In Serie A grande attesa anche per Milan – Fiorentina e ben 24 le diretta in programma. Nella Copa Diego Maradona 2-0 esterno del River Plate, senza reti tra Atletico-GO e Internacional in Brasile

Domenica 29 novembre ricca giornata di calcio con ben 24 partite che seguiremo live. In particolare in Italia spicca il posticipo serale tra Napoli e Roma mentre è in corso di svolgimento il lunch match tra Lazio e Udinese. Spazio anche alla Serie B con due incontri e una selezione sui tre gironi di Serie C. Nel resto d’europa fari puntati su Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Liga a partire dalle 14 con Barcellona. Prima di consultare tutti i link del giorno e vedere i risultati in tempo reale, spazio a chi ha giù giocato.

Partiamo dalla Liga Profesional in Argentina dal 25 novembre chiamata Copa Diego Maradona con il successo esterno per 2-0 del River Plate sul Rosario e lo 0-0 tra Godoy Cruz e Banfield. In Andorra pareggio a suon di gol, 2-2, tra Santa Coloma e Engordany mentre in Bolivia 3-2 del Royal Pari in casa del Wistermann. Nella Serie A brasiliana senza reti tra Atletico Go e Internacional mentre in Colombia tris esterno dell’America De Cali sull’Atletico Internacional. In Ecuador vittoria di misura del Delfin sull’Ind. del Valle e in J1 League giapponese vincono in casa C-Osaka e Kashima.

Passiamo alla Liga MX dove il Leon supera a domicilio 2-0 il Pueble e 2-1 fuori casa del Guadalajara sul Club America mentre nella Premier League russa 1-0 dell’Ural sul Sochi. Chiudiamo con la Primera Division in Venezuela dove La Guaira e l’Estudiantes fanno 1-1: in vantaggio gli ospiti al 27′ del primo tempo con Asprilla, restano in 10 allo scadere di primo tempo per l’espulsione di Del Castillo. Al 30′ della ripresa arriva il pari di Moreno.

SERIE A

SERIE B

SERIE C

PREMIER LEAGUE

LIGA

LIGUE 1

BUNDESLIGA

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Preliminari



14:00 Young Buffaloes - Le Messager Ngozi



15:00



PWD Bamenda - Kaizer Chiefs

Bantu Mafeteng - Nkana FC



15:30



AS Ashanti Golden Boys - Stade Malien

AS Otôho - Al-Merrikh SC

FC Akonangui - CA Petróleos Luanda



16:00



Gazelle FC - CF Garde Républicaine

FC Nouadhibou - Asante Kotoko

Plateau United - Simba SC



17:00



RC Abidjan - ASKO Kara Lomé

AS SONIDEP - Mogadishu City Club

Rahimo FC - Enyimba Aba

CR Bélouizdad - Al Nasr Benghazi



17:30 Armed Forces FC - Teungueth FC



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



13:45



KS Kastrioti - KF Tiranë

KF Laçi - KF Apolonia Fier

KF Bylis Ballsh - KF Teuta Durrës



16:45



FK Partizani - KF Skënderbeu

FK Vllaznia - FK Kukësi



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



13:15 Al Taawoun - Al Ettifaq 1-1 *



16:10 Al Wehda - Al Batin



17:40 Al Ahli SFC - Al Faisaly



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo B



21:10 Defensa y Justicia - Central Córdoba SdE



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo C



01:30



Godoy Cruz - Banfield 0-0

Rosario Central - River Plate 0-2



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone A



21:10 Estudiantes de Caseros - Agropecuario de Carlos Casares



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B



13:00 San Martín de Tucumán - Tigre 0-1 *



21:10 Defensores de Belgrano - Gimnasia de Mendoza



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone A



00:30 Alvarado - Guillermo Brown de Puerto Madryn 0-0



22:00 San Martín de San Juan - Nueva Chicago



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:10 Acassuso - Argentino de Quilmes



