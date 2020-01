In primo piano le sfide del campionato italiano a partire dal lunch match Inter – Cagliari. Domenica 26 gennaio attese importanti sfide anche nel resto d’Europa

Domenica 26 gennaio giornata ricca di partite che seguiremo da vicino. Per quanto riguarda il calcio italiano si parte dal lunch match tra Inter e Cagliari, si proseguirà nel pomeriggio con il derby Roma – Lazio serata il big match sempre suggestivo Napoli Juventus. Dirette previste non soltanto per la serie A ma anche per la B e la serie C in diversi incontri interessanti. Nel riepilogo di seguito non abbiamo inserito la C che potete trovare tutta nell’apposita categoria. Si gioca anche nel resto d’Europa dalla Liga, Bundesliga all’Inghilterra con l’FA Cup.

Prima di consultare i risultati in tempo reale degli incontri principali questa giornata andiamo a dare uno sguardo dove si è già giocato partendo della superliga Argentina dove arriva il River Plate ha sconfitto fuori casa 1-0 Godoy Cruz. Passiamo alla Bolivia dove il Bolivar ha sconfitto fuori casa 5 a 2 San Jose. In Paraguay pareggio per 1-1 tra Libertad e Olimpia Asuncion mentre nei giochi olimpici sud americani per la fase a qualificazione Bolivia ha sconfitto Uruguay 3 a 2 e il Perù con lo stesso risultato ha liquidato il Paraguay. In Nicaragua entrambi successi esterni per Managua FC contro Juventus Managua 2-1 e Esteli contro Real Madrid 2-0. In Costa Rica 1-1 tra Alajulense è Cartagines e 4-1 della Grecia su Zeledon. In India in Real Kashmir ha superato 2-0 fuori casa Indian Arrows mentre del Campionato Primavera 1 successo esterno del Cagliari 3 a 1 contro il Genova con una doppietta di Mas nel primo tempo quindi Bianchi ha accorciato le distanze e Lombardi nella ripresa ha messo il risultato in cantiere. Chiudiamo con l’Australia dove nell’A-League l’Adelaide United ha superato fuori casa 4-3 Western United mentre nella Y-League Melbourne City corsaro 1-0 in casa del Pearth Glory e nella Woman League 3-0 casalingo del Melbourne Victory contro Canberra.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



04:30 Los Angeles FC - Peñarol 2-0



11:30 Wolfsburg - FC Oberneuland 8-0



13:00 FK Krasnodar - FK Jablonec 0-0 *



14:00 FC Flora - FCI Levadia



19:00 Wolfsberger AC - FK Aktobe



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo B



20:00 Al-Ahly - Étoile du Sahel



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Finale



13:30 Corea del Sud - Arabia Saudita



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



16:00



KF Tiranë - Luftëtari Gjirokastër

KF Teuta Durrës - KF Bylis Ballsh



19:00 FK Kukësi - FK Partizani



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Godoy Cruz - River Plate 0-1



21:35



Banfield - Patronato de Paraná

Defensa y Justicia - Talleres de Córdoba



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:30 Belgrano de San Francisco - Las Parejas 0-0



21:30 Gimnasia de Concepción del Uruguay - San Martín de Formosa



22:00 Crucero del Norte - Defensores de Pronunciamiento



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



21:00 Camioneros - Deportivo Madryn



21:30 Círculo Deportivo - Olimpo de Bahía Blanca



Australia > A-League 2019/2020



08:00 Western United FC - Adelaide United 3-4



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



14:30 Cercle Brugge - RSC Anderlecht



18:00 KV Kortrijk - Club Brugge KV



20:00 Royal Antwerp FC - SV Zulte Waregem



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



00:30 San José - Bolívar 2-5



20:00 Real Potosí - Blooming



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00



Bangu - Fluminense RJ

Portuguesa - RJ - Resende - RJ



Cile > Primera División 2020



00:30 Audax Italiano - Cobresal 4-1



16:00 Santiago Wanderers - Universidad Católica



22:00 Huachipato - Universidad de Chile



Cipro > First Division 2019/2020



15:00 Apollon Limassol - Ethnikos Achna



16:00 Omonia Nikosia - Anorthosis Famagusta FC



17:00 Nea Salamina - Enosis Neon Paralimni



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:10 Atlético Junior - La Equidad 2-0



