:00 CF América - Pumas UNAM

19:00 Deportivo Toluca - Cruz Azul



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A

01:00 Cimarrones de Sonora II - Reboceros de La Piedad

02:00 Colima FC - Tuzos de la UAZ

18:00 Leones Negros II - Mazorqueros



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00



Deportivo Toluca - Cruz Azul

Gallos Blancos - CF Monterrey

19:00 Club Tijuana - Deportivo Guadalajara



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



18:30



Deportivo Toluca - Cruz Azul

Gallos Blancos - CF Monterrey

21:45 Club Tijuana - Deportivo Guadalajara



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021

14:00 Dinamo Auto - Speranţa Nisporeni







FC Codru Lozova - Dacia Buiucani

CS Petrocub - Speranţa Nisporeni



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



20:00



FK Dečić Tuzi - OFK Titograd

FK Sutjeska - FK Podgorica

FK Zeta - OFK Petrovac

Jezero Plav - FK Budućnost Podgorica

FK Rudar Pljevlja - Iskra Danilovgrad



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00



Aalesunds FK - Kristiansund BK

FK Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball

SK Brann - Molde FK

IK Start - FK Haugesund

Viking FK - Strømsgodset IF

20:30 Rosenborg BK - Odds BK



Norvegia > 1. Divisjon 2020

15:00 Kongsvinger IL - KFUM Oslo



Norvegia > Femminile Toppserien 2020

16:00 Rosenborg BK Kvinner - Lyn Oslo



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

20:00 Roda JC Kerkrade - FC Volendam



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

01:30 12 de Octubre de Itauguá - General Díaz



Peru > Primera División 2020 Apertura

01:00 Sporting Cristal - Atlético Grau



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40



ŁKS Łódź - Resovia Rzeszów

Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź

15:00 Odra Opole - Arka Gdynia

16:00 Górnik Łęczna - GKS Jastrzębie

17:00 OKS Stomil Olsztyn - GKS Bełchatów

19:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Radomiak Radom



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:15



SL Benfica B - GD Estoril

Varzim SC - Académica de Coimbra

16:30 Académico de Viseu - Leixões SC

18:00 FC Porto B - UD Vilafranquense



Romania > Liga 1 2020/2021

12:30 FC Botoşani - Chindia Târgoviște

17:30 Gaz Metan Mediaş - FC Hermannstadt

20:30 FC Viitorul Constanța - CFR Cluj



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 Lokomotiv Moskva - FK Khimki



