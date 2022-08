Fantacalcio, 4° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 4° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 in programma, in turno infrasettimanale, dal 30 agosto al 1° settembre 2022. Si comincia martedì con il Milan che farà visita al Sassuolo al Mapei Stadium, dove lo scorso 22 maggio , vincendo 0-3, ha conquistato il suo diciannovesimo Scudetto. Ora i rossoneri sono in testa alla classifica con 7 punti, a pari merito con un gruppetto di squadre composto da Napoli, Lazio, Atalanta, Torino e Roma.

Il posticipo Atalanta – Torino, sarà quindi il big match di giornata. Napoli e Roma saranno impegnate in casa contro due neopromosse e cioè, rispettivamente, Monza e Lecce. La Lazio invece giocherà a Marassi contro la Sampdoria, desiderosa di archiviare quanto prima il poker subito dalla Salernitana. In cerca di riscatto, dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la squadra di Sarri, anche l’Inter, che riceverà la terza neopromossa, la Cremonese, ancora ferma a quota zero. la Juventus ospiterà lo Spezia mentre la Fiorentina affronterà l’Udinese in terra friulana. In programma anche Empoli – Hellas Verona e Bologna – Salernitana.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sampdoria – Lazio, Juventus – Spezia e Bologna – Salernitana saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Martedì 30 agosto

18.30

Sassuolo-Milan

20.45

Roma-Monza

Inter-Cremonese

Mercoledì 31 agosto

18.30

Sampdoria-Lazio

Udinese-Fiorentina

Empoli-Hellas Verona

20.45

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Giovedì 1 settembre

20.45

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana