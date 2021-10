Fantacalcio, 9° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 9° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

TORINO – Archiviate le Coppe Europee, il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 riprende il suo cammino con la nona giornata, articolata in tre giorni, dal 22 al 24 ottobre.

Si comincia già venerdì con due anticipi che vedono interessate le tre liguri. Alle 18 il Genoa fa visita al Torino dell’ex Juric. In serata, a Marassi, si affrontano Spezia e Sampdoria. Sabato si giocano tre partite. Si parte alle 15 al Picco con la sfida tra le neopromosse Salernitana. Alle 18 il Venezia, dopo la vittoria contro la Fiorentina nel posticipo, riceve il Sassuolo mentre in serata il Milan, per non perdere terreno dal Napoli capolista, é chiamato a far punti a Bologna.

Il lunch match di domenica vede di fronte Atalanta e Udinese. Alle 15 la Fiorentina cerca riscatto contro il Cagliari mentre la Lazio, dopo il successo contro i Campioni d’Italia dell’Inter. Alle 18 uno degli incontri di cartello di questa giornata: il derby del Sole. Il Napoli va caccia del record delle nove vittoria consecutive all’Olimpico contro la Roma. In serata spazio al big match, l’attesissimo Derby d’Italia: l’Inter vuole ripartire dopo la sconfitta dell’Olimpico mentre la Juventus non si vuole fermare più dopo un avvio di campionato stentato.

Venerdì 22 ottobre

18.30

Torino-Genoa

20.45

Sampdoria-Spezia

Sabato 23 ottobre

15.00

Salernitana-Empoli

18.00

Sassuolo-Venezia

20.45

Bologna-Milan

Domenica 24 ottobre

12.30

Atalanta-Udinese

15.00

Fiorentina-Cagliari

Verona-Lazio

18.00

Roma-Napoli

20.45

Inter-Juventus