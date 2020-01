Elenco delle partite previste per oggi sabato 18 gennaio 2020: in primo piano le sfide di Serie A e Serie B oltre a quelle di Premier League, Liga e Bundesliga

ROMA – É un sabato di grandi sfide quello che ci attende a cominciare dalla Serie A con Lazio-Sampdoria, calcio d’inizio alle ore 15: da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci da dieci successi consecutivi in campionato mentre la Doria viene dalla bella vittoria casalinga contro il Brescia. Alle ore 18 Sassuolo-Torino con gli emiliani che vengono dalla sconfitta esterna contro l’Udinese mentre i Granata hanno battuto il Bologna tra le mura amiche. Alle ore 20.45 Napoli-Fiorentina con i partenopei sempre più giù in classifica mentre la Viola viene da due importanti vittorie di fila contro SPAL e Atalanta. Torna la Serie B con quattro sfide alle ore 15: Juve Stabia-Empoli, Livorno-Entella, Cremonese-Venezia e Trapani-Ascoli mentre alle ore 18 andrà in scena l’interessante Chievo-Perugia.

In Premier League aprirà il turno il Tottenham che, alle ore 13.30, giocherà sul campo del Watford mentre nel pomeriggio impegni casalinghi per Arsenal e Manchester City che giocheranno, rispettivamente, contro Sheffield United e Crystal Palace. Alle ore 18.30 Newcastle-Chelsea. In Liga spicca Real Madrid-Siviglia, calcio d’inizio alle ore 16, mentre in serata l’Atletico Madrid farà visita all’Eibar. Torna anche la Bundesliga con il Borussia Dortmund che giocherà in casa dell’Augusta mentre la capolista Lipsia se la vedrà tra le mura amiche contro l’Union Berlino. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio

12:00 Burundi - Seychelles



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche

11:00 Sparta Praga - České Budějovice



12:00



VfL Osnabrück - BFC Siófok

Hansa Rostock - VfB Lübeck



13:00



SV Meppen - Szeged 2011 FC

1. FC Schweinfurt 05 - Holstein Kiel

BFC Dynamo - SV BW Petershagen

SV Babelsberg 03 - Blau-Weiß 90 Berlin

TeBe Berlin - Berliner AK 07

SV Lichtenberg 47 - Sparta Lichtenberg

Germania Halberstadt - 1. FC Merseburg

VfL Wolfsburg II - ADO Den Haag (J)

