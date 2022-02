Fantacalcio, 26° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 7° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Archiviate le Coppe Europee, il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 riparte con la ventiseiesima giornata, la settima del girone di ritorno. Sarà un turno lungo, articolato su quando giorni, dal 19 al 22 febbraio. La lotta allo Scudetto prosegue con il Milan in testa alla classifica con 55 punti, a una lunghezza dall’Inter, che però deve ancora recuperare una partita, e a due dal Napoli.

Si comincerà già venerdì sera con il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Sabato si disputeranno tre incontri: alle 15 la Sampdoria ospiterà l’Empoli. Alle 18 la Roma affronterà all’Olimpico l’Hellas Verona. Alle 20:45 toccherà a Salernitana – Milan, con la possibilità per i rossoneri di allungare per qualche ora il distacco sulle dirette inseguitrici: attenzione, però, perché i campani in settimana hanno cambiato allenatore (Nicola al posto di Colantuono) e sono pronti a dar battaglia per conquistare punti utili a mantenere la categoria.

Domenica si giocheranno quattro incontri: il lunch match vedrà la Fiorentina impegnata nella difficile sfida contro l’Atalanta mentre nel primo pomeriggio scenderanno in campo Venezia e Genoa. Alle 18 l’Inter andrà a caccia di punti importanti per la corsa allo Scudetto contro il Sassuolo, mentre il posticipo serale vedrà in campo Udinese e Lazio, con i biancocelesti in lotta per un posto in Champions. Due i posticipi: alle 19 il Napoli farà visita al Cagliari mentre chiuderà il programma Bologna-Spezia.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Salernitana – Milan, Fiorentina – Atalanta e Bologna – Spezia saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Venerdì 19 febbraio

20.45

Juventus – Torino

Sabato 19 febbraio

15.00

Sampdoria – Empoli

18.00

Roma – Hellas Verona

20.45

Salernitana – Milan

Domenica 20 febbraio

12.30

Fiorentina – Atalanta

15.00

Venezia – Genoa

18.00

Inter – Sassuolo

20.45

Udinese – Lazio

Lunedì 21 febbraio

19.00

Cagliari – Napoli

21.00

Bologna – Spezia