Armenia > Premier League 2020/2021



Shirak FC - Gandzasar Kapan non disputa



Austria > 2. Liga 2020/2021



10:30 SK Austria Klagenfurt - Austria Lustenau 2-1



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021



11:00 Keşlə FK - Sabah FK 1-1



13:00 Səbail FK - Qarabağ FK 1-1 *



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



13:30 KV Mechelen - K Beerschot VA 2-1 *



16:00 KAA Gent - SV Zulte Waregem



18:15 RSC Anderlecht - Standard Liège



20:45 KV Kortrijk - KV Oostende



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



16:00 Lommel SK - RWDM Brussels FC



20:00 RFC Seraing - Union St. Gilloise



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



00:30 Jorge Wilstermann - Royal Pari 2-3



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



15:00 Radnik Bijeljina - FK Krupa



Brasile > Série A 2020



01:00 Atlético Goianiense - Internacional 0-0



Brasile > Série B 2020



01:00



Guarani - SP - Chapecoense 2-0

Juventude - RS - Náutico - PE 1-0



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



13:00 PFC Ludogorets Razgrad - FK Botev Vratsa 2-1 *



18:00 CSKA Sofia - FC CSKA 1948 Sofia



Cipro > First Division 2020/2021



15:00 Paphos FC - Doxa Katokopias FC



17:30 Apollon Limassol - AEL Limassol



Colombia > Primera A 2020 Playoffs > Quarti di finale



02:00 Atlético Nacional - América de Cali 0-3



Colombia > Primera B 2020 Playoffs > Gruppo A



22:00 Valledupar FC Real - Bogotá FC



Colombia > Primera B 2020 Playoffs > Gruppo B



21:00 Llaneros FC - Deportes Quindío



Croazia > 1. HNL 2020/2021



Dinamo Zagabria - Hajduk Split rinv.



17:05 HNK Rijeka - NK Osijek



Croazia > 2. HNL 2020/2021



13:30



NK BSK Bijelo Brdo - NK Inter Zaprešić

Dinamo Zagreb II - NK Kustošija

Hajduk Split II - NK Međimurje



Croazia > Nogometni Kup 2020/2021 > Ottavi di finale



NK Oriolik - NK Rudar Labin rinv.



Danimarca > Superliga 2020/2021



14:00 AC Horsens - Vejle BK 1-0 *



16:00 SønderjyskE - FC Copenaghen



18:00 FC Nordsjælland - Aarhus GF



Danimarca > 1. Division 2020/2021



15:00 Hobro IK - Hvidovre IF



Ecuador > Serie A 2020



00:00 Delfín SC - Independiente del Valle 1-0



02:30 El Nacional - Guayaquil City 0-3



19:00 Aucas - Orense SC



21:30 Liga de Portoviejo - Universidad Catolica



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo A



21:30 Jocoro FC - Sonsonate FC



22:00 Atlético Marte - Isidro Metapán



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo B



00:00 Santa Tecla FC - Municipal Limeño 1-2



22:00



Luis Angel Firpo - Chalatenango

Once Municipal - FAS



Estonia > Meistriliiga 2020 Meisterschaft



12:00 Paide Linnameeskond - FC Flora 1-7



14:00 JK Nõmme Kalju - FCI Levadia 0-0 *



Francia > Ligue 1 2020/2021



13:00 Olympique Lyon - Stade Reims 3-0 *



15:00



RC Lens - Angers SCO

FC Lorient - Montpellier HSC

FC Metz - Stade Brest

AS Monaco - Nîmes Olympique



17:00 OGC Nice - Dijon FCO



21:00 AS Saint-Étienne - Lille OSC



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021







Évreux FC 27 - St-Pryvé St-Hilaire rinv.

FC Chambly - RC Lens rinv.

Entente Feignies Aulnoye - Amiens SC rinv.

Montfermeil - Le Havre AC rinv.

Paris Saint-Germain - US Orléans rinv.

SM Caen - Lille OSC rinv.

Valenciennes FC - JA Drancy rinv.



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021







AS Nancy - CA Pontarlier rinv.

ASPTT Dijon - Dijon FCO rinv.

FC Bourg-Péronnas - Clermont Foot rinv.

Olympique Lyon - FC Metz rinv.

Paris FC - FC Sochaux rinv.

RC Strasbourg - ESTAC Troyes rinv.

US Torcy - AJ Auxerre rinv.



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021







Tours FC - LB Châteauroux rinv.

EA Guingamp - Girondins Bordeaux rinv.

Le Mans FC - Stade Brest rinv.

Stade Laval - SA Mérignac rinv.

Stade Rennes - FC Nantes rinv.

US Concarneau - US Avranches rinv.

USSA Vertou - Angers SCO rinv.



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021







Pieve di Lota - US Colomiers rinv.

Olympique Marseille - OGC Nice rinv.

AC Ajaccio - AS Béziers rinv.

AS Saint-Étienne - FC Istres rinv.

SC Toulon - Toulouse FC rinv.

AS Cannes - AS Monaco rinv.

Nîmes Olympique - Montpellier HSC rinv.



