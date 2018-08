Serie A 2018-2019, 3° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 3° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – Venerdì 31 agosto prende il via la terza gionata del Campionato di Serie A 2018/2019, che si articolerà dal 31 agosto al 2 settembre. Per questa settimana, infatti, non è previsto il Monday Night. Grande attesa a Milano per il debutto casalingo del Milan (la prima giornata contro il Genoa non fu infatti giocata a seguito dei tragici fatti di Genova), che affronta la Roma, reduce dal pirotecnico 3-3 all’Olimpico contro l’Atalanta. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30.

Sabato alle ore 18 il Bologna ospita l’Inter in una sfida tra due squadre ferme a un punto. In serata, dalle ore 20.30 il Parma, reduce dalla sconfitta rimediata sul campo della Spal, riceve la Juventus, ancora a punteggio pieno e in attesa del primo gol “italiano” di Cristiano Ronaldo.

Domenica si giocano tutti gli altri incontri. Si comincia alle ore 18 con Atalanta-Cagliari e Fiorentina-Udinese. Gli orobici, dopo la vittoria contro il Frosinone e il pareggio conquistato a Roma, mirano ai tre punti, contro gli isolani, fermi a quota uno dopo la sconfitta subita in casa dell’Empoli e il pareggio interno col Sassuolo. I Viola, freschi dl 6-1 contro il Chievo, attendono al Franchi i friulani, che nel turno precedente hanno battuto la Sampdoria. In serata la Lazio, ancora a quota zero dopo le sconfitte rimediate da Napoli e Juventus, cerca i primi punti davanti al proprio pubblico contro il Frosinone. Il Torino ospita la Spal, sorprendentemente a punteggio pieno, il Sassuolo riceve il Genoa. La Sampdoria, chiamata a riscattare immediatamente la brutta prova di Udine, non avrà vita facile contro il Napoli, a 6 punti dopo 2 partite e intenzionato a non perdere terreno nella lotta per lo scudetto. Chiude il programma Chievo-Empoli.

Serie A, 3a giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 31 agosto

20.30

Milan – Roma

Sabato 1 settembre

18.00

Bologna – Inter

20.30

Parma – Juventus

Domenica 2 settembre

18.00

Atalanta – Cagliari

Fiorentina – Udinese

20.30

Chievo – Empoli

Lazio – Frosinone

Sampdoria – Napoli

Sassuolo – Genoa

Torino – Spal