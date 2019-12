Due big match illumineranno sabato 8 dicembre 2019. Tanti gli incontri in programma nei principali campionati europei. Nella notte i primi risultati nel Mondo

Sabato 8 dicembre all’insegna di due super sfide: in Italia c’è Lazio – Juventus mentre in Inghilterra il super derby Manchester City-Manchester United. Da non perdere e con i nostri consueti approfondimenti web. Ricordiamo che di seguito trovate anche uno specchietto riepilogativo con le dirette del giorno. Prima di andare in rassegna per visualizzare i risultati in tempo reale dei principali campionati in tutto il mondo andiamo a vedere chi è già sceso in campo.

Partiamo dal successo esterno per 1-0 del Banfield sull’Independiente nella Superliga argentina mentre in Giamaica il Mount Pleasant supere 2-1 il Waterhouse. In Messico 2-2 tra Alabrijes Oaxaca e Zacatepec mentre in A-League australiana 2-1 del Wellington Phoenix sul WS Wanderers e 5-1 della capolista Sydeny FC sul Brisbane Roar. Sono 5 le lunghezze di vantaggio dal Melbourne City dopo 8 giornate. Nella Lega indiana finisce 1-1 tra Minerva e East Bengal mentre per i Southeast Asian Games 4-2 dopo i supplementari dell’Indonesia sulla Birmania nella prima delle due semifinali (l’altra tra Vietnam e Cambogia è in corso di svolgimento al momento della pubblicazione dell’articolo). Chiudiamo con il calcio giovanile in Italia dove nella Primavera 1 l’Inter ha superato 2-0 in trasferta la Lazio grazie alle reti di Fonseca al 10′ della ripresa e di Vergani al 31′. Nella Primavera 2 invece successi esterni entrambi per 2-1 del Trapani sulla Juve Stabia e del Milan sull’Udinese.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Myanmar - Indonesia 2-4



12:00 Gibuti - Somalia 0-0



13:00 Vietnam - Cambogia



14:00 Uganda - Burundi



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



05:15 Maldive - Sri Lanka 2-1



09:15 Nepal - India 0-1



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Angola - Mozambico 1-0



11:45 Botswana - Malawi 2-2



14:30 Zambia - Isole Comore



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Turchia - Spagna



16:00 Portogallo - Romania



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo A



17:00 ZESCO United - TP Mazembe



20:00 Zamalek - CD 1º de Agosto



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo B



14:00 FC Platinum - Étoile du Sahel



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo C



14:00 CA Petróleos Luanda - USM Alger



20:00 Wydad AC - Mamelodi Sundowns



Algeria > Ligue 1 2019/2020







Paradou AC - CS Constantine rinv.

ASO Chlef - USM Alger rinv.



15:00



USM Bel Abbes - MC Alger

CR Bélouizdad - JS Saoura

ES Sétif - AS Aïn M'lila

NA Hussein Dey - NC Magra



16:00 US Biskra - CA Bordj Bou Arreridj



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Independiente - Banfield 0-1



21:35 Huracán - Arsenal de Sarandí



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



01:45



Maipú - Ferro Carril Oeste de General Pico 0-1

Desamparados de San Juan - Huracán de Las Heras 2-2



21:00



Camioneros - Estudiantes de San Luis

Círculo Deportivo - Deportivo Madryn

Sol de Mayo de Viedma - Sansinena de General Cerri



21:30 Juventud Unida Universitario - Olimpo de Bahía Blanca



22:00 Villa Mitre de Bahía Blanca - Peñarol de Chimbas



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



21:00 Gimnasia de Concepción del Uruguay - Sarmiento de Resistencia



21:30 Belgrano de San Francisco - San Martín de Formosa



22:00 Crucero del Norte - Güemes de Santiago del Estero



Australia > A-League 2019/2020



07:00 Wellington Phoenix - Western Sydney Wanderers 2-1



09:30 Sydney FC - Brisbane Roar 5-1



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00 Sport Boys Warnes - Nacional Potosí