Galles > Premier League 2020/2021



15:30 Penybont FC - Cefn Druids



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30 Bayer Leverkusen - Hertha Berlino



18:00 Mainz 05 - Hoffenheim



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:30



1. FC Heidenheim 1846 - Amburgo 2-2 *

Hannover 96 - Holstein Kiel 0-0 *

1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 1-2 *



Germania > 3. Liga 2020/2021



13:00 MSV Duisburg - Dynamo Dresden 0-3 *



14:00 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern 0-0 *



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord







Altona 93 - Lüneburger SK Hansa rinv.

FC Teutonia 05 - Holstein Kiel II rinv.



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd







FC Oberneuland - Hannover 96 II rinv.

VfB Oldenburg - VfL Wolfsburg II rinv.

VfV Hildesheim - Werder Bremen II rinv.



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021







1. FC Lok Leipzig - SV Babelsberg 03 rinv.

Union Fürstenwalde - BSG Chemie Leipzig rinv.

Optik Rathenow - Energie Cottbus rinv.

Chemnitzer FC - VSG Altglienicke rinv.

Bischofswerdaer FV - TeBe Berlin rinv.

FSV 63 Luckenwalde - SV Lichtenberg 47 rinv.

FC Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz rinv.

Berliner AK 07 - FC Viktoria 1889 Berlin rinv.

Hertha BSC II - VfB Auerbach rinv.

BFC Dynamo - Germania Halberstadt rinv.



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen 0-0 *

SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II 0-0 *



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 rinv.



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Kleve - VfB 03 Hilden rinv.

1. FC Mönchengladbach - SSVg Velbert rinv.

FC Kray - SpVgg Sterkrade-Nord rinv.

Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim rinv.

Germania Ratingen 04/19 - Cronenberger SC rinv.

SC Velbert - Sportfreunde Niederwenigern rinv.

Sportfreunde Baumberg - SC Union Nettetal rinv.

TSV Meerbusch - TV Jahn Hiesfeld rinv.

1. FC Bocholt - TVD Velbert rinv.

Teutonia St. Tönis - SpVg Schonnebeck rinv.

TuRU Düsseldorf - SC Düsseldorf-West rinv.



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021







Sportfreunde Siegen - ASC 09 Dortmund rinv.

TuS Erndtebrück - SG Finnentrop/Bamenohl rinv.

RSV Meinerzhagen - FC Gütersloh rinv.

TuS Haltern - FCE Rheine rinv.

Viktoria Clarholz - SG Wattenscheid 09 rinv.

SV Schermbeck 1912 - Westfalia Herne rinv.

TSG Sprockhövel - Westfalia Rhynern rinv.

Hammer SpVg - SC Paderborn 07 II rinv.

Holzwickeder SC - 1. FC Kaan-Marienborn rinv.

TuS Ennepetal - SpVgg Vreden rinv.



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021







Chemnitzer FC - FC Viktoria 1889 Berlin rinv.

Eimsbütteler TV - Dynamo Dresden rinv.

Holstein Kiel - Hertha BSC rinv.

Werder Bremen - Hallescher FC rinv.



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021







1. FC Köln - Arminia Bielefeld rinv.

Rot-Weiß Oberhausen - VfL Bochum rinv.

Alemannia Aachen - FC Schalke 04 rinv.

Preußen Münster - Rot-Weiss Essen rinv.

Fortuna Köln - MSV Duisburg rinv.

SC Paderborn 07 - Bayer Leverkusen rinv.



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



SSV Ulm 1846 - 1. FSV Mainz 05 rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021







FC St. Pauli - RB Leipzig rinv.

Hannover 96 - 1. FC Union Berlin rinv.

Hamburger SV - Hertha BSC rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021







SC Paderborn 07 - Fortuna Köln rinv.

SV Lippstadt 08 - Bayer Leverkusen rinv.

Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf rinv.

Rot-Weiss Essen - Preußen Münster rinv.

Borussia Dortmund - SG Unterrath 12/24 rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021







Eintracht Frankfurt - FSV Frankfurt rinv.

Karlsruher SC - FC Augsburg rinv.

SC Freiburg - SpVgg Unterhaching rinv.

SV Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern rinv.

TSV 1860 München - Stuttgarter Kickers rinv.

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth rinv.

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg rinv.



