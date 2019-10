Serie A 2019-2020, 10° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 10° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

PARMA – Nemmeno il tempo di archiviare la nona e già si pensa alla decima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 29 al 31 ottobre.

Si comincia martedì alle 19 con Parma-Verona: i ducali provengono dal pareggio ottenuto a San Siro contro l’Inter e in classifica sono ottavi con 13 punti; quattro lunghezze in meno per gli scaligeri, quindicesimi reduci dalla sconfitta interna contro il Sassuolo. Alle 21 si gioca Brescia- Inter: nel turno precedente le Rondinelle hanno perso a Marassi contro il Genoa e ora sono terzultime con 7 punti; i nerazzurri hanno quindici lunghezze in più e sono secondi a -1 dalla Juventus.

Mercoledì si disputano sette incontri. Si inizia alle 19 con il big match tra Napoli e Atalanta: i partenopei provengono dal pari ottenuto sul campo della Spal e sono quarti con 17 punti mentre gli orobici, reduci dal tennistico 6-1 contro l’Udinese, sono terzi a quota 20. Alle 21 la capolista Juventus, dopo il pari con il Lecce, ospita il nuovo Genoa di Thiago Motta, reduce dalla vittoria in rimonta contro il Brescia. La Fiorentina, che deve rimediare la sconfitta casalinga contro la Lazio, fa visita al Sassuolo, fresco di successo a Verona: i viola hanno punti, i neroverdi 9. É già uno spareggio salvezza Sampdoria-Lecce: i blucerchiati, dopo aver perso a Bologna, sono ultimi con 4 punti, staccati di quattro punti dalla quartultima, che è appunto la squadra salentina, a pari merito con il Genoa. L’Udinese cerca di archiviare la disfatta di Bergamo affrontando la Roma, quinta in classifica e reduce dal 2-1 contro il Milan. Il Cagliari, settimo con 15 punti, ospita il Bologna, decimo con tre lunghezze in meno mentre all’Olimpico si affrontano Lazio e Torino, rispettivamente, sesta e undicesimo.

Chiude il programma il posticipo di giovedì tra Milan e Spal: i rossoneri provengono dalla sconfitta sul campo della Roma e sono soltanto dodicesimi a quota 10; tre lunghezze in meno per la Spal, penultima e reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli.

Serie A, 10° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Martedì 29 ottobre

19.00

Parma-Verona

21.00

Brescia-Inter

Mercoledì 30 ottobre

19.00

Napoli-Atalanta

21.00

Sassuolo-Fiorentina

Sampdoria-Lecce

Udinese-Roma

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Giovedì 31 ottobre

21.00

Milan-Spal