Fantacalcio, 28° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 28° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

CREMONA – Riparte il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. In programma c’é la ventottesima giornata, articolata su tre giorni, dal 1° al 3 aprile 2023.

Si riparte con il big match Napoli – Milan. Una sfida che fa anche da preludio dalla doppia sfida che nelle prossime settimane porrà di fronte le due formazioni nella semifinale di Champions League. I partenopei si presentano all’appuntamento ben sedici lunghezze di vantaggio sulla loro più diretta inseguitrice, la Lazio. I rossoneri, attualmente quarti, arrivano da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite che hanno fatto pensare a un ritorno di crisi. La Lazio, dopo il successo nel Derby, punta a difendere il secondo posto in classifica: ad attendere i biancocelesti ci sarà il Monza, in striscia positiva da tre turni. Inter e Roma, rispettivamente terza e quarta, dovrà ripartite dalla sconfitta contro Juventus e Roma: i nerazzurri riceveranno a San Siro la Fiorentina, che, tra campionato e Coppa, ha vinto le ultime sette partite disputate. I giallorossi, invece, ospiteranno all’Olimpico la Sampdoria, fresca di un successo contro il Verona che ha contribuito a non far perdere le speranze di mantenere la categoria. Punti in palio preziosissimi allo “Zini” con la Cremonese che vorrà giocarsi le ultime chances di continuare la lotta per la salvezza e quelle dell’Atalanta per sperare in un posto in Europa. Situazione analoga sarà quella che si vivrà in Juventus – Verona con i bianconeri, separati da quattro punte dalla zona UEFA, e il Verona, che deve assolutamente rimboccarsi le maniche dopo il tonfo di Genova per evitare la retrocessione. Chi dovrà allungare sulla zona calda della classifica é lo Spezia, che riceverà al “Picco” la Salernitana. In programma anche tre scontri di classifica: Bologna – Udinese, Empoli – Lecce e Torino – Sassuolo.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Juventus – Verona, Bologna – Udinese e Sassuolo – Torino. saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Sabato 1 aprile

15:00

Cremonese – Atalanta

18:00

Inter – Fiorentina

20:45

Juventus – Hellas Verona

Domenica 2 aprile 2023

12:30

Bologna – Udinese

15:00

Monza – Lazio

Spezia – Salernitana

18:00

Roma – Sampdoria

20:45

Napoli – Milan

Lunedì 3 aprile 2023

18:30

Empoli – Lecce

20:45

Sassuolo – Torino