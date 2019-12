Serie A 2019-2020, 15° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 15° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

BRESCIA – La quindicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 6 all’8 dicembre.

Si comincia venerdì 6 con l’ Inter che a San Siro la Roma tenterà di difendere il primato in classifica; calcio di inizio fissato alle ore 20.45. La squadra di Conte, dopo la vittoria contro la Spal, si trova a +1 dalla Juventus; quella di Fonseca sta attraversando un buon periodo di forma.

Sabato sono previsti tre incontri. Alle 15 è in programma Atalanta – Hellas Verona. Alle 18 il Napoli, che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna e che ta attraversando un momento difficile, fa visita all’Udinese, che viene dalla larga vittoria in Coppa Italia contro i felsinei. Per la squadra di Ancelotti un ottimo test in vista dell’impegno di Champions League contro il Genk. In serata, alle 20.45 la Juventus gioca all’Olimpico contro la Lazio conocendo già il risultato dell’antagonista Inter: i biancocelesti sono a sei lughezze dai bianconeri.

Domenica si disputano le altre sei gare. Il lunch match vede il Genoa impegnato ul campo del Lecce. Alle 15 il Sassuolo riceve il Cagliari in una sfida tra le due squadre più soprendenti di questa prima parte di campionato. Spazio anche a Torino – Fiorentina e Spal – Brescia. Alle 18 a Marassi la Sampdoria, reduce dalla sconfitta rimediata a Cagliari all’ultimo secondo, attende il Parma. Posticipo serale sarà Bologna – Milan.



Serie A, 15° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 6 dicembre



20.45

Inter – Roma

Sabato 7 dicembre

15.00

Atalanta – Hellas Verona

18.00

Udinese – Napoli

20.45

Lazio – Juventus

Domenica 8 dicembre

12.30

Lecce – Genoa

15.00

Sasuolo Cagliari

Torino – Fiorentina

Spal – Brescia

18.00

Sampdoria – Parma

20.45

Bologna Milan