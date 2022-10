Fantacalcio, 9° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 9° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Archiviate le Coppe Europee, si torna a pensare al il campionato di calcio di Serie A 2022/2023, che propone la nona giornata, in programma dall’8 al 10 ottobre 2022. Si riparte con due squadre in testa a pari merito con 20 punti: Napoli e Atalanta. I partenopei, galvanizzati dal punteggio tennistico rifilato all’Ajax in settimana, faranno visita alla neopromossa Cremonese. Gli orobici, invece, dovranno vedersela con la vera sorpresa di questo inizio di stagione, l’Udinese di Sottil, che viene da ben sei successi di fila. Ad aprire il turno, sabato alle 15, sarà Sassuolo – Inter, con i nerazzurri che non possono più permettersi passi falsi per non perdere ulteriormente terreno dalla vetta: la classifica indica quattro nella colonnina delle sconfitte, la panchina di Simone Inzaghi traballa, ma a sollevare, almeno in parte, l’umore della squadra é arrivata in settimana la vittoria sul Barcellona, che ha alimentato la speranza di procedere in Champions League.

A seguire, alle 18, il big match Milan-Juventus, un classico del calcio italiano: se la squadra di Pioli mercoledì é incappata in un sonoro 3-0 contro il Chelsea, quella di Allegri ha trovato i primi tre punti in Champions, grazie al successo contro gli israeliani del Maccabi Haifa, che é andato ad aggiungersi a quello sul Bologna di qualche giorno prima. In serata i felsinei cercheranno riscatto contro la Sampdoria, che, dopo la sesta sconfitta stagionale su otto partite, ha esonerato Giampaolo: al suo posto al Dall’Ara, sulla panchina blucerchiata, siederà Stankovic. Domenica si disputeranno sei incontri. Il lunch match sarà Torino-Empoli mentre alle 15, oltre all’interessante sfida tra Udinese e Atalanta, si giocheranno due scontri diretti per la salvezza: Monza-Spezia e Salernitana-Verona. Detto di Cremonese-Napoli, alle 20.45 la Roma, dopo la bela vittoria in trasferta contro l’Inter, affronterà all’Olimpico la neopromossa Lecce. Il turno si chiuderà lunedì alle 20.45 con la sfida tra Fiorentina e Lazio, reduci dagli impegni in Europa, rispettivamente, Hearts e Sturm Graz.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Bologna – Sampdoria, Torino – Empoli e Fiorentina – Lazio saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE – PRONOSTICI

Sabato 8 ottobre

15.00

Sassuolo-Inter

18.00

Milan-Juventus

20.45

Bologna-Sampdoria

Domenica 9 ottobre

12.30

Torino-Empoli

15.00

Udinese-Atalanta

Monza-Spezia

Salernitana-Verona

18.00

Cremonese-Napoli

20.45

Roma-Lecce

Lunedì 10 ottobre

20.45

Fiorentina-Lazio