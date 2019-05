Serie A 2018-2019, 37° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 18° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La trentasettesima giornata del campionato di Serie A si articola in tre giornate, dal 18 al 20 maggio. Con lo scudetto già assegnato in anticipo alla Juventus, la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League in tasca al Napoli e la retrocessioni matematiche del Chievo e del Frosinone, ci sono ancora da assegnare i posti in Europa e decidere chi, tra le sette squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, dovrà abbandonare la massima categoria.

Si comincia sabato con tre anticipi, primo dei quali alle 15.00 Udinese – Spal. I friulani, nonostante la vittoria sul campo del Frosinone di una settimana fa, sono sedicesimi a sole due lunghezze dalla zona rossa. La squadra di Semplici, invece, è salva con tre giornate di anticipo. In cerca di punti fondamentali anche il Genoa, quartultimo, che alle 18 scende in campo contro il Cagliari, che proviene dalla sconfitta subita in casa dalla Lazio e ha quattro lunghezze in più. In serata, alle 20.30, la Roma, sesta e a un solo punto di distanza dalla zona Champions, fa visita al Sassuolo, decimo, che non ha più nulla da chiedere al campionato.

Domenica si disputano sei gare. Nel lunch match saranno di fronte Chievo e Sampdoria, due squadre che non hanno più interessi di classifica. Alle 15 si giocano Parma – Fiorentina e Empoli Torino. Nella prima gara i ducali, che provengono dal 4-1 subito a Bologna, sono quindicesimi con 38 punti, a +3 dalla terzultima. Due lunghezze in più per la Viola, reduce dalla sconfitta rimediata in casa contro il Milan. Nell’altra i toscani, che nell’ultimo turno hanno vinto a Marassi contro il Genoa e attualmente sono in terzultima posizione con 35 punti, ospitano i granata, settimi a quota 60 e a -2 dalla zona Europa. Alle 18 il Milan, che dopo la vittoria ottenuta a Firenze è quinto a quota 62 e sogna ancora il quarto posto da cui dista tre lunghezze, riceve il Frosinone, che, come detto è già matematicamente retrocesso. In serata, alle 20.30, il big match Juventus-Atalanta. I bianconeri vogliono congedarsi dai propri sostenitori con una vittoria; gli orobici vogliono riscattare la sconfitta subita nella finale di Coppa Italia ma, soprattutto, vogliono conservare il quarto posto dagli attacchi di Milan e Roma, distaccate di tre punti. In contemporanea l’Inter, terza ma tallonata a una sola lunghezza proprio dalla squadra di Gasperini, fa visita al Napoli, ormai sicuro del secondo posto.



Il turno si chiude lunedì con la Monday Night che vede contrapposte Lazio e Bologna. I biancocelesti, dopo la vittoria a Cagliari, sono ottavi a quattro lunghezze dalla zona Europa; i felsinei, dopo un buon finale di stagione, sono a +5 dalla zona retrocessione.



Sabato 18 maggio

15.00

Udinese-Spal

18.00

Genoa-Cagliari

20.30

Sassuolo-Roma

Domenica 19 maggio

12.30

Chievo-Sampdoria

15.00

Empoli-Torino

Juventus-Atalanta

Parma-Fiorentina

18.00

Milan-Fiorentina

20.30

Napoli-Inter

Lazio-Bologna