Giappone > J1 League 2020



06:00 Shimizu S-Pulse - Shonan Bellmare 1-1



07:00



Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds 4-0

Cerezo Osaka - Yokohama FC 1-0



09:00 Gamba Osaka - Sagan Tosu 1-1



Giappone > J2 League 2020



05:00 FC Ryūkyū - Tokyo Verdy 4-0



06:00



JEF United Chiba - Júbilo Iwata 1-2

Matsumoto Yamaga - Kyoto Sanga FC 0-0

Zweigen Kanazawa - Tokushima Vortis 3-4

Ehime FC - Mito HollyHock 2-1

Avispa Fukuoka - Omiya Ardija 1-0



08:00



Tochigi SC - Renofa Yamaguchi 2-0

Machida Zelvia - Thespakusatsu Gunma 0-3

Ventforet Kofu - Montedio Yamagata 0-0



Giappone > J3 League 2020



05:00



Vanraure Hachinohe - Yokohama S&CC 1-1

Grulla Morioka - Kagoshima United 0-1

Fukushima United - Azul Claro Numazu 1-0



06:00



AC Nagano Parceiro - FC Imabari 1-0

Kataller Toyama - Cerezo Osaka II 2-1



07:00 Roasso Kumamoto - Blaublitz Akita 2-4



Giappone > Japan Football League 2020



05:00



Honda FC - Maruyasu Okazaki 2-3

Sony Sendai - Suzuka Point Getters 1-0

Tokyo Musashino City FC - Matsue City FC 1-0

Tegevajaro Miyazaki - Iwaki SC 3-0

Honda Lock - ReinMeer Aomori 1-2

Verspah Oita - FC Osaka 3-0

Veertien Mie - Kochi United 0-1

Nara Club - MIO Biwako Shiga 3-0



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021



16:00 Lynx FC - FCB Magpies



18:30 Glacis United FC - St. Joseph's FC



Grecia > Super League 2020/2021



14:00 Panathinaikos - Panetolikos 1-0 *



16:00 OFI Heraklion - PAS Giannina



16:15 Lamia - PAOK Saloniki



18:30 Asteras Tripolis - AEK Athen



Grecia > Super League 2 2020/2021







Apollon Lárissa - AE Karaiskakis rinv.

Ergotelis - Xanthi FC rinv.

Levadiakos - Diagoras Rhodos rinv.

OFI Ierapetra - Doxa Dramas FC rinv.

Chania Kissamikos - AO Trikala rinv.

Panachaiki GE - Ionikos Nikea rinv.



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Interzona



18:00 CSD Municipal - Iztapa



20:05 Achuapa - Comunicaciones



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura



00:15 Vida - Real de Minas 3-1



India > Indian Super League 2020/2021



12:30 Jamshedpur FC - Odisha FC 2-2



15:00 Chennaiyin FC - Kerala Blasters



Indonesia > Liga 1 2020/2021







Pusamania Borneo - Bhayangkara FC rinv.

PS Barito Putera - Persita Tangerang rinv.

Madura United FC - PSS Sleman rinv.

Bali United - Arema Cronus FC rinv.



Inghilterra > Premier League 2020/2021



15:00 Southampton FC - Manchester United



17:30 Chelsea FC - Tottenham Hotspur



20:15 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers



Inghilterra > Championship 2020/2021



13:00 Nottingham Forest - Swansea City 0-1 *



Inghilterra > FA Cup 2020/2021 > 2. Giornata



14:30



Stevenage FC - Hull City 0-0 *

AFC Wimbledon - Crawley Town 0-0 *

Stockport County - Yeovil Town 0-0 *

Shrewsbury Town - Oxford City 0-0 *

Mansfield Town - Dagenham & Redbridge 0-0 *

Carlisle United - Doncaster Rovers 0-0 *

Barnet FC - Milton Keynes Dons 0-0 *

Bristol Rovers - Darlington FC 0-0 *



15:45 Marine AFC - Havant & Waterlooville



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021



19:00 Maccabi Netanya - Ironi Kiryat Shmona



19:45 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Kfar Saba



Italia > Serie A 2020/2021



12:30 Lazio - Udinese 1-3



15:00



Bologna - Crotone

Milan - Fiorentina



18:00 Cagliari - Spezia



20:45 Napoli - Roma



Italia > Serie B 2020/2021



15:00 Reggiana - Cremonese



21:00 Cosenza Calcio - Salernitana



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



12:30 Olbia - Juventus II 2-1



15:00



Giana Erminio - Carrarese

Aurora Pro Patria - Grosseto

Novara - AlbinoLeffe

Pro Sesto - Calcio Lecco 1912

Alessandria - Pro Vercelli



17:30



Livorno - Pontedera

Pistoiese - Lucchese



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Gubbio - FeralpiSalò

Fano - Virtus Verona

Südtirol - Perugia

Sambenedettese - Legnago



17:30



Cesena - Modena

Mantova - Ravenna Calcio

Calcio Padova - Vis Pesaro

Carpi - Triestina

Fermana FC - Matelica



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



Turris - Trapani non disputa



15:00



Bari - Catanzaro

Palermo - Monopoli

Virtus Francavilla - Teramo

Viterbese - Foggia



17:30



Cavese - Casertana

SS Juve Stabia - Paganese

Avellino - Catania

Bisceglie - Potenza



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



14:30



Castellanzese - Casale

Lavagnese - Legnano

Derthona - Fossano Calcio

GS Arconatese 1926 - Borgosesia

Caronnese - Imperia







Chieri - Gozzano rinv.

