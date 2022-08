Fantacalcio, 3° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 3° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 in programma dal 26 al 28 agosto 2022. Si comincia già venerdì perché poi c’é da lasciare il posto al turno infrasettimanale. Alle 18.30 il neopromosso Monza, ancora ì a quota zero, ricevere l’Udinese mentre in serata, con calcio di inizio alle 20.45, la Lazio di Sarri tenterà di fermare la corsa dell’Inter del grande ex Simone Inzaghi.

Big match di giornata sarà Juventus – Roma, in programma sabato alle 18.30: i bianconeri vengono da un deludente pareggio a reti bianche a Marassi contro la Sampdoria mentre la Roma, in testa alla classifica a punteggio pieno a pari merito con Inter e Napoli, ha finora collezionato due 1-0 contro Salernitana e Cremonese. I Campioni d’Italia del Milan, dopo il pari di Bergamo, se la vedranno a San Siro contro il Bologna di Mihajlovic mentre il Napoli di Spalletti, nel posticipo serale, tenterà di ottenere il terzo successo di fila sul difficile campo della Fiorentina dopo quelli contro Verona e Monza.L’Atalanta di Gasperini farà visita al Verona, che finora sembra non avere ingranato la marcia giusta; impegno in trasferta anche per il Torino, sul campo di una Cremonese a caccia dei suoi primi punti nella massima serie. In calendario anche Spezia – Sassuolo, Salernitana – Sampdoria e Lecce – Empoli.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Cremonese – Torino, Milan – Bologna e Salernitana – Sampdoria saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Venerdì 26 agosto

18:30

Monza – Udinese

20:45

Lazio – Inter

Sabato 27 agosto

18:30

Juventus – Roma

Cremonese – Torino

20:45

Spezia – Sassuolo

Milan – Bologna

Domenica 28 agosto

18:30

Hellas Verona – Atalanta

Salernitana – Sampdoria

20:45

Lecce – Empoli

Fiorentina – Napoli