02:15 América de Cali - Alianza Petrolera 3-1



21:15 Patriotas FC - Cúcuta Deportivo



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



01:00 LD Alajuelense - CS Cartaginés 1-1



03:00 Municipal Pérez Zeledón - Municipal Grecia 1-4



22:00



Jicaral - AD San Carlos

Limón FC - Guadalupe



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Al-Mokawloon - Tanta



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



01:30



Chalatenango - Alianza 3-1

Sonsonate FC - Jocoro FC 3-2



22:00 Municipal Limeño - Águila



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 Olympique Lyon - Toulouse FC



17:00 FC Nantes - Girondins Bordeaux



21:00 Lille OSC - Paris Saint-Germain



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



14:30 US Fleury-Mérogis - FC Gobelins



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



JA Drancy - Entente Feignies Aulnoye

RC Lens - Le Havre AC

US Boulogne - SM Caen

Paris Saint-Germain - Évreux FC 27

C' Chartres Football - Lille OSC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



11:00 AJ Auxerre - RC Strasbourg



14:30



SAS Épinal - FC Metz

Olympique Lyon - Paris FC

US Torcy - FC Bourg-Péronnas

Dijon FCO - ESTAC Troyes

Le Puy Foot 43 - FC Montceau

ASPTT Dijon - FC Sochaux



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



11:00



Angers SCO - Girondins Bordeaux

Vannes OC - Aviron Bayonnais

EA Guingamp - Trélissac FC



14:30



Chamois Niortais - Stade Laval

Le Mans FC - LB Châteauroux

Tours FC - US Concarneau



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



12:00 AS Saint-Étienne - Toulouse FC



14:30



Sporting Club de Toulon - US Colomiers

AS Monaco - AC Ajaccio

FC Istres - Nîmes Olympique

Castelnau Le Crès FC - SC Bastia



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Werder Bremen - Hoffenheim



18:00 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig 1-0 *



14:00 KFC Uerdingen 05 - Bayern München II



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



13:30 BSG Chemie Leipzig - BFC Dynamo



Germania > Regionalliga West 2019/2020



15:00 Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:30



Portmore United - Vere United

UWI Pelicans - Molynes United



Grecia > Super League 2019/2020



14:00



Skoda Xanthi - OFI Heraklion

Panionios GSS - Atromitos



16:15 Panetolikos - Aris Saloniki



18:30 AEK Athen - Olympiakos Piräus



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00



Apollon Larisa - Doxa Dramas FC

Apollon Pontou - Apollon Smyrnis



16:00 Ergotelis - PAS Giannina



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



03:00 Xelaju MC - Deportivo Mixco 3-1



18:00 Sanarate - Antigua GFC



19:00 Santa Lucía - Siquinalá FC



20:00 CD Puerto de Iztapa - Deportivo Malacateco



21:30 Deportivo Guastatoya - Cobán Imperial



India > I-League 2019/2020



09:30 Indian Arrows - Real Kashmir 0-2



14:30 Gokulam Kerala - Churchill Brothers



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



14:00 Manchester City - Fulham FC



16:00 Tranmere Rovers - Manchester United



18:00 Shrewsbury Town - Liverpool FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:45 Persepolis - Tractor Sazi 1-0 *



13:00 Naft Masjed Soleyman - Sanat Naft FC 0-0 *



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Maccabi Netanya - Hapoel Hadera FC



19:15 Beitar Jerusalem - Sektzia Nes Tziona



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Inter - Cagliari 1-0 *



15:00



Verona - Lecce

Sampdoria - Sassuolo

Parma - Udinese



18:00 Roma - Lazio



20:45 Napoli - Juventus



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Crotone - Spezia

Unione Venezia - Trapani



21:00 Ascoli - Frosinone



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Alessandria - Olbia

Arezzo - Pergolettese

Novara - Pontedera

Pro Vercelli - Monza

Robur Siena - Calcio Lecco 1912



17:30



Como - Renate

Giana Erminio - Gozzano

Pianese - AlbinoLeffe



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Arzignano - Sambenedettese

Fermana FC - Piacenza

Triestina - Cesena

Vis Pesaro - Ravenna Calcio



17:30



Fano - Gubbio

Modena - Imolese

Rimini - Vicenza

Virtus Verona - FeralpiSalò



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Monopoli - Ternana

Reggina - Bari

Virtus Francavilla - Paganese

Viterbese - Catania



17:30



Avellino - AZ Picerno

Cavese - Teramo

Potenza - Bisceglie

Rieti - Casertana



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Borgosesia - Real Forte Querceta