Bra - Gozzano rinv.

Borgosesia - Castellanzese rinv.

Chieri - Saluzzo rinv.

Citta di Varese - GS Arconatese 1926 rinv.

Folgore Caratese - Fossano Calcio rinv.

Derthona - Lavagnese rinv.

Imperia - Vado rinv.

Caronnese - Casale rinv.

PDHAE - Legnano rinv.

Sestri Levante - Sanremese rinv.



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



14:30



Caravaggio - AC Crema

Pontisola - Seregno







US Breno - Real Calepina rinv.

AC Crema - AC Calvina Sport rinv.

AC Fanfulla 1874 - Virtus Bergamo rinv.

NibionnOggiono - US Scanzorosciate rinv.

Pontisola - Franciacorta rinv.

Sona - USD Casatese rinv.

SS Tritium 1908 - Villa d'Almè rinv.

Caravaggio - Seregno rinv.

Vis Nova Giussano - Brusaporto rinv.



Italia > Serie D Girone C 2020/2021







Union Feltre - Arzignano rinv.

APC Chions - Manzanese rinv.

AC Mestre - Arzignano rinv.

US Adriese - AC Belluno rinv.

Montebelluna - San Giorgio-Sedico rinv.

Caldiero Terme - Trento Calcio 1921 rinv.

ASD Campodarsego - Porto Tolle rinv.

ASD Cartigliano - Gsd Ambrosiana rinv.

APC Chions - ASD Cjarlins Muzane rinv.

Virtus Bolzano - Este rinv.

Luparense - Clodiense rinv.

Manzanese - Union Feltre rinv.



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



14:30



Real Forte Querceta - Lentigione Calcio

Rimini - Aglianese Calcio

Sammaurese Calcio - Marignanese

Fiorenzuola - Forlì







Corticella - Seravezza rinv.

Rimini - Fiorenzuola rinv.

Sammaurese Calcio - Corticella rinv.

Mezzolara - Livorno rinv.

Correggese - Seravezza rinv.

Ghivizzano Borgo - Forlì rinv.

Lentigione Calcio - Bagnolese rinv.

Real Forte Querceta - Marignanese rinv.

ASD Sasso Marconi 1924 - Prato rinv.

Progresso - Aglianese Calcio rinv.



Italia > Serie D Girone E 2020/2021







San Donato Tavarnelle - Scandicci rinv.

Follonica Gavorrano - Montevarchi rinv.

ASD Cannara - Virtus Flaminia rinv.

Follonica Gavorrano - UC Sinalunghese rinv.

Grassina - AC Città di Castello rinv.

Badesse Calcio - Robur Siena rinv.

Montespaccato - Ostia Mare rinv.

Montevarchi - ASD Trastevere rinv.

San Donato Tavarnelle - Pianese rinv.

Scandicci - AC Sangiovannese rinv.

Trestina - Foligno rinv.



14:30



Pianese - Montespaccato

Grassina - UC Sinalunghese

AC Città di Castello - Ostia Mare



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



14:30



Aprilia - Vastese Calcio

Rieti - Porto Sant'Elpidio







CynthiAlbalonga - Castelnuovo Vomano rinv.

Real Giulianova - Atletico Terme Fiuggi rinv.

Porto Sant'Elpidio - Olympia Agnonese rinv.

US Recanatese - Aprilia rinv.

Rieti - ASD Pineto Calcio rinv.

SN Notaresco - Matese rinv.

Tolentino - Montegiorgio Calcio rinv.

Vastese Calcio - Campobasso rinv.

Vastogirardi - GSD Castelfidardo rinv.



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



14:30



ASG Nocerina - ASD SS Nola 1925

Muravera - Giugliano

ASD Vis Artena - Sassari Latte Dolce

Lanusei Calcio - Latina

Team Nuova Florida - Formia







Arzachena - ASD Vis Artena rinv.

ASG Nocerina - ASD Carbonia Calcio rinv.

Giugliano - Savoia rinv.

Gladiator - Lanusei Calcio rinv.

Formia - Monterosi FC rinv.

