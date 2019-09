Serie A 2019-2020, 5° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 5° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – Nemmeno il tempo di archiviare la quarta e già si pensa alla quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, che si gioca in turno infrasettimanale, dal 25 al 27 settembre. Si comincia martedì alle 19: l’Udinese, che proviene dalla terza sconfitta su quattro partite, fa visita al Verona, che nell’ultimo turno ha perso ma tenuto testa alla Juventus. Alle 21, invece, la quadra di Sarri gioca in trasferta sul campo del Brescia, che sabato scorso si è imposto sui friulani.

Mercoledì si disputano sette partite. Alle 19 la Roma, vincitrice in extremis in quel di Bologna, ospita l’Atalanta, reduce dal pareggio al Franchi. Alle 21 scendono in campo tutti gli altri. Match clou tra la capolista Inter, unica squadra ancora punteggio pieno, e Lazio, che proviene dalla vittoria casalinga di misura sul Parma. Dopo l’1-4 di Lecce, il Napoli riceve il Cagliari, rinfrancato da due successi consecutivi. A caccia della prima vittoria stagionale, la Fiorentina attende la Sampdoria, che invece ha appena ottenuto i suoi primi tre punti contro il Torino. Il Genoa, dopo due ko di fila, cerca riscatto, contro il Bologna, che contro la Roma ha perso ma ha ben figurato fino all’ultimo istante. Derby emiliano tra Parma – Sassuolo: i ducali provengono dalla sconfitta all’Olimpico contro il Parma, i neroverdi dalla netta vittoria contro la Spal. La squadra di Semplici ospita il Lecce, che deve dimenticare la bastota rimediata in casa dal Napoli.

Chiude il programma il posticipo Torino – Milan: una sfida tra due squadre reduci da una sconfitta, rispettivamente, contro Sampdoria (che va aggiungersi a quella interna contro il Lecce) e Inter.

Serie A, 5° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Martedì 24 settembre

19.00

Verona-Udinese

21.00

Brescia-Juventus

Mercoledì 25 settembre

19.00

Roma-Atalanta

21.00

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Spal-Lecce

Giovedì 26 settembre

21.00

Torino-Milan