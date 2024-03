Elenco delle partite previste per oggi, domenica 10 marzo 2024: in Serie A si decide la corsa Champions, scontro al vertice per il titolo in Premier League e spazio ai principali campionati europei

Palinsesto calcistico come al solito densissimo di impegni quello offerto da quest’oggi, domenica 10 marzo, sia in Italia che nel resto d’Europa. In primo piano la Serie A ed i campionati minori del nostro Paese, ma ci sono anche interessanti sfide negli altri tornei continentali, in particolare in Premier League, dove va in scena il big match di giornata Chelsea-Liverpool, che può valere il titolo. Andiamo, pertanto, a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano per poi compiere una panoramica più ampia su quello estero.

Indice



Partiamo, dunque, dalla massima serie italiana, con un programma di ben 4 partite, valide per il 28esimo turno, in attesa del posticipo di domani volto a completare il quadro. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match del Via del Mare Lecce-Hellas Verona, incrocio salvezza decisivo. La zona calda della classifica è infatti cortissima, ci sono ben sette squadre racchiuse in cinque punti. Tra queste i salentini occupano la 13esima posizione a quota 25, mentre gli scaligeri inseguono con 23 sul limite della soglia della retrocessione diretta. Attenzione tuttavia ai veneti: nello scorso turno hanno sfruttato la crisi del Sassuolo, battendolo 1-0 e ritrovando un successo che mancava da metà gennaio. Discorso non dissimile per i padroni di casa, che però non vincono dallo scorso 2 febbraio contro la Fiorentina e sono reduci dal prezioso pareggio in rimonta nell’1-1 sul campo del Frosinone. Il tecnico dei giallorossi D’Aversa dovrebbe schierare dal 1′ Rafia e Oudin con Ramadani davanti alla difesa. Krstovic in pole su Piccoli. Per mister Baroni da valutare, invece, l’utilizzo del recuperato Folorunsho, mentre Swiderski si prende una maglia al centro dell’attacco.

Alle 15 è invece in programma a San Siro la sfida Milan-Empoli. Dopo l’ottavo di andata di Europa League vinto per 4-2 contro lo Slavia Praga, la formazione rossonera punta al bottino pieno per tentare l’assalto al secondo posto in classifica lontano appena 1 lunghezza e occupato dalla Juventus e vuole inoltre ritrovare i tre punti nello stadio di casa dopo il pari con l’Atalanta e la vittoria in trasferta con la Lazio. Dall’altro lato arrivano i toscani a caccia di punti salvezza. C’è però da registrare che la disfatta casalinga per 0-1 contro il Cagliari della scorsa giornata non ha solo interrotto la striscia di risultati positivi iniziata con l’arrivo di Nicola in panchina, ma ha anche ridotto a due soli punti il margine sulla zona rossa della graduatoria. Si tratta dunque di una gara da non sbagliare per entrambe le compagini. L’allenatore dei rossoneri Pioli non avrà a disposizione per squalifica: al suo posto è pronto Okafor con il ballottaggio fra Giroud e Jovic per il ruolo di centravanti. Nicola pronto a lanciare dal 1′ Cambiaghi e il grande ex Niang come terminali offensivi.

Passiamo dunque ai restanti due match di giornata, iniziando da quello delle 18 dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. Sfida per l’Europa che conta tra due squadre in difficoltà. I bianconeri secondi hanno messo insieme appena 5 punti nelle ultime 6 uscite. Addirittura 3 le sconfitte, di cui l’ultima per 1-2 sul campo del Napoli. Un rendimento assolutamente negativo, che ha fatto precipitare la Vecchia Signora a -15 dalla capolista Inter in appena un mese. Dall’altro lato anche gli orobici, nonostante il sesto posto in graduatoria a – 1 dal quinto, attraversano un momento no. I bergamaschi, protagonisti di una buona prova in Europa League mercoledì a Lisbona, vivono in campionato una fase di flessione come evidenziato dal solo punticino raccolto nelle ultime tre uscite (1 pareggio e 2 sconfitte). Mister Allegri senza Vlahovic squalificato, si affiderà al tandem Milik-Chiesa in attacco. A centrocampo difficile il recupero di Rabiot, mentre McKennie potrebbe farcela. Il tecnico dei nerazzurri Gasperini dovrebbe concedere spazio dal primo minuto a Scamacca (in gol contro lo Spoting) e De Ketelaere. A centrocampo piena conferma per De Roon e Ederson.

