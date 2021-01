Il big match della 16ma giornata di Serie A è tra i più attesi di una ricca giornata di calcio. Nella Copa Libertadores successo del Palmeiras e nella Copa Maradona del Colon

Mercoledì 6 gennaio per il giorno dell’Epifania ricco cartellone di partite che potremo seguire assieme. Protagonista il calcio europeo a partite dall’Italia con il turno completo di Serie A dove spicca il big match tra Milan – Juventus di questa sera. Tanti anche gli incontri che potremo seguire tra la Ligue 1, la sfida di Liga tra Atletico Bilbao e Barcellona ma anche il calcio femminile con le due semifinali di Supercoppa Italiana. Si parte dalle 12.30 con Cagliari – Benevento di A e Juventus – Roma donne. Prima di consultare tutti i link con le dirette che abbiamo preparato per voi e seguire in tempo reale tutti i risultati, andiamo a vedere chi ha già giocato.

Partiamo dalla Copa Libertadores con la sfida di semifinale tra River Plate e Palmeiras. Successo esterno per 3-0 dei brasiliani grazie alle reti di Roni nel primo tempo e di Adriano e Vina nella ripresa. Nella Copa Diego Maradona invece il Colon ha superato 2-0 in trasferta l’Atletico Tucuman: succede tutto nella ripresa prima con il rosso per doppia ammonizione di Toledo al 15′ quindi a otto minuti dalla fine Rodriguez su suggerimento di Pierotti sblocca il match che viene chiuso in pieno recupero da Farias su assist di Chancalay. Nella Serie B brasiliana 1-0 casalingo del Cuiaba Esporte sulla Juventude mentre in Etiopia per la Premier League 4-1 casalinog dell’Hawassa sul Welayta Dicha.

SERIE A

LIGA

LIGUE 1

COPA LIBERTADORES

SUPERCOPPA CALCIO FEMMINILE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche



13:00 Sparta Praga - MFK Chrudim



14:00 FC Zbrojovka Brno - WSG Tirol



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > Semifinali



01:30 River Plate - Palmeiras 0-3



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > 1. Giornata



Zamalek - Gazelle FC non disputa



13:00 Gor Mahia FC - CR Bélouizdad



14:00 Al Hilal Omdurman - Asante Kotoko



14:30 TP Mazembe - AS Bouenguidi



15:00



Espérance de Tunis - Al Ahly Benghazi

Club Sportif Sfaxien - MC Alger

Simba SC - FC Platinum



15:30



AS Vita Club - Young Buffaloes

Enyimba Aba - Al-Merrikh SC



17:00



Wydad AC - Stade Malien

Horoya AC - RC Abidjan

CA Petróleos Luanda - Nkana FC



Argentina > Primera División 2020 Fase Campeón > Gruppo 2



01:30 Atlético Tucumán - Colón de Santa Fe 0-2



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B



21:10 Sarmiento de Junín - Defensores de Belgrano sosp.



Australia > A-League 2020/2021



Western United FC - Macarthur FC rinv.



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



20:45 AS Eupen - KRC Genk



Brasile > Série B 2020



01:30 Cuiabá - MT - Juventude - RS 1-0



Brasile > Copa do Nordeste 2021 Fase Preliminar > Qualificazioni



01:30 Moto Club - MA - CSA - AL 0-0



Brasile > U17 Copa do Brasil 2020 > Quarti di finale



19:00 Sport - PE - Flamengo RJ



20:00 São Paulo FC - River - PI



Cile > Primera División 2020



Unión Española - Coquimbo Unido rinv.