13:30 Energie Cottbus - Chemnitzer FC



14:00



Austria Wien - Floridsdorfer AC

FC Admira Wacker - SK Austria Klagenfurt

SC Wiener Neustadt - Rapid Wien

TSV Hartberg - FC Gleisdorf 09

Waldhof Mannheim - 1. FSV Mainz 05 II

SV Ried - Salzburger AK 1914

SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846

Alemannia Aachen - Viktoria Köln

FC Zurigo - SCR Altach

Bonner SC - 1. FC Kaan-Marienborn

Bor. Mönchengladbach II - FC 08 Homburg

Fortuna Köln - 1. FC Monheim

Hessen Kassel - Wuppertaler SV

Kickers Offenbach - Rot-Weiß Erfurt

Rot-Weiß Oberhausen - TSV Steinbach Haiger

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II

Sportfreunde Lotte - VfB Oldenburg

VfB Homberg - SV 19 Straelen

VfR Aalen - FV Illertissen



14:30



Fehérvár FC - Stoccarda

Rot Weiss Ahlen - TuS Haltern



15:00



FC St. Pauli - Arminia Bielefeld

LASK - FC Wels

Kapfenberger SV 1919 - Wolfsberger AC

1. FC Heidenheim 1846 - Beijing Guoan

Würzburger Kickers - Jahn Regensburg

Karlsruher SC - Steaua Bucureşti

Al Arabi - RB Salzburg

TSG Balingen - FC 08 Villingen

15:30 SV Lippstadt 08 - Roland Beckum



16:00



VfL Bochum - Dinamo Bucureşti

Dynamo Dresden - Jeonbuk FC



17:00



MSV Duisburg - SV Rödinghausen

VfL Osnabrück - Sturm Graz

18:00 HSC Hannover - Wuppertaler SV

20:00 New York City FC - Palmeiras



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Quarti di finale

11:15 Arabia Saudita - Tailandia

14:15 Australia - Siria



Australia > A-League 2019/2020

07:00 Brisbane Roar - Wellington Phoenix

09:30 Melbourne City FC - Newcastle United Jets



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020

18:00 AS Eupen - Sporting Charleroi



20:00



KV Oostende - Waasland-Beveren

Sint-Truidense VV - KV Kortrijk

20:30 KAA Gent - Royal Excel Mouscron Péruwelz



Cipro > First Division 2019/2020

16:00 AEK Larnaca - AEL Limassol

18:00 Doxa Katokopias FC - APOEL Nikosia



Egitto > Premiership 2019/2020

13:30 ENPPI - FC Masr

16:00 El-Entag El-Harby - Haras El Hodood

18:30 Smouha Sporting Club - Ismaily



Francia > Ligue 2 2019/2020

18:30 EA Guingamp - RC Lens



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 10. Giornata



13:00



AS Prix-lès-Mézières - FC Limonest

SAS Épinal - JS Saint-Pierroise

OGC Nice - Red Star FC



15:00



ASM Belfort - AS Nancy

Gonfreville - Lille OSC



18:00



Paris FC - AS Saint-Étienne

Angoulême CFC - RC Strasbourg

20:55 FC Nantes - Olympique Lyon



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020

15:00 SC Bastia - Olympique Saint-Quentin

16:00 RC Lens (CFA) - US Lusitanos

18:00 JA Drancy - AF Bobigny



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



18:00



US Saint-Malo - Entente SSG

USM Oissel - EA Guingamp (CFA)



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020

16:00 FC Chamalières - US Colomiers



18:00



Stade Bordelais - SO Romorantin

Trélissac FC - Bergerac Foot



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020

18:00 FC Annecy - Louhans-Cuiseaux



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020

14:30 SM Caen - RC Lens



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020

16:00 ESTAC Troyes - US Torcy



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020

12:00 Girondins Bordeaux - Stade Rennes

14:30 US Concarneau - FC Nantes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020

14:30 SC Bastia - AS Saint-Étienne



Galles > Premier League 2019/2020



18:15



Aberystwyth Town - Penybont FC

Bala Town - Cefn Druids

Barry Town United - Carmarthen Town

Cardiff Metropolitan - Caernarfon Town

Newtown AFC - Airbus UK

The New Saints - Connah's Quay Nomads



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Augsburg - Borussia Dortmund

Colonia - Wolfsburg

Hoffenheim - Eintracht Francoforte

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen

Mainz 05 - Friburgo

18:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship

16:00 St. Joseph's FC - FCB Magpies

18:15 Lincoln Red Imps - Lynx FC



Grecia > Super League 2019/2020

18:30 Panionios GSS - OFI Heraklion

19:00 Panetolikos - Lamia



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura

02:00 Siquinalá FC - Sanarate



India > Indian Super League 2019/2020

15:00 ATK - FC Goa



Inghilterra > Premier League 2019/2020

13:30 Watford FC - Tottenham Hotspur



16:00



Arsenal FC - Sheffield United

Brighton & Hove Albion - Aston Villa

Manchester City - Crystal Palace

Norwich City - AFC Bournemouth

Southampton FC - Wolverhampton Wanderers

West Ham United - Everton FC

18:30 Newcastle United - Chelsea FC



Inghilterra > Championship 2019/2020

13:30 Queens Park Rangers - Leeds United



16:00



Birmingham City - Cardiff City

Bristol City - Barnsley FC

Derby County - Hull City

Huddersfield Town - Brentford FC

Millwall FC - Reading FC

Preston North End - Charlton Athletic

Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers

Swansea City - Wigan Athletic



Inghilterra > League One 2019/2020



16:00



AFC Wimbledon - Peterborough United

Accrington Stanley - Southend United

Bolton Wanderers - Portsmouth FC

Doncaster Rovers - Coventry City

Fleetwood Town - Shrewsbury Town

Gillingham FC - Oxford United

Lincoln City - Blackpool FC

Milton Keynes Dons - Sunderland AFC

Rotherham United - Bristol Rovers

Tranmere Rovers - Ipswich Town

Wycombe Wanderers - Rochdale AFC



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Bradford City - Scunthorpe United