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020



13:00



FK Tuzla City - Široki Brijeg 1-0 *

Zvijezda 09 Bijeljina - FK Sarajevo 1-0 *

Zrinjski Mostar - Radnik Bijeljina 0-0 *

FK Mladost Doboj-Kakanj - Čelik Zenica 1-2 *



16:00 Željezničar Sarajevo - Velež Mostar



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



13:15 Botev Plovdiv - PFC Beroe 1-1 *



15:30 PFC Ludogorets Razgrad - Cherno More Varna



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 Anorthosis Famagusta FC - AEL Limassol



18:00 Olympiakos Nikosia - APOEL Nikosia



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Finale



22:00 América de Cali - Atlético Junior



Colombia > Primera B 2019 Repechaje > Play-Off



02:00 Boyacá Chicó - Cortuluá 1-0



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 HNK Gorica - Slaven Belupo



17:30 NK Inter Zaprešić - Hajduk Split



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:30



HNK Cibalia - NK Sesvete

NK Dugopolje - NK Kustošija

Hrvatski Dragovoljac - NK Solin

NK Dubrava - NK Croatia Zmijavci



14:30 NK Orijent Rijeka - NK Međimurje



Ecuador > Serie A 2019 Playoffs > Semifinali



22:00 Delfín SC - Macará



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 Montpellier HSC - Paris Saint-Germain



20:00



AS Monaco - Amiens SC

OGC Nice - FC Metz

RC Strasbourg - Toulouse FC

Stade Rennes - Angers SCO



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



18:00 Sainte-Geneviève-des-Bois - AF Bobigny



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



18:00 Hyères FC - AS Saint-Priest



20:00 Marignane Gignac - Olympique Lyon (CFA)



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



RC Lens - US Quevilly-Rouen

Paris Saint-Germain - Lille OSC

Évreux FC 27 - Amiens SC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



14:30 US Torcy - Olympique Lyon



18:00 Dijon FCO - Paris FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



14:00 FC Nantes - Trélissac FC



14:30 Le Mans FC - Angers SCO



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



12:00 FC Istres - AS Porto Vecchio



14:00 Castelnau Le Crès FC - US Colomiers



14:30



OGC Nice - AC Ajaccio

AS Monaco - Montpellier HSC



Galles > Welsh Cup 2019/2020 > 3. Giornata



14:30



Pontardawe Town - Buckley Town

Rhyl FC - Chepstow / STM Sports



15:30



Penybont FC - Porthmadog FC

Swansea University - Cambrian & Clydach

The New Saints - Mold Alexandra

Barry Town United - Newtown AFC

Cardiff Metropolitan - Pontypridd Town

Aberystwyth Town - Ruthin Town

Cefn Druids - Guilsfield FC

Abertillery Bluebirds - Connah's Quay Nomads

Penrhyncoch FC - Prestatyn Town

Goytre United - Caernarfon Town

Flint Town United - Bala Town

Afan Lido FC - Llandudno FC



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

RB Leipzig - Hoffenheim

Bor. Mönchengladbach - Bayern Monaco

Friburgo - Wolfsburg

Augsburg - Mainz 05



18:30 Bayer Leverkusen - Schalke 04



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



Hannover 96 - Erzgebirge Aue 1-2 *

Holstein Kiel - VfL Osnabrück 2-2 *

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1-0 *



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



KFC Uerdingen 05 - Hansa Rostock 0-0 *

Würzburger Kickers - Viktoria Köln 0-0 *

1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC 0-0 *

FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching 0-0 *

TSV 1860 München - SG Sonnenhof Großaspach 1-0 *

1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt 04 0-0 *



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



13:00 Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt 2-3 *



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



Werder Bremen - Dynamo Dresden 3-1

Chemnitzer FC - Hamburger SV 0-4



12:00 1. FC Magdeburg - RB Leipzig



13:00 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg



14:00 Niendorfer TSV - Hertha BSC



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



FC Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach 2-1

Borussia Dortmund - Wuppertaler SV 3-1

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0-1

Bayer Leverkusen - Viktoria Köln 4-0



13:00



Alemannia Aachen - MSV Duisburg

Preußen Münster - 1. FC Köln



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



1. FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim 1846

Kickers Offenbach - FC Ingolstadt 04 2-0

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1-0



13:00



Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth

1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart

FC Augsburg - Bayern München



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 FC Carl Zeiss Jena - RB Leipzig 0-2