Bra - Casale

Caronnese - Prato

USD Fezzanese - Savona

Lavagnese - SC Ligorna 1922

Lucchese - Ghivizzano Borgo

Seravezza - Chieri

Vado - Sanremese

Verbania Calcio - Fossano Calcio



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



GS Arconatese 1926 - Dro

Brusaporto - Seregno

Castellanzese - US Scanzorosciate

Folgore Caratese - Caravaggio

Legnano - Pontisola

US Levico Terme - Inveruno

NibionnOggiono - Milano City FC

SS Tritium 1908 - Pro Sesto

Virtus Bergamo - Sondrio

Virtus Bolzano - Villa d'Almè



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



Gsd Ambrosiana - Luparense

ASD Cjarlins Muzane - AC Belluno

Porto Tolle - ASD Cartigliano

Este - Legnago

Union Feltre - APC Chions

AC Mestre - Villafranca

Montebelluna - Caldiero Terme

San Luigi - ASD Campodarsego

Tamai - US Adriese

SSD Vigasio - Clodiense



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



Correggese - Alfonsine FC 1921

AC Crema - Sammaurese Calcio

AC Fanfulla 1874 - Lentigione Calcio

Fiorenzuola - Ciliverghe Mazzano

Mantova - USD Vigor Carpaneto 1922

Mezzolara - AC Calvina Sport

ASD Sasso Marconi 1924 - Forlì

Savignanese - Franciacorta

Progresso - US Breno



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Albalonga - Aglianese Calcio

Bastia - Pomezia Calcio

ASD Cannara - US Gavorrano

Monterosi FC - Virtus Flaminia

Ponsacco - Grosseto

AC Sangiovannese - Grassina

Scandicci - San Donato Tavarnelle

Trestina - Foligno

Tuttocuoio - Montevarchi



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Olympia Agnonese - Chieti

ASD Pineto Calcio - Vastogirardi

Avezzano Calcio - SN Notaresco

Matelica - Atletico Terme Fiuggi

Montegiorgio Calcio - Real Giulianova

Porto Sant'Elpidio - AC Sangiustese

US Recanatese - AC Cattolica Calcio

Tolentino - Jesina Calcio

Vastese Calcio - Campobasso



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



15:00



Aprilia - ASD Trastevere

Budoni - Team Nuova Florida

Città di Anagni - Turris

US Ladispoli - ASD Vis Artena

Lanusei Calcio - Latina

Sassari Latte Dolce - Arzachena

Cassino Calcio 1924 - Muravera

Ostia Mare - Torres

Tor Sapienza - Portici 1906



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



Agropoli - US Bitonto

Audace Cerignola - Brindisi

Casarano - Fidelis Andria

Città di Fasano - Sorrento

FC Francavilla - Team Altamura

Gladiator - Gelbison

FBC Gravina - Foggia

ASG Nocerina - ACD Nardò

Taranto FC - Grumentum Val d'Agri



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



US Castrovillari - Messina

FC Messina - Biancavilla

Calcio Cittanovese - Corigliano

Licata - USD Palmese

Marsala - Savoia

Marina di Ragusa - Palermo

Roccella - ASD SS Nola 1925

San Tommaso - Giugliano

ASD Troina - Acireale



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Genoa - Cagliari



12:00 Torino - Napoli



14:00 Lazio - Sassuolo



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 CR Khemis Zemamra - FAR de Rabat



19:00 FUS de Rabat - Difaâ d'el Jadida



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Cruz Azul - Santos Laguna 3-0



02:00 UANL Tigres - Atlas Guadalajara 2-1



04:00 Club León - CF Pachuca 3-0



04:05 Deportivo Guadalajara - Deportivo Toluca 2-2



19:00 Pumas UNAM - CF Monterrey



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



00:00 Club Celaya - CF Atlante 1-0



02:00 Cafetaleros de Chiapas - Mineros de Zacatecas 0-1



04:00 Dorados de Sinaloa - Correcaminos UAT 0-3



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



Cafessa Jalisco - Albinegros Orizaba non disputa



00:00 Sporting Canamy - Cruz Azul Hidalgo 1-0



02:00



Club Irapuato - Inter Playa 0-0

Mineros de Fresnillo FC - Correcaminos UAT II 1-1



19:00 Atlético San Luis II - Pioneros de Cancún



20:00 Atlético Bahia - Coras de Nayarit



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



19:00 Puebla FC - UANL Tigres



Nigeria > Professional League 2019/2020



Enyimba Aba - Enugu Rangers rinv.