15:30



Rubin Kazan - Akhmat Grozny

FK Sochi - FK Rostov

19:00 Dinamo Mosca - FK Krasnodar



Russia > 1. Division 2020/2021

Shinnik Yaroslavl - Irtysh Omsk

09:00 SKA-Khabarovsk - FK Chayka



13:00



Akron Tolyatti - FK Chertanovo

Veles Moskva - FK Orenburg



14:00



Krylia Sovetov - Alania Vladikavkaz

Tekstilshchik Ivanovo - Spartak Moskva 2

15:00 Volgar Astrakhan - FK Neftekhimik



16:00



Fakel Voronezh - Dinamo Bryansk

FK Krasnodar 2 - FK Nizhny Novgorod

Torpedo Moskva - FK Tom Tomsk

18:00 Baltika Kaliningrad - Enisey Krasnoyarsk



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B

10:00 FK Ufa - FC Ural



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A

12:00 FK Rostov - Akhmat Grozny



Scozia > Premiership 2020/2021

13:00 St. Johnstone FC - Celtic FC

16:00 Rangers FC - Ross County FC



Serbia > Super Liga 2020/2021



16:00



FK Rad Beograd - FK Inđija

Proleter Novi Sad - TSC Bačka Topola

FK Zlatibor - Radnik Surdulica

18:00 Crvena Zvezda - FK Napredak



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

15:15 NK Bravo - NŠ Mura

18:00 NK Celje - NK Tabor Sežana

20:15 NK Maribor - Olimpija Ljubljana



Spagna > Primera División 2020/2021

12:00 CA Osasuna - Celta Vigo

14:00 CD Alavés - Athletic Bilbao

16:00 Levante UD - Real Madrid

18:30 Cádiz CF - Granada CF

21:00 FC Barcelona - Sevilla FC



Spagna > Segunda División 2020/2021

12:00 Girona FC - CF Fuenlabrada

16:00 CE Sabadell - Espanyol Barcelona



18:15



CD Castellón - CD Leganés

UD Almería - Sporting Gijón

20:30 FC Cartagena - CD Lugo



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021

Real Sociedad - Rayo Vallecano



11:00



Sporting de Huelva - Valencia CF

SD Eibar - Real Betis

12:00 Santa Teresa CD - Sevilla FC

13:00 UDG Tenerife Sur - Madrid CFF

13:30 Real Madrid - FC Barcelona



Svezia > Allsvenskan 2020



14:30



Hammarby IF - Djurgårdens IF

Mjällby AIF - Helsingborgs IF

Östersunds FK - AIK Solna



17:30



IFK Göteborg - Varbergs BoIS

Kalmar FF - Malmö FF

IFK Norrköping - IK Sirius



Svezia > Superettan 2020

13:30 Östers IF - Dalkurd FF

14:30 Ljungskile SK - GAIS Göteborg

17:30 Akropolis IF - Umeå FC



Svezia > Division 1 Norra 2020

14:00 Team ThorenGruppen FF - Sandvikens IF

15:00 Gefle IF - Karlslunds IF

16:00 IFK Luleå - Nyköpings BIS

17:00 Vasalunds IF - IFK Haninge

18:00 IK Frej - Täby FK



Svezia > Division 1 Södra 2020

14:00 Tvååkers IF - Utsiktens BK



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2020

14:00 Piteå IF - Vittsjö GIK



15:00



IFK Uppsala - Eskilstuna United

Kristianstads DFF - KIF Örebro DFF



Svizzera > Super League 2020/2021



16:00



FC Basilea - FC Luzern

FC St.Gallen - Servette Genève

BSC Young Boys - FC Vaduz



Svizzera > Promotion League 2020/2021

14:30 AC Bellinzona - FC Zürich II



Turchia > SüperLig 2020/2021

12:30 Denizlispor - Atiker Konyaspor



15:00



Alanyaspor - Hatayspor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

18:00 Kasımpaşa SK - Galatasaray



Turchia > 1. Lig 2020/2021

13:00 Eskişehirspor - Ümraniyespor



15:30



Balıkesirspor - Menemen Belediyespor

Samsunspor - Akhisar Belediyespor

18:00 Adana Demirspor - Adanaspor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 Olimpik Donetsk - FC Oleksandriya



16:00



Desna Chernigov - Shakhtar Donetsk

Dinamo Kiev - Zorya Lugansk

18:30 Kolos Kovalivka - FK Mariupol



USA > Major League Soccer 2020

Portland Timbers - Colorado Rapids

01:00 D.C. United - Atlanta United FC



01:30



Impact de Montréal - Chicago Fire

New England Revolution - Nashville SC

Toronto FC - Philadelphia Union



02:00



Houston Dynamo - Sporting Kansas City

Inter Miami CF - New York City FC

Minnesota United FC - FC Cincinnati

02:30 FC Dallas - Columbus Crew

04:00 Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps

04:30 San Jose Earthquakes - Los Angeles Galaxy



USA > USL Championship 2020



01:00



North Carolina FC - Charlotte Independence

Pittsburgh Riverhounds - Philadelphia Union II



01:30



Louisville City FC - Sporting Kansas City II

Saint Louis FC - Indy Eleven

Tampa Bay Rowdies - Charleston Battery



02:00



FC Tulsa - Colorado Springs Switchbacks

Memphis 901 - Birmingham Legion

03:00 Rio Grande Valley FC - OKC Energy FC

04:00 Tacoma Defiance - Reno 1868 FC



04:30



Las Vegas Lights FC - Orange County SC

Phoenix Rising - Los Angeles Galaxy II

Sacramento Republic - Portland Timbers 2

17:00 Loudoun United - North Carolina FC

22:00 Real Monarchs SLC - El Paso Locomotive



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Fall Series > Partite

04:00 Utah Royals FC - Portland Thorns



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020







Sky Blue FC - Orlando Pride

Portland Thorns - Washington Spirit

Reign FC - NC Courage



Uzbekistan > Super League 2020

Bunyodkor PFK - Pakhtakor Tashkent



Venezuela > Primera División 2020







Zulia FC - Deportivo La Guaira

Trujillanos FC - Estudiantes de Mérida

Academia Puerto Cabello - Monagas

Aragua FC - Mineros de Guayana

Deportivo Táchira - GV Maracay

Zamora FC - Atlético Venezuela

Deportivo Lara - Yaracuyanos FC

Caracas FC - Portuguesa FC

Metropolitanos FC - LALA