14:30 Santiago Wanderers - Colo-Colo



21:00 La Serena - Everton



Cile > Primera B 2020



14:00 Cobreloa - Deportes Valdivia



22:00 Magallanes - Santiago Morning



Cipro > First Division 2020/2021



15:00 Anorthosis Famagusta FC - Ethnikos Achna



17:00 Omonia Nikosia - Apollon Limassol



19:00 AEL Limassol - AEK Larnaca



Francia > Ligue 1 2020/2021



19:00



Stade Brest - OGC Nice

FC Lorient - AS Monaco

FC Metz - Girondins Bordeaux

FC Nantes - Stade Rennes

RC Strasbourg - Nîmes Olympique



21:00



Lille OSC - Angers SCO

Olympique Lyon - RC Lens

Olympique Marseille - Montpellier HSC

Stade Reims - Dijon FCO

AS Saint-Étienne - Paris Saint-Germain



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



18:30 Würzburger Kickers - FC St. Pauli



Grecia > Super League 2020/2021



14:00 Apollon Smyrnis - Panathinaikos



16:15



AEK Athen - Panetolikos

AE Lárissa - PAS Giannina



18:30 Asteras Tripolis - Olympiakos Piräus



India > Indian Super League 2020/2021



15:00 East Bengal FC - FC Goa



Inghilterra > League Cup 2020/2021 > Semifinali



20:45 Manchester United - Manchester City



Inghilterra > National League South 2020/2021



20:45 Billericay Town - Oxford City



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021



19:00 Bnei Sachnin FC - Maccabi Netanya



19:45 Hapoel Hadera FC - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2020/2021



12:30 Cagliari - Benevento



15:00



Atalanta - Parma

Bologna - Udinese

Crotone - Roma

Lazio - Fiorentina

Sampdoria - Inter

Sassuolo - Genoa

Torino - Verona



18:00 Napoli - Spezia



20:45 Milan - Juventus



Italia > Serie D Girone A 2020/2021







Bra - Gozzano rinv.

PDHAE - Legnano rinv.



14:30



Borgosesia - Castellanzese

Chieri - Saluzzo

Citta di Varese - GS Arconatese 1926

Folgore Caratese - Fossano Calcio

Derthona - Lavagnese

Imperia - Vado

Caronnese - Casale

Sestri Levante - Sanremese



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



14:30



US Breno - Real Calepina

AC Crema - AC Calvina Sport

AC Fanfulla 1874 - Virtus Bergamo

NibionnOggiono - US Scanzorosciate

Pontisola - Franciacorta

Sona - USD Casatese

SS Tritium 1908 - Villa d'Almè

Caravaggio - Seregno

Vis Nova Giussano - Brusaporto



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



ASD Campodarsego - Porto Tolle rinv.



14:30



AC Mestre - Arzignano

US Adriese - AC Belluno

Montebelluna - San Giorgio-Sedico

Caldiero Terme - Trento Calcio 1921

ASD Cartigliano - Gsd Ambrosiana

APC Chions - ASD Cjarlins Muzane

Virtus Bolzano - Este

Luparense - Clodiense



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



14:30



Rimini - Fiorenzuola

Sammaurese Calcio - Corticella

Mezzolara - Livorno

Correggese - Seravezza

Ghivizzano Borgo - Forlì

Lentigione Calcio - Bagnolese

Real Forte Querceta - Marignanese

ASD Sasso Marconi 1924 - Prato

Progresso - Aglianese Calcio



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



14:30



ASD Cannara - Virtus Flaminia

Follonica Gavorrano - UC Sinalunghese

Grassina - AC Città di Castello

Badesse Calcio - Robur Siena

Montespaccato - Ostia Mare

Montevarchi - ASD Trastevere

San Donato Tavarnelle - Pianese

Scandicci - AC Sangiovannese

Trestina - Foligno



Italia > Serie D Girone F 2020/2021







Porto Sant'Elpidio - Olympia Agnonese rinv.

US Recanatese - Aprilia rinv.



14:30



CynthiAlbalonga - Castelnuovo Vomano

Real Giulianova - Atletico Terme Fiuggi

Rieti - ASD Pineto Calcio

SN Notaresco - Matese

Tolentino - Montegiorgio Calcio

Vastese Calcio - Campobasso

Vastogirardi - GSD Castelfidardo



Italia > Serie D Girone G 2020/2021







Formia - Monterosi FC rinv.

Muravera - Latina rinv.