Il fitto programma di giornata viene chiuso alle 20.45 dal match dell’Artemio Franchi Fiorentina–Roma, entrambe vittoriose nel giovedì europeo, rispettivamente, contro il Maccabi Haifa in Conference ed il Brighton in Europa League. I giallorossi, al momento, sono la squadra italiana più in forma dopo l’Inter e, da quando è arrivato De Rossi lo scorso gennaio al posto dell’esonerato Mourinho, sembrano inarrestabili. Gli ultimi 6 successi su 7 in campionato hanno avvicinato i capitolini prepotentemente alla zona Champions, rappresentata dal Bologna e distante 4 lunghezze. C’è però da considerare che il quinto posto attualmente occupato potrebbe valere a fine anno, in caso di ranking positivo per l’Italia, un pass diretto per l’accesso alla principale competizione europea per club. Meno certezze, dall’altro lato, per i viola che non hanno margini di errore alla luce dell’ottava piazza occupata in graduatoria e dei risultati dell’ultimo periodo piuttosto altalenanti. Il mister dei toscani Italiano potrebbe concedere una chance a Maxime Lopez e Mandragora in mediana, Belotti da ex scalpita per il posto da centravanti. De Rossi con Celik e Angelino sugli esterni difensivi e il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B si disputano alle 16.15 due gare della 29esima giornata: Lecco-Palermo e Venezia-Bari. Dopo due sconfitte di fila, voglia di riavvicinarsi alla promozione diretta in Serie A per i rosanero che, nel primo match, ospitano tra le mura amiche il Lecco fanalino di coda e ormai quasi senza speranze di permanenza in categoria. I lagunari, passando al secondo incontro, sperano invece di mettersi subito alle spalle la disfatta dello scorso weekend nello scontro diretto per la massima serie con il Como, provando a sfruttare il match casalingo contro un Bari in difficoltà e reduce da tre gare in cui ha raccolto un solo punto.

Diversi anche gli incontri di Serie C, valevoli per il 31esimo turno. Fischio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45, in attesa di quelli di domani che definiranno il quadro. Nel girone A oltre a Albinoleffe-Novara, Triestina-Alessandria e il derby veneto L.R. Vicenza-Arzignano, il Padova secondo sfida a distanza la capolista Mantova, accogliendo all’Euganeo la Giana Erminio. Nel gruppo B abbiamo, Lucchese-Olbia, il derby emiliano-romagnolo Spal-Rimini, Arezzo-Vis Pesaro, Juventus U23-Pontedera, Fermana-Pineto e i match d’alta classifica Pescara-Carrarese e Torres-Virtus Entella, ambedue decisivi per le sorti della griglia play off. Nel girone C, infine, spazio a 7 partite: Brindisi-Giugliano, Catania-Potenza, il derby pugliese Audace Cerignola-Monopoli, Crotone-Latina, Sorrento-Foggia, Virtus Francavilla-Avellino, con, infine, il Benevento che affronta al Vigorito il Messina per diminuire ulteriormente il gap di 7 lunghezze dalla Juve Stabia capolista. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Fiorentina-Roma in programma alle ore 11, Empoli-Cagliari e Frosinone-Sampdoria alle 13 e Torino-Monza alle 15.

Sguardo ora ai principali campionati europei, cominciando dalla Premier League, che propone solo 4 incontri, ma uno di questi decisivo per le sorti del titolo in questa stagione Il 28esimo turno offre una classica recente del massimo campionato inglese, un piatto di altissima qualità e da gustare per tutti i veri amanti del calcio. Alle 16.45 i riflettori della Gran Bretagna saranno proiettati sulla supersfida al vertice tra Liverpool e Manchester City, due compagini in serrata lotta per la vittoria finale del campionato insieme all’Arsenal, in una corsa a tre che le vede racchiuse in un fazzoletto di appena 3 punti. Entrambe le formazioni arrivano a questo prestigiosissimo appuntamento dopo aver vinto in coppa, rispettivamente a Praga contro lo Sparta in Europa League nel match di andata degli ottavi di finale, e in casa contro il Copenhagen in quello che invece era già ritorno degli ottavi di Champions. In generale il momento è molto positivo: i Reds hanno vinto tutte le ultime 6 partite, considerando tutte le competizioni, mentre i Citizens ne hanno portate a casa 5 delle ultime 6. Oltre a Brighton-Nottingham Forest, West Ham-Burnley delle ore 15, attenzione anche alle 14 a Aston Villa-Tottenham, scontro diretto nella lotta per il quarto posto tra due squadre separate da 5 lunghezze in classifica.