Sassari Latte Dolce - Cassino Calcio 1924 rinv.

Muravera - Latina rinv.

Team Nuova Florida - Torres rinv.

ASD SS Nola 1925 - Afragolese rinv.



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



14:30



Casarano - Taranto FC

FBC Gravina - Città di Fasano

Aversa Normanna - ACD Nardò







Team Altamura - Aversa Normanna rinv.

Audace Cerignola - Sorrento rinv.

US Bitonto - AZ Picerno rinv.

Fidelis Andria - FBC Gravina rinv.

FC Francavilla - Brindisi rinv.

Lavello - Puteolana Internapoli rinv.

Sporting Fulgor Molfetta - Casarano rinv.

Portici 1906 - ACD Nardò rinv.

Taranto FC - Città di Fasano rinv.



Italia > Serie D Girone I 2020/2021







Messina - Paternó rinv.

Acireale - Rotonda rinv.

Biancavilla - FC Messina rinv.

Calcio Cittanovese - Gelbison rinv.

Licata - Santa Maria Cilento rinv.

Marina di Ragusa - US Castrovillari rinv.

Rende - Dattilo rinv.

Città Di S. Agata - Roccella rinv.

ASD Troina - ASD San Luca rinv.



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021







Atalanta - Sampdoria rinv.

Torino - Cagliari rinv.



Kosovo > Superliga 2020/2021



13:00 KF Feronikeli - KF Trepça



13:30 KF Gjilani - Drita Gjilan



Kuwait > Premier League 2020/2021



14:00 Al Jahra SC - Al Salmiya SC 0-0 *



16:30



Al Kuwait SC - Qadsia SC

Al Nasr SC - Al Yarmouk



Lettonia > Virsliga 2020



Riga FC - FK Ventspils 0-3



11:30



BFC Daugavpils - FK Spartaks 1-3

FK Tukums 2000 - FK Rīgas Futbola skola 0-2

FS Metta/LU - Valmiera FC 1-2

FK Jelgava - FK Liepāja 0-7



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021







CS FOLA Esch - Victoria Rosport rinv.

F91 Dudelange - FC Rodange 91 rinv.

Progrès Niedercorn - US Mondorf rinv.

RM Hamm Benfica - US Hostert rinv.

RFCU Luxemburg - Jeunesse Esch rinv.

UNA Strassen - FC Differdange 03 rinv.

Union Titus Pétange - Etzella Ettelbruck rinv.

FC Wiltz 71 - Swift Hesperange rinv.



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



13:00



FK Belasica - FK Rabotnički 2-2 *

FK Pelister - Sileks Kratovo 1-2 *

Makedonija GP - KF Shkupi 0-0 *

FK Renova - FK Borec 0-0 *

FC Struga - KF Shkëndija 79 1-0 *







Akademija Pandev - FK Renova rinv.

KF Shkupi - FK Belasica rinv.



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura Playoffs > Quarti di finale



02:00 Club León - Puebla FC 2-0



04:06 CF América - Deportivo Guadalajara 1-2



19:00 Pumas UNAM - CF Pachuca



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



22:00 Reboceros de La Piedad - Saltillo FC



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura Playoffs > Semifinali



16:00 Deportivo Guadalajara - Cruz Azul



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura Playoffs > Quarti di finale



17:00 CF Pachuca - Puebla FC



18:15 Deportivo Guadalajara - Deportivo Toluca



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



12:00



Dinamo Auto - Dacia Buiucani 1-1

FC Floreşti - CS Petrocub 0-1



15:00 FC Zimbru - FC Sfîntul Gheorghe



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



13:00



FK Budućnost Podgorica - FK Rudar Pljevlja

FK Sutjeska - FK Dečić Tuzi

OFK Titograd - Jezero Plav



14:00



FK Podgorica - FK Zeta

OFK Petrovac - Iskra Danilovgrad



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura Playoffs > Semifinali



02:00 Diriangén - Walter Ferretti 3-2



22:00 Chinandega - Real Estelí



Norvegia > Eliteserien 2020



Sandefjord Fotball - Odds BK rinv.



