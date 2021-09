Fantacalcio, 4° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 4° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – La quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022 si articola su quattro giorni, dal 17 al 20 settembre, con i classici turni delle ore 15, 18 e 20.45 e con il lunch match della domenica. Si comincerà già venerdì 17 settembre con l’anticipo Sassuolo – Torino, in programma alle ore 20:45: i neroverdi vengono dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma mentre la squadra di Juric, rifilando un sonoro 4-0 alla Salernitana, ha riscattato un avvio di stagione alquanto deludente.

Sabato 18 settembre, si giocheranno tre partite. Alle 15 il Genoa, reduce dalla vittoria esterna in rimonta contro il Cagliari, ospiterà la Fiorentina, che sabato scorso ha espugnato il campo dell’Atalanta. Alle 18 i Campioni d’Italia dell’Inter, fermati sul pari a Marassi dalla Sampdoria, ospiteranno il Bologna. Alle 20:45, invece, andrà in scena Salernitana – Atalanta, una sfida tra due squadre in cerca di riscatto dopo la delusione dell’ultimo turno.

Domenica 19 settembre si disputeranno cinque incontri a partire da Empoli-Sampdoria, che, dopo l’ultima giornata più che positiva per entrambe, si affronteranno nel lunch match. Alle ore 15 al Penzo è in programma Venezia – Spezia, mentre alle ore 18 ci sarà un doppio appuntamento: la Roma di Mourinho farà visita al Verona con l’intento di proseguire il suo tabellino di marcia in testa alla classifica, al fianco di Milan e Napoli, mentre all’Olimpico Lazio e Cagliari cercheranno di riscattare le sconfitte rimediate rispettivamente, da Milan e Genoa. In serata, all’Allianz Stadium di Torino, il big match Juventus-Milan: un classico del calcio italiano che vedrà di fronte la formazione di Allegri, a quota 1 dopo tre giornate, e quella di Pioli, a punteggio pieno dopo tre prove convincerti per gioco e carattere. Il turno si chiuderà lunedì 20 settembre, quando alle alle 20:45 alla Dacia Arena scenderanno in campo Udinese e Napoli.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Salernitana – Atalanta, Empoli – Sampdoria, Udinese – Napoli saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Serie A, 4° giornata: il programma delle partite per il fantacalcio

Venerdì 17 settembre

20:45

Sassuolo – Torino

Sabato 18 settembre

15:00

Genoa – Fiorentina

18:00

Inter – Bologna

20.45

Salernitana – Atalanta

Domenica 19 settembre

12:30

Empoli – Sampdoria

15:00

Venezia – Empoli

18:00

Hellas Verona – Roma

Lazio – Cagliari

20:45

Juventus – Milan

Lunedì 20 settembre

Udinese – Napoli