Spostiamoci in Spagna e in Liga e occhi puntati sulle 4 partite della 28esima giornata. Alle ore 14, 16.15 e 21 sono, rispettivamente, in programma Alaves-Rayo Vallecano, Las Palmas-Athletic Bilbao e Betis-Villarreal. Alle 18. 30, invece, il Real Madrid scende in campo al Bernabeu contro il Celta Vigo per provare ad andare definitivamente in fuga e incrementare a 8 i passi di vantaggio sul Barcellona secondo.

Traferiamoci poi in Germania e in Bundesliga, con soli 3 match valevoli per la 25esima giornata. Alle 15.30 si gioca Bochum-Friburgo, alle 17.30 Eintracht Francoforte-Hoffenheim, mentre alle 19.30 il Bayer Leverkusen capolista di Xabi Alonso tenta di archiviare in casa contro il Wolfsburg la pratica Meisterschale.

Giungiamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano ben 6 gare per il 25esimo turno. Alle ore 13 è in programma Paris Saint Germain-Reims, con i padroni di casa decisi a chiudere i giochi per il titolo dopo aver battuto la Real Sociedad in Champions ed essere acceduti ai quarti di finale della manifestazione. Dalle 15 alle 20.45 spazio poi a Le Havre-Tolosa, Metz-Clermont, Strasburgo-Monaco, Lilla-Rennes e Olympique Marsiglia-Nantes.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, spazio alla 25esima del massimo campionato olandese. Si disputano, tra le 12.15 e le 20, le partite AZ Alkmaar-Excelsior, Ajax-Sittard, Zwolle-FC Volendam, Nijmegen-Heerenveen e Feyenoord-Heracles.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

16.45

Liverpool-Manchester City

BUNDELISGA

19.30

Leverkusen-Wolfsburg

LIGUE 1

13.00

SERIE B

16.15

SERIE C

14.00

16.15

18.30

20.45

SERIE D

14.30

15.00

15.30

Nardò-Martina Calcio

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 10 marzo 2024

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Partizani 14:00

Tirana – Egnatia 17:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Platense – San Lorenzo 01:30

Rosario – Instituto 01:30

Godoy Cruz – Newells Old Boys 21:00

Huracan – Argentinos Jrs 21:00

Defensa y Justicia – Union Santa Fe 23:15

Talleres Cordoba – Atl. Tucuman 23:15

AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC – Central Coast Mariners 07:00

Sydney FC – Brisbane Roar 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt – SK Rapid 17:00

A. Lustenau – BW Linz 17:00

Austria Vienna – Tirol 17:00

Hartberg – Sturm Graz 17:00

Wolfsberger – Altach 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – St. Liege 13:30

Club Brugge – Leuven 16:00

Royale Union SG – Gent 18:30

Eupen – St. Truiden 19:15

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Nacional Potosi – Independiente 01:00

Wilstermann – Aurora 20:00

The Strongest – Bolivar 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Arda 11:45

Levski – Krumovgrad 14:15

Botev Plovdiv – Ludogorets 16:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Palestino 00:00

U. Espanola – A. Italiano 00:00

Deportes Iquique – Coquimbo 16:00

Colo Colo – U. De Chile 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Cangzhou – Chengdu Rongcheng 08:30

Shenzhen Xinpengcheng – Tianjin Jinmen Tiger 13:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

America De Cali – Alianza 00:20

Tolima – Ind. Medellin 02:30

Once Caldas – Envigado 20:00

Atl. Nacional – Bucaramanga 22:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Cartagines – Puntarenas FC 00:00

San Carlos – Grecia 02:00

Herediano – Sporting San Jose 03:00

Guanacasteca – Alajuelense 22:00

AD Santos – Saprissa 23:00

CROAZIA HNL

Rijeka – Osijek 15:00

Din. Zagabria – Slaven Belupo 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Silkeborg – Aarhus 14:00

Vejle – Odense 14:00

FC Copenhagen – Lyngby 16:00

Viborg – Brondby 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Ind. del Valle – Barcellona SC 00:00

Aucas – Tecnico U. 19:00

Orense – Dep. Cuenca 21:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Daklyeh – Pyramids 15:00

Smouha – Ceramica Cleopatra 15:00

FRANCIA LIGUE 1

PSG – Reims 13:00

Le Havre – Tolosa 15:00

Metz – Clermont 15:00

Strasburgo – Monaco 15:00

Lilla – Rennes 17:05

Marsiglia – Nantes 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Elversberg 13:30

Kaiserslautern – Osnabruck 13:30

St. Pauli – Hertha 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Friburgo 15:30

Francoforte – Hoffenheim 17:30

Leverkusen – Wolfsburg 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Colonia D – Brema D 14:00

Freiburg D – Leverkusen D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions – Vere United 21:30