14:30



Arzachena - ASD Vis Artena

ASG Nocerina - ASD Carbonia Calcio

Giugliano - Savoia

Gladiator - Lanusei Calcio

Team Nuova Florida - Torres

ASD SS Nola 1925 - Afragolese



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



Taranto FC - Città di Fasano rinv.



14:30



Team Altamura - Aversa Normanna

Audace Cerignola - Sorrento

US Bitonto - AZ Picerno

Fidelis Andria - FBC Gravina

FC Francavilla - Brindisi

Lavello - Puteolana Internapoli

Sporting Fulgor Molfetta - Casarano

Portici 1906 - ACD Nardò



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



Marina di Ragusa - US Castrovillari rinv.



14:30



Messina - Paternó

Acireale - Rotonda

Biancavilla - FC Messina

Calcio Cittanovese - Gelbison

Licata - Santa Maria Cilento

Rende - Dattilo

Città Di S. Agata - Roccella

ASD Troina - ASD San Luca



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



19:00 Leixões SC - UD Oliveirense



Scozia > FA Cup 2020/2021 > 1. Giornata



20:30 Camelon Juniors - Brora Rangers FC



21:00 Huntly FC - Cumbernauld Colts



Spagna > Primera División 2020/2021



21:00 Athletic Bilbao - FC Barcelona



Spagna > Copa del Rey 2020/2021 > 2. Giornata



12:00



Club Portugalete - Levante UD

CF La Nucía - Elche CF

CD Numancia - UD Almería



13:00 UD Socuéllamos - CD Leganés



17:00



UD Mutilvera - Real Betis

CD Leonesa - Granada CF

Haro Deportivo - Rayo Vallecano

CDA Navalcarnero - UD Las Palmas



18:00 UE Cornellà - Atlético Madrid



19:00



UE Olot - CA Osasuna

Deportivo La Coruña - CD Alavés

Burgos CF - Espanyol Barcelona



20:00 CD Castellón - CD Tenerife



21:00



CF Fuenlabrada - RCD Mallorca

Málaga CF - Real Oviedo



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021



12:00 AE Prat - FC Andorra



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



Santa Teresa CD - Sporting de Huelva rinv.



11:30



Real Sociedad - Athletic Bilbao

SD Eibar - EDF Logroño



12:00



Real Betis - Sevilla FC

Real Madrid - Madrid CFF



16:15 Rayo Vallecano - Atlético Madrid



18:00 FC Barcelona - Espanyol Barcelona



18:30 Valencia CF - Levante UD



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



16:00 SuperSport United - Chippa United



Turchia > SüperLig 2020/2021



11:30 Denizlispor - Kayserispor



14:00



Gençlerbirliği - Hatayspor

İstanbul Başakşehir - BB Erzurumspor

Trabzonspor - Göztepe



17:00



Antalyaspor - Fatih Karagümrük SK

Beşiktaş - Çaykur Rizespor



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021



11:00



24 Erzincanspor - Sancaktepe Belediye 2-1 *

Gümüşhanespor - Kocaelispor 0-0 *

Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor 0-0 *

Hacettepe - Inegölspor 0-0 *

Kahramanmarasspor - Amed SK 0-0 *

Şanlıurfaspor - Ergene Velimeşe 1-0 *

Sarıyer SK - Yeni Çorumspor 0-0 *

Uşakspor - Niğde Anadolu FK 1-0 *

Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor 0-0 *



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021



11:00



BAKspor - Serik Belediyespor 0-0 *

Bodrum Belediye - Turgutluspor 0-0 *

Van BBSK - Eyüpspor 0-1 *

Karacabey Birlikspor - Etimesgut Belediyespor 0-0 *

Kırklarelispor - Tarsus Idman Yurdu 1-0 *

Kırşehir Belediyespor - Karabükspor 1-0 *

Pazarspor - 1922 Konyaspor 1-0 *

Pendikspor - Bayburt İl Özel İdare 0-0 *

Sakaryaspor - Kastamonuspor 0-0 *

Sivas Belediyespor - Elazığspor 1-0 *