12:00 Hertha BSC - 1. FC Union Berlin



12:30 Hallescher FC - Energie Cottbus



13:00 Chemnitzer FC - Dynamo Dresden



16:00 Hannover 96 - Hamburger SV



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



Wuppertaler SV - Bor. Mönchengladbach 0-4

Arminia Bielefeld - Preußen Münster 0-1



14:00 Bayer Leverkusen - FC Hennef 05



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



Bayern München - SV Wehen Wiesbaden 2-2

SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 0-1



14:00 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98



Giappone > J1 League 2019



06:00



Consadole Sapporo - Kawasaki Frontale 1-2

Matsumoto Yamaga - Shonan Bellmare 1-1

Nagoya Grampus - Kashima Antlers 0-1

Oita Trinita - Cerezo Osaka 0-2

Sanfrecce Hiroshima - Vegalta Sendai 1-0

Shimizu S-Pulse - Sagan Tosu 1-0

Urawa Red Diamonds - Gamba Osaka 2-3

Vissel Kobe - Júbilo Iwata 4-1

Yokohama F. Marinos - FC Tokyo 3-0



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



16:00 FCB Magpies - St. Joseph's FC



18:15 Europa Point FC - Manchester 62 FC



Grecia > Super League 2019/2020



17:00 PAOK Saloniki - Skoda Xanthi



18:30 AEK Athen - Panionios GSS



19:00 Panetolikos - Olympiakos Piräus



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Persela Lamongan - PSM Makassar 3-1



12:30 PSS Sleman - Persib Bandung 0-0 *



Inghilterra > Premier League 2019/2020



13:30 Everton FC - Chelsea FC 1-0 *



16:00



AFC Bournemouth - Liverpool FC

Tottenham Hotspur - Burnley FC

Watford FC - Crystal Palace



18:30 Manchester City - Manchester United



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Huddersfield Town - Leeds United 0-0 *



16:00



Blackburn Rovers - Derby County

Cardiff City - Barnsley FC

Fulham FC - Bristol City

Hull City - Stoke City

Luton Town - Wigan Athletic

Middlesbrough FC - Charlton Athletic

Queens Park Rangers - Preston North End

Reading FC - Birmingham City

Sheffield Wednesday - Brentford FC



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00



Barrow AFC - Aldershot Town

Chesterfield FC - Bromley FC

Dagenham & Redbridge - Maidenhead United

Dover Athletic - Boreham Wood

Eastleigh FC - Ebbsfleet United

Harrogate Town - Torquay United

Notts County - Sutton United

Stockport County - Chorley FC

Woking FC - Hartlepool United

Wrexham AFC - Solihull Moors

Yeovil Town - Halifax Town



18:20 Barnet FC - AFC Fylde



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



13:00 Chelsea FC U23 - Derby County U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



13:00 Newcastle United U23 - Reading FC U23



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



12:00



Manchester United - Stoke City 1-3

Sunderland AFC - Manchester City 0-7



13:00



Derby County - Liverpool FC

Wolverhampton Wanderers - Blackburn Rovers



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00



Southampton FC - West Ham United 0-5

Swansea City - Chelsea FC 0-8



12:30 Tottenham Hotspur - Reading FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Carrick Rangers - Institute FC Drumahoe

Coleraine FC - Glentoran Belfast

Crusaders FC - Ballymena United

Dungannon Swifts - Warrenpoint Town

Glenavon FC - Larne FC

Linfield FC - Cliftonville FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



14:00 Hapoel Ra'anana - Hapoel Kfar Saba 0-0 *



16:30 Hapoel Haifa - Bnei Yehuda Tel Aviv



17:30 Ironi Kiryat Shmona - Sektzia Nes Tziona



18:50 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Netanya



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Atalanta - Verona



18:00 Udinese - Napoli



20:45 Lazio - Juventus



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Cittadella - Salernitana

Empoli - Ascoli

Pescara - Unione Venezia

Spezia - Livorno



18:00 Chievo Verona - Cremonese



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Pianese - Pontedera

Pro Vercelli - Pistoiese



20:45 Robur Siena - Como



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Cesena - Fano



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



17:30 Paganese - Catanzaro



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30 Taranto FC - ASG Nocerina



15:00 Brindisi - Agropoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Lazio - Inter 0-2