Mount Pleasant – Cavalier 21:30

Portmore – Waterhouse 21:30

Tivoli – Dunbeholden 21:30

Montego Bay – Treasure Beach 23:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo – Urawa 05:05

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lamia – AEK 16:00

Olympiakos – Panathinaikos 19:30

PAOK – Aris 20:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Antigua – Guastatoya 01:00

Malacateco – Comunicaciones 03:00

Coban Imperial – Xinabajul 18:00

Coatepeque – Xelaju 22:00

Deportivo Achuapa – Deportivo Mixco 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

UPNFM – Marathon 00:00

Real Espana – Vida 02:15

Olancho – Motagua 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Huddersfield – West Brom 13:00

Bristol City – Swansea 13:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Tottenham 14:00

Brighton – Nottingham 15:00

West Ham – Burnley 15:00

Liverpool – Manchester City 16:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – M. Haifa 19:00

B. Jerusalem – M. Tel Aviv 19:30

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Roma D – Milan D 15:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Fiorentina U19 – Roma U19 11:00

Empoli U19 – Cagliari U19 13:00

Frosinone U19 – Sampdoria U19 13:00

Torino U19 – Monza U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Bari U19 – Pisa U19 12:30

ITALIA SERIE A

Lecce – Verona 12:30

Milan – Empoli 15:00

Juventus – Atalanta 18:00

Fiorentina – Roma 20:45

ITALIA SERIE B

Lecco – Palermo 16:15

Venezia – Bari 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Giana Erminio – Padova 16:15

AlbinoLeffe – Novara 18:30

Triestina – Alessandria 18:30

L.R. Vicenza – Arzignano 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Olbia 14:00

Spal – Rimini 14:00

Torres – Entella 14:00

Arezzo – Vis Pesaro 18:30

Juventus U23 – Pontedera 18:30

Pescara – Carrarese 18:30

Fermana – Pineto 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Brindisi – Giugliano 14:00

Catania – Potenza 16:15

Benevento – ACR Messina 18:30

Audace Cerignola – Monopoli 20:45

Crotone – Latina 20:45

Sorrento – Foggia 20:45

Virtus Francavilla – Avellino 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – Citta di Varese 14:30

Chisola – Borgosesia 14:30

Derthona FbC – Vado 14:30

Gozzano – Alcione Milano 14:30

PDHA – Albenga 14:30

Sanremese – Ticino 14:30

Vogherese – Bra 14:30

Ligorna – Fezzanese 15:00

Pinerolo – Asti 15:00

Chieri – Lavagnese 16:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Crema 14:30

Castellanzese – Club Milano 14:30

Ciserano-Bergamo – Caravaggio 14:30

Clivense – Folgore Caratese 14:30

Piacenza – Legnano 14:30

Ponte San Pietro – Caldiero Terme 14:30

Real Calepina – Desenzano 14:30

USD Casatese – Tritium 14:30

Varesina – Pro Palazzolo 14:30

Villa Valle – Arconatese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Breno – Campodarsego 14:30

Castegnato – Mestre 14:30

Chions – Bassano 14:30

Este – Portogruaro 14:30

Montebelluna – Luparense 14:30

Montecchio Maggiore – Dolomiti Bellunesi 14:30

Treviso – Mori 14:30

Union Clodiense – Adriese 14:30

Cjarlins Muzane – Bolzano 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Corticella – Sammaurese 14:30

Fanfulla – Certaldo 14:30

Lentigione – SCD Progresso 14:30

Prato – San Donnino 14:30

Ravenna – Aglianese Calcio 14:30

Sangiuliano City – AC Carpi 14:30

Victor San Marino – Mezzolara 14:30

Sant’Angelo – Forlì 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Seravezza Pozzi 14:30

Ghivizzano Borgo – Montevarchi 14:30

Livorno – Pianese 14:30

Mobilieri Ponsacco – Orvietana 14:30

Real Forte Querceta – San Donato 14:30

Sangiovannese – Tau 14:30

SC Cenaia – Follonica Gavorrano 14:30

Trestina – Vivi Altotevere 14:30

Poggibonsi – Grosseto 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Sora 14:30

Campobasso – Avezzano 14:30

Chieti – Vastogirardi 14:30

L’Aquila – AJ Fano 14:30

Matese – Fossombrone 14:30

Real Monterotondo – Roma City 14:30

S. N. Notaresco – United Riccione 14:30

Termoli – Sambenedettese 14:30

Vigor Senigallia – Tivoli Calcio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Atletico Uri – Cassino 14:30