18:00



FK Bodø/Glimt - Rosenborg BK

Kristiansund BK - Strømsgodset IF

Mjøndalen IF - Stabæk IF

Molde FK - FK Haugesund



20:00 Vålerenga IF - Sarpsborg 08



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



12:15 FC Eindhoven - De Graafschap 3-2



Paraguay > Primera División 2020 Clausura



01:15 Libertad - 12 de Octubre de Itauguá 3-0



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40 Widzew Łódź - Arka Gdynia 2-1



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:15 Académica de Coimbra - Sporting Covilhã 2-1



15:00 GD Estoril - FC Vizela



16:00 FC Arouca - FC Porto B



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



12:00 CS Marítimo - GD Estoril 3-3



Russia > Premier Liga 2020/2021



10:00 FK Ural - FK Sochi 1-0



12:00 FK Ufa - FK Tambov 4-0



14:30 Rubin Kazan - CSKA Mosca 0-0 *



17:00 Spartak Moskva - Rotor Volgograd



Russia > 1. Division 2020/2021



11:00 Enisey Krasnoyarsk - Tekstilshchik Ivanovo 1-0



12:00



FK Krasnodar 2 - Akron Tolyatti 1-1

FK Orenburg - Krylia Sovetov 2-1

Spartak Moskva 2 - Irtysh Omsk 1-2

Veles Moskva - Shinnik Yaroslavl 4-2



13:00



FK Chertanovo - FK Neftekhimik 0-0 *

FK Nizhny Novgorod - Alania Vladikavkaz 0-0 *

Volgar Astrakhan - FK Chayka 1-1 *



14:00



Dinamo Bryansk - FK Tom Tomsk 0-0 *

Fakel Voronezh - SKA-Khabarovsk 2-0 *



16:00 Baltika Kaliningrad - Torpedo Moskva



Scozia > League Cup 2020/2021 > Ottavi di finale



15:00 Celtic FC - Ross County FC



18:00 Falkirk FC - Rangers FC



Serbia > Super Liga 2020/2021



15:00



FK Čukarički-Stankom - FK Napredak

FK Metalac - FK Zlatibor

FK Voždovac - Mladost Lučani

FK Novi Pazar - OFK Bačka



17:00 TSC Bačka Topola - Partizan



19:00 Crvena Zvezda - FK Rad Beograd



Singapore > Premier League 2020



10:30



Albirex Niigata (S) - Tampines Rovers 1-4

Young Lions - Lion City Sailors 0-4



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



13:15 NK Bravo - NK Celje 1-1 *



15:15 NK Aluminij - ND Gorica



17:15 NK Domžale - Olimpija Ljubljana



Spagna > Primera División 2020/2021



14:00 FC Barcelona - CA Osasuna 1-0 *



16:15 Getafe CF - Athletic Bilbao



18:30 Celta Vigo - Granada CF



21:00 Real Sociedad - Villarreal CF



Spagna > Segunda División 2020/2021



14:00 Albacete - CD Tenerife 0-0 *



16:00 Espanyol Barcelona - Real Zaragoza



18:15



RCD Mallorca - UD Logroñés

SD Ponferradina - CD Leganés



21:00 UD Las Palmas - Sporting Gijón



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021



12:00



Coruxo FC - CD Guijuelo 2-1

CD Covadonga - Sporting Gijón B 2-0

CD Lealtad - Real Oviedo B 0-0



17:00



Marino de Luanco - UP Langreo

Salamanca CF UDS - Celta Vigo B



17:30



CD Leonesa - Burgos CF

Zamora CF - Unionistas CF



19:00 Deportivo La Coruña - Racing Ferrol



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021



12:00



SD Ejea - SD Logroñés 0-0

CD Tudelano - UD Mutilvera 1-3



16:30 CD Calahorra - SD Tarazona



17:00



Haro Deportivo - CD Ebro

Arenas de Getxo - Real Sociedad B



11:30 Club Portugalete - CD Laredo 0-1



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021



11:30



Villarreal CF B - Valencia CF B 1-1

Orihuela CF - Peña Deportiva 1-0



12:00



UD Ibiza - Hércules CF 1-0

Levante UD B - Atzeneta UE 3-1

CF Badalona - Espanyol Barcelona B 0-1

Gimnàstic - CE L'Hospitalet 5-0



17:30 CF La Nucía - CD Alcoyano



AE Prat - FC Andorra rinv.



18:00



UE Cornellà - UE Llagostera

FC Barcelona B - Lleida Esportiu



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021



12:00



Recreativo Granada - Real Betis B 0-0

RB Linense - UD Las Palmas B 0-0

UCAM Murcia CF - Lorca Deportiva 1-0



13:00



CD Marino - Atlético Sanluqueño CF

UD Tamaraceite - Cádiz CF B



17:00



Linares Deportivo - Córdoba CF

Yeclano Deportivo - Real Murcia



17:30 Sevilla Atlético - CD El Ejido 2012



18:00 Marbella FC - Recreativo Huelva



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



14:30 Chippa United - Tshakhuma Madzivhandila FC 0-0 *



Svezia > Allsvenskan 2020



Varbergs BoIS - Malmö FF rinv.