Cambridge United - Stevenage FC

Colchester United - Macclesfield Town

Crewe Alexandra - Cheltenham Town

Forest Green Rovers - Salford City

Grimsby Town - Exeter City

Newport County - Swindon Town

Northampton Town - Morecambe FC

Oldham Athletic - Carlisle United

Plymouth Argyle - Mansfield Town

Port Vale FC - Leyton Orient

Walsall FC - Crawley Town



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00



AFC Fylde - Torquay United

Aldershot Town - Chorley FC

Barnet FC - Dagenham & Redbridge

Eastleigh FC - Chesterfield FC

Ebbsfleet United - Harrogate Town

Halifax Town - Maidenhead United

Notts County - Dover Athletic

Solihull Moors - Boreham Wood

Stockport County - Sutton United

Wrexham AFC - Woking FC

Yeovil Town - Hartlepool United

18:20 Barrow AFC - Bromley FC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



12:00



Everton FC - Manchester City

Newcastle United - West Bromwich Albion

14:00 Middlesbrough FC - Derby County



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00



Brighton & Hove Albion - Norwich City

West Ham United - Reading FC

Tottenham Hotspur - Swansea City

12:30 Southampton FC - Arsenal FC

13:00 Aston Villa - Chelsea FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Ballymena United - Glenavon FC

Carrick Rangers - Cliftonville FC

Crusaders FC - Larne FC

Institute FC Drumahoe - Glentoran Belfast

Linfield FC - Dungannon Swifts

Warrenpoint Town - Coleraine FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020

14:00 FC Ashdod - Ironi Kiryat Shmona

16:30 Maccabi Haifa - Sektzia Nes Tziona

18:50 Hapoel Hadera FC - Maccabi Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020