Flaminia – Sarrabus Ogliastra 14:30

Gladiator – Boreale 14:30

Ischia – Anzio Calcio 1924 14:30

Latte Dolce – Romana 14:30

Nocerina – Cavese 14:30

Nuova Florida – Cynthialbalonga 14:30

Ostia Mare – Budoni 14:30

Trastevere Calcio – San Marzano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Gelbison – Matera 14:30

Palmese 1914 – Barletta 14:30

Rotonda – Gallipoli 14:30

Altamura – Angri 15:00

Casarano – Citta di Fasano 15:00

Gravina – Santa Maria Cilento 15:00

Manfredonia – Bitonto 15:00

A.C Nardò – Martina Calcio 15:30

Fidelis Andria – Paganese 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Gioiese – San Luca 14:30

Trapani – Reggio Calabria 14:30

Vibonese – Sancataldese 14:30

Akragas – Locri 1909 15:00

Castrovillari – Igea Virtus 15:00

Licata – Siracusa 15:00

Real Casalnuovo – Canicatti 15:00

USD Ragusa – AS Acireale 15:00

LETTONIA VIRSLIGA

Grobina – Riga FC 12:00

Metta/LU – Valmiera 14:00

LITUANIA A LYGA

Siauliai FA – Banga 12:00

FK Panevezys – Dainava Alytus 14:00

Zalgiris – Suduva 17:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Berkane 16:00

Moghreb Tetouan – Renaissance Zemamra 16:00

FUS Rabat – Raja Casablanca 18:00

Youssoufia Berrechid – FAR Rabat 20:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Guadalajara – Leon 00:05

Pachuca – Queretaro 02:00

Santos Laguna – Cruz Azul 02:00

Club America – Tigres 04:00

U.N.A.M. – Tijuana 19:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Esteli – Masachapa 02:00

Managua FC – Matagalpa 23:00

OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar – Excelsior 12:15

Ajax – Sittard 14:30

Zwolle – FC Volendam 14:30

Nijmegen – Heerenveen 16:45

Feyenoord – Heracles 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sportivo Trinidense – Olimpia Asuncion 22:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

A. Lima – Sporting Cristal 02:00

Huancayo – Union Comercio 21:00

Sport Boys – Cesar Vallejo 21:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Ruch 12:30

Pogon Szczecin – Zaglebie 15:00

Widzew Lodz – Legia 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Sporting 19:00

Benfica – Estoril 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Zlin 15:00

Slavia Praga – Teplice 15:00

Plzen – Sparta Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1

U Craiova 1948 – Univ. Craiova 19:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Virtus – Folgore 15:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Rogaska – Radomlje 13:00

Mura – O. Ljubljana 15:00

Domzale – Koper 20:15

SPAGNA LALIGA

Alaves – Vallecano 14:00

Las Palmas – Ath. Bilbao 16:15

Real Madrid – Celta Vigo 18:30

Betis – Villarreal 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – Tenerife 14:00

Levante – Gijon 16:15

Villarreal B – Elche 16:15

Eibar – Burgos CF 18:30

Alcorcon – Espanyol 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju – Daejeon 06:00

Seoul – Incheon 08:00

Gwangju – Gangwon 08:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette – Lausanne 14:15

Lausanne Ouchy – Luzern 16:30

Young Boys – Basilea 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Kayserispor – Hatayspor 11:30

Istanbulspor – Kasimpasa 14:00

Samsunspor – Ankaragucu 14:00

Fenerbahce – Pendikspor 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Liverpool M. – Danubio 14:00

Progreso – Racing Montevideo 20:30

Defensor Sp. – Nacional 23:30

USA MLS

Atlanta Utd – New England Revolution 01:30

Columbus Crew – Chicago Fire 01:30

New York Red Bulls – FC Dallas 01:30

Orlando City – Minnesota 01:30

Philadelphia Union – Seattle Sounders 01:30

Austin FC – St. Louis City 02:30

Real Salt Lake – Colorado Rapids 03:30

Los Angeles FC – Sporting Kansas City 04:30

San Jose Earthquakes – Vancouver Whitecaps 04:30

Cincinnati – DC United 20:00

Nashville SC – Los Angeles Galaxy 20:00

Inter Miami – CF Montreal 22:00

USA USL CHAMPIONSHIP

Miami FC – Colorado Springs 01:00

North Carolina – Charleston 01:00

San Antonio – Loudoun 02:30

El Paso – Hartford Athletic 03:00

Phoenix Rising – Birmingham 03:30

Oakland Roots – Indy Eleven 04:00

Sacramento Republic – Orange County SC 04:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Rayo Zuliano – Angostura 20:00