13:00 Juventus - Torino



14:30



Atalanta - Chievo Verona

Genoa - Napoli



17:00 Sassuolo - Fiorentina



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B



09:30 SS Juve Stabia - Trapani 1-2



11:00



Frosinone - AC Pisa 3-1

US Lecce - Livorno 0-0



11:30



Ascoli Calcio - Cosenza Calcio 6-1

Benevento Calcio - US Salernitana 1919 2-3



14:30 Perugia - Crotone



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



11:00 Udinese - Milan 1-2



14:30



Brescia - Pordenone Calcio

Virtus Entella - SPAL 2013 Ferrara

Parma - Spezia

Venezia FC - Hellas Verona



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020



13:00 Sileks Kratovo - Akademija Pandev 1-0 *



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



03:30 Alebrijes de Oaxaca - Atlético Zacatepec 2-2



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



HSV Hoek - SteDoCo

Excelsior '31 - FC Lisse

Ter Leede - VVOG Harderwijk

DVS'33 - Jong Almere City FC

ODIN '59 - AFC Ajax Zaterdag

Harkemase Boys - BVV Barendrecht

VV DOVO Veenendaal - VV GOES



15:00 Sparta Nijkerk - VV Sint Bavo



Peru > Cuadrangular de ascenso 2019



19:00 Llacuabamba - Chavelines Juniors



21:30 Atlético Grau - Deportivo Coopsol



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 FC Penafiel - FC Porto B 2-2



16:00



CD Cova Piedade - UD Vilafranquense

CD Nacional - SC Farense



18:15 GD Chaves - UD Oliveirense



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Os Belenenses - CD Cova Piedade

CD Feirense - GD Estoril

Leixões SC - Vitória Setúbal

CS Marítimo - Sporting CP



15:00 Vitória Guimarães - SL Benfica



Romania > Liga 1 2019/2020



17:00 Chindia Târgoviște - FC Politehnica Iași



19:30 FC Hermannstadt - Dinamo Bucureşti



Russia > Premier Liga 2019/2020



12:00 FK Tambov - FK Orenburg 3-0



14:30 FK Krasnodar - CSKA Mosca



17:00 Akhmat Grozny - FK Ufa



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Arbroath FC - Dundee FC

Dundee United - Alloa Athletic

Dunfermline Athletic - Greenock Morton FC

Inverness CT - Ayr United

Queen Of The South - Partick Thistle



Scozia > League One 2019/2020



16:00



Clyde FC - Forfar Athletic

Dumbarton FC - Montrose FC

East Fife FC - Falkirk FC

Peterhead FC - Stranraer FC

Raith Rovers - Airdrieonians



Serbia > Super Liga 2019/2020



15:30 Crvena Zvezda - Spartak Subotica



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020







NK Celje - NK Aluminij rinv.

NK Bravo - NK Tabor Sežana rinv.

NK Domžale - NŠ Mura rinv.

NK Maribor - Olimpija Ljubljana rinv.

NK Triglav - Rudar Velenje rinv.



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 Real Madrid - Espanyol Barcelona 1-0 *



16:00 Granada CF - CD Alavés



18:30 Levante UD - Valencia CF



21:00 FC Barcelona - RCD Mallorca



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00 SD Huesca - Rayo Vallecano



18:00 Sporting Gijón - SD Ponferradina



20:00 UD Almería - CD Mirandés



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



19:00 Real Madrid Castilla - CF Internacional



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



16:00 Real Sociedad B - SD Amorebieta



17:00 CD Guijuelo - Burgos CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



20:00 UE Cornellà - CE Sabadell



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



12:00 Sevilla Atlético - Recreativo Huelva 1-3



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 EDF Logroño - Valencia CF 1-0



16:00 Sporting de Huelva - Real Sociedad



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Black Leopards - AmaZulu FC

Baroka FC - Orlando Pirates



17:00 Cape Town City FC - Chippa United



19:15 Kaizer Chiefs - Bloemfontein Celtic



Svizzera > Super League 2019/2020



19:00



Neuchâtel Xamax FCS - FC Lugano

BSC Young Boys - FC Luzern



Turchia > SüperLig 2019/2020



13:00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor 1-2 *



15:30 MKE Ankaragücü - Göztepe



18:00 Galatasaray - Alanyaspor