14:30



Helsingborgs IF - Falkenbergs FF 0-0 *

Östersunds FK - IFK Göteborg 0-0 *



17:30



BK Häcken - Örebro SK

IK Sirius - IF Elfsborg

Mjällby AIF - Djurgårdens IF



Svezia > Superettan 2020



14:30 Norrby IF - Dalkurd FF 0-0 *



17:30 IK Brage - AFC Eskilstuna



Svezia > Division 1 Norra 2020



14:00



IFK Haninge - Karlslunds IF

IFK Luleå - IF Sylvia

Täby FK - Sandvikens IF

Örebro Syrianska IF - IFK Berga

Team ThorenGruppen FF - Sollentuna FK

Vasalunds IF - IF Brommapojkarna

Nyköpings BIS - Gefle IF

Karlstad Fotboll - IK Frej



Svizzera > Super League 2020/2021



FC Zurigo - FC St.Gallen rinv.



16:00



FC Lausanne-Sport - BSC Young Boys

FC Lugano - FC Basilea



Svizzera > Promotion League 2020/2021







AC Bellinzona - SC Cham rinv.

FC Bavois - FC Sion II rinv.

FC Breitenrain Bern - FC Rapperswil-Jona rinv.

FC Münsingen - FC Köniz rinv.

FC Zürich II - SC YF/Juventus Zürich rinv.

Stade Nyonnais - Etoile Carouge FC rinv.



Turchia > SüperLig 2020/2021



11:30 BB Erzurumspor - Antalyaspor 2-2



14:00



Alanyaspor - Atiker Konyaspor 0-0 *

Kasımpaşa SK - Gençlerbirliği 2-0 *



17:00 Fenerbahçe - Beşiktaş



Turchia > 1. Lig 2020/2021



11:30



Bandırmaspor - Balıkesirspor 1-0

Keçiörengücü - Adana Demirspor 1-0



14:00 Eskişehirspor - Altınordu FSG 0-1 *



17:00 Samsunspor - Tuzlaspor



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021



Inegölspor - Sancaktepe Belediye rinv.



11:00



Afjet Afyonspor - Amed SK 2-2

Yeni Çorumspor - 24 Erzincanspor 2-2

Gümüşhanespor - Uşakspor 0-3

Kocaelispor - Kahramanmarasspor 3-0

Manisa FK - Hekimoğlu Trabzon 6-1

Niğde Anadolu FK - Ankara Demirspor 0-2

Sarıyer SK - Şanlıurfaspor 3-0

Zonguldak Kömürspor - Hacettepe 4-1



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021



11:00



BAKspor - Karacabey Birlikspor 0-2

Bayburt İl Özel İdare - Van BBSK 2-3

Elazığspor - Pazarspor 0-3

Etimesgut Belediyespor - 1922 Konyaspor 4-1

Karabükspor - Tarsus Idman Yurdu 0-3

Kırşehir Belediyespor - Bodrum Belediye 3-0

Pendikspor - Sakaryaspor 0-2

Serik Belediyespor - Kırklarelispor 1-1

Sivas Belediyespor - Kastamonuspor 2-0

Turgutluspor - Eyüpspor 2-1



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021



13:00 FC Mynai - Zorya Lugansk 0-3 *



16:00 Kolos Kovalivka - Desna Chernigov



18:30 Inhulets Petrove - Olimpik Donetsk



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo A



14:00 Progreso - Cerro Largo 0-1 *



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo B



21:00 River Plate - Defensor Sporting



Uruguay > Segunda División 2020



01:30 Rampla Juniors - Juventud 1-0



USA > Major League Soccer 2020 Playoffs > Conference Semifinals



21:00 Orlando City - New England Revolution



Uzbekistan > Super League 2020



10:00



Buxoro FK - FK Mash'al Mubarek 1-3

Metallurg Bekobod - Surkhon Termez FK 1-0

Andijon PFK - FK Qo’qon 1912 0-1

So’g’diyona Jizzax - Qizilqum Zarafshon 1-1



10:30



Navbahor Namangan - FC AGMK 0-0

Bunyodkor PFK - Nasaf Qarshi 0-1



12:15 Lokomotiv Tashkent - Pakhtakor Tashkent 0-1



Venezuela > Primera División 2020 Grupo B



22:00 Caracas FC - Deportivo Táchira



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A



01:00 Deportivo La Guaira - Estudiantes de Mérida 1-1



22:00 Carabobo FC - Academia Puerto Cabello