16:00



Abia Warriors FC - Warri Wolves

Katsina United - Ifeanyi Uba

Akwa United - Heartland FC

Sunshine Stars - Kano Pillars

Adamawa United FC - Kwara United

MFM FC - Plateau United

Rivers United FC - Wikki Tourists

Lobi Stars - Nasarawa United FC



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



14:30 Go Ahead Eagles - NAC Breda



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Libertad - Club Olimpia 1-1



22:00 Sol de América - Sportivo Luqueño



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00



CD Tondela - Vitória Setúbal

FC Famalicão - CD Santa Clara

Os Belenenses - Portimonense SC



18:30 Paços de Ferreira - SL Benfica



21:00 CD Aves - Boavista



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15



CD Cova Piedade - CD Mafra 0-0 *

GD Chaves - CD Nacional 0-1 *



16:00



Académico de Viseu - FC Penafiel

Casa Pia - SC Farense

FC Porto B - Sporting Covilhã

Leixões SC - Académica de Coimbra

UD Oliveirense - Varzim SC



18:15 UD Vilafranquense - CD Feirense



Scozia > Premiership 2019/2020



13:30 St. Mirren FC - Aberdeen FC



16:00 Heart of Midlothian - Rangers FC



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 Atlético Madrid - CD Leganés 0-0 *



14:00 Celta Vigo - SD Eibar



16:00 Getafe CF - Real Betis



18:30 Real Sociedad - RCD Mallorca



21:00 Real Valladolid - Real Madrid



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 Málaga CF - CD Mirandés 1-1 *



16:00



Albacete - Deportivo La Coruña

UD Almería - Elche CF



18:15



AD Alcorcón - SD Ponferradina

Rayo Vallecano - Extremadura UD



20:30 Girona FC - Real Oviedo



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:30



Getafe CF B - Marino de Luanco

UD Melilla - CF Internacional



12:00



Sporting Gijón B - Pontevedra CF

UD Ibiza - UD SS Reyes

Atlético Baleares - Rayo Majadahonda

Real Oviedo B - UD Las Palmas B

Atlético Madrid B - UP Langreo

Real Madrid Castilla - Peña Deportiva



17:00 Racing Ferrol - Coruxo FC



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00



Burgos CF - Haro Deportivo

Unionistas CF - CD Alavés B



17:00



Real Unión - Salamanca CF UDS

Athletic Bilbao B - CD Leonesa

UD Logroñés - CD Calahorra

CD Guijuelo - Real Sociedad B

CD Izarra - Barakaldo CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



Hércules CF - Levante UD B

FC Andorra - Gimnàstic

CD Ebro - CF Badalona

Valencia CF B - CE Sabadell



17:00 Orihuela CF - Villarreal CF B



18:00



UE Cornellà - Espanyol Barcelona B

CD Castellón - CF La Nucía



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



11:30 Recreativo Granada - Talavera CF



12:00 RB Linense - Mérida AD



17:00



Marbella FC - UCAM Murcia CF

Real Murcia - Córdoba CF

CD Badajoz - Cádiz CF B



17:30



Atlético Sanluqueño CF - Don Benito

Yeclano Deportivo - Algeciras CF



18:00 Recreativo Huelva - CP Villarrobledo



18:30 Sevilla Atlético - FC Cartagena



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00



Espanyol Barcelona - Madrid CFF

Athletic Bilbao - Valencia CF

Sevilla FC - Sporting de Huelva



16:30 CD Tacón - EDF Logroño



17:30 UDG Tenerife Sur - Deportivo de La Coruña



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30 Baroka FC - Maritzburg United



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC St.Gallen - FC Lugano

FC Thun - FC Sion

BSC Young Boys - FC Basilea



Turchia > SüperLig 2019/2020



11:30 Denizlispor - Antalyaspor 0-3 *



14:00 Göztepe - Beşiktaş



17:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00



BB Erzurumspor - Balıkesirspor 1-0 *

Hatayspor - Menemen Belediyespor 1-0 *



14:30 Eskişehirspor - Adanaspor



17:00 Adana Demirspor - Boluspor