15:00 Lazio - Sampdoria

18:00 Sassuolo - Torino

20:45 Napoli - Fiorentina



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Trapani - Ascoli

SS Juve Stabia - Empoli

Cremonese - Unione Venezia

Livorno - Virtus Entella

18:00 Chievo Verona - Perugia



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



AlbinoLeffe - Pro Vercelli

Gozzano - Pistoiese

Pianese - Giana Erminio

Renate - Alessandria



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Cesena - Virtus Verona

Imolese - Reggiana

Sambenedettese - Vis Pesaro

16:00 FeralpiSalò - Fermana FC



Italia > Serie C Girone C 2019/2020

14:30 AZ Picerno - Viterbese



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020

11:00 Sampdoria - Roma

13:00 Cagliari - Inter

14:30 Empoli - Chievo Verona

17:00 Juventus - Fiorentina



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B

10:15 Cosenza Calcio - AC Pisa

10:30 Livorno - US Salernitana 1919

11:00 US Lecce - Ascoli Calcio

14:00 Frosinone - Trapani

14:30 Crotone - SS Juve Stabia

15:00 Perugia - Benevento Calcio



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A

14:00 Udinese - Parma



14:30



US Cremonese - Spezia

Virtus Entella - Brescia

SPAL 2013 Ferrara - Hellas Verona

Venezia FC - Cittadella

15:00 Milan - Pordenone Calcio



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020

15:00 Youssoufia Berrechid - FUS de Rabat

17:00 FAR de Rabat - Raja Beni Mellal

19:00 Mouloudia Oujda - Moghreb de Tétouan



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura

02:00 Atlético San Luis - Cruz Azul

04:00 Atlas Guadalajara - Puebla FC



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020

19:00 Tlaxcala Fútbol Club - Yalmakan FC

22:00 Albinegros Orizaba - Sporting Canamy

02:00 Tecos Fútbol Club - Tuzos de la UAZ

03:00 Alacranes de Durango - Mineros de Fresnillo FC

04:00 Coras de Nayarit - Murciélagos FC

18:00 Cimarrones de Sonora II - Leones Negros II



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura

19:00 Pumas UNAM - CF Monterrey



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



FC Lisse - HSV Hoek

ODIN '59 - Ter Leede

SteDoCo - DVS'33

VVOG Harderwijk - Harkemase Boys

BVV Barendrecht - Sparta Nijkerk

15:00 ONS Sneek - Jong Almere City FC



18:00



VV GOES - VV DOVO Veenendaal

VV Sint Bavo - Excelsior '31



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

00:15 River Plate - Sol de América

22:00 Club Nacional - Guaireña FC



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:30



CD Aves - Portimonense SC

Vitória Guimarães - CD Santa Clara

19:00 CD Tondela - Moreirense FC

21:30 Os Belenenses - Vitória Setúbal



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020

12:00 GD Estoril - Académica de Coimbra

16:00 UD Oliveirense - CD Feirense

18:00 FC Porto B - SL Benfica B

18:15 Leixões SC - CD Mafra



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte

12:00 FC Porto - CD Aves



16:00



FC Famalicão - CD Nacional

Paços de Ferreira - Rio Ave FC

Gil Vicente - CD Feirense

Leixões SC - Sporting Braga

Vitória Guimarães - FC Vizela



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



16:00



Amora FC - FC Alverca

Académica de Coimbra - Vitória Setúbal

Os Belenenses - União Leiria

GD Estoril - CD Tondela

SG Sacavenense - UD Vilafranquense

SL Benfica - Sporting CP



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



CD Aves - GD Estoril

FC Famalicão - Os Belenenses

Portimonense SC - Rio Ave FC

12:45 Sporting CP - SL Benfica



16:00



Leixões SC - Vitória Guimarães

CS Marítimo - CD Feirense

Vitória Setúbal - Académica de Coimbra



Scozia > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



16:00



St. Mirren FC - Broxburn Athletic

Kilmarnock FC - Queen's Park FC

Heart of Midlothian - Airdrieonians

Alloa Athletic - Inverness CT

Livingston FC - Raith Rovers

Arbroath FC - Falkirk FC

Ayr United - Ross County FC

Aberdeen FC - Dumbarton FC

Bonnyrigg Rose - Clyde FC

St. Johnstone FC - Greenock Morton FC

Hamilton Academical - Edinburgh City FC

East Kilbride FC - BSC Glasgow

18:30 Partick Thistle - Celtic FC

20:20 Dundee FC - Motherwell FC



Spagna > Primera División 2019/2020

13:00 Levante UD - CD Alavés

16:00 Real Madrid - Sevilla FC

18:30 CA Osasuna - Real Valladolid

21:00 SD Eibar - Atlético Madrid



Spagna > Segunda División 2019/2020

16:00 CD Numancia - Sporting Gijón



18:15



CD Lugo - Albacete

SD Ponferradina - Rayo Vallecano

21:00 CD Mirandés - Real Zaragoza



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020

16:00 SD Leioa - CD Izarra

18:00 Real Sociedad B - Unionistas CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020

17:00 Villarreal CF B - Hércules CF



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020

13:00 Valencia CF - Espanyol Barcelona

16:00 FC Barcelona - Rayo Vallecano

18:30 Levante UD - Real Sociedad



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020

14:30 Black Leopards - Kaizer Chiefs

17:00 Orlando Pirates - Highlands Park

19:15 Cape Town City FC - BidVest Wits



Turchia > SüperLig 2019/2020

12:00 Alanyaspor - Kayserispor

15:00 İstanbul Başakşehir F.K. - Yeni Malatyaspor

18:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe



Turchia > 1. Lig 2019/2020

12:00 Ümraniyespor - Altay Izmir

14:30 Adanaspor - Akhisar Belediyespor

17:00 Altınordu FSG - Hatayspor