Elenco delle partite previste per oggi domenica 14 agosto 2022: biancocelesti in casa con il Bologna, giallorossi a Salerno. Tra match in Europa spicca Chelsea – Tottenham

Domenica 14 agosto con i principali campionati europei in primo piano. Nel nostro approfondimento parleremo delle 4 partite in programma per il campionato di Serie A italiano. Ricordiamo che nella giornata di sabato dedicata agli anticipi, successo delle milanesi rispettivamente del Milan in casa contro Udinese 4 a 2 e dell’Inter a Lecce per 2 a 1. L’Atalanta ha superato in trasferta la Sampdoria e il Torino in trasferta il Monza. Anche in questa giornata ci saranno due sfide alle 18:30 e altrettante alle 20:45 con gli impegni in casa di Fiorentina e Lazio e in trasferta per la Roma. Andiamo a dare uno sguardo agli altri campionati europei partendo dalla Ligue 1 francese dove ricordiamo è stata rinviata la sfida tra Lorient e Lione per terreno di gioco impraticabile mentre alle ore 15 sono attesi 4 incontri. Il pomeriggio proseguirà alle 17:05 con Nizza – Strasburgo mentre il Marsiglia giocherà in trasferta contro il Brest alle 20:45. In Bundesliga sono previsti soltanto due incontri: alle 15:30 Magonza contro Union Berlino mentre il Bayern Monaco ospita il Wolfsburg alle 17:30. In Premier League sono due gli incontri previsti: alle ore 15 Nottingham – West Ham mentre alle 17:30 fari puntati sulla sfida tra Chelsea e Tottenham. Nel campionato di Liga troveremo 3 incontri a partire dalle 17:30 con la trasferta del Real Sociedad a Cadice quindi alle 19:30 Valencia – Girona e alle 22 il Real Madrid affronterà in trasferta l’Almeria. Nel corso della notte diversi incontri previsti per la Liga Profesional Argentina e per la Serie A brasiliana; si gioca anche nella Liga MX e nella MLS in USA.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18.30

20.45

BUNDESLIGA

17.30

PREMIER LEAGUE

17.30

SERIE B

20.45

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

FIORENTINA OSPITA LA NEO PROMOSSA, PARTENZA DA NON SOTTOVALUTARE PER LE ROMANE

Sono due gli incontri di Serie A in programma alle 18:30. Il primo è Fiorentina – Cremonese. La squadra viola dovrà rinunciare indifesa Martinez Quarta mentre in porta c’è una grande sfida tra Terracciano e Gollini; a centrocampo possibile esordio per Mandragora così come in attacco per Jovic che però ha la concorrenza di Cabral. Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Albini alla vigilia ha parlato di partita difficile ma nello stesso tempo la squadra cercherà di sfruttare i propri punti di forza e l’esperienza di Coppa Italia già potrà servire per evitare di commettere gli stessi errori. Non ci saranno Valeri e Castagnetti così come Lochoshvili. C’è grande entusiamo nell’ambiente per questa nuova esperienza saranno presenti al Franchi molti tifosi grigiorossi. Nell’altri incontro la Lazio affronta in casa Bologna. Per Sarri c’è soltanto un dubbio a centrocampo con Cataldi che potrebbe essere preferito a Marcos Antonio mentre non sarà rischiato Pedro. Pertanto con Immobile dovremmo vedere Felipe Anderson e Zaccagni. Il tecnico biancoceleste ha parlato di inizio del campionato sempre difficile, gara dedicata e spera che la squadra possa arrivarci con la mentalità giusta anche se nel pre campionato sta facendo più fatica del previsto per scaricare i carichi di lavoro. Dall’altra parte Bologna si presenterà all’Olimpico con la rosa praticamente al completo e con qualche dubbio circa la presenza sulla fascia di Lykogiannis a contendersi la maglia con Cambiaso mentre in avanti come partner di Arnautovic se la battono Orsolini e Barrow. Alle ore 20:45 la Roma affronta in trasferta la Salernitana. La squadra di Nicola ha cambiato molti giocatori e incontrato un po’ difficoltà nel precampionato, in particolare nel primo match ufficiale disputato in Coppa Italia dove è stata eliminata in casa dal Parma. Il tecnico Nicola ha parlato di test importante contro una squadra di grande qualità che ha fatto un mercato importante si è molto rinforzata. Sarà importante un atteggiamento e l’entusiasmo giusto. Quindi si è detto contento per l’arrivo di Candreva che porterà oltre alla qualità anche tanta esperienza. Dall’altra parte c’è Mourinho che nella conferenza stampa della vigilia ha toccato il tema del calciomercato sottolineando come la squadra, nonostante i diversi acquisti sia stata una di quelle che ha speso di meno viste le cessioni di Mkhitaryan e Veretout. Stesso orario per Spezia – Empoli scontro salvezza tra due squadre che hanno cambiato poco al momento, in particolare i bianconeri con si affidano a una statura molto simile a quella della scorsa stagione. Mentre dall’altra parte l’Empoli ha cambiato solo in attacco con l’arrivo di Satriano Destro e Lammers.

In Serie B dopo la partita inaugurale di venerdì tra Palermo e Bari e quelle di sabato che hanno visto il successo casalingo di Cittadella e Palermo e il pareggio in trasferta il Cagliari a Como troviamo le restanti 6 partite per concludere la prima giornata. L’Ascoli affronterà in casa la Ternana, il Brescia ospita la neopromossa Sudtirol mentre l’altra neo promossa, il Modena ospita il Frosinone. Turno casalingo sulla carta agevole per il Benevento con il Cosenza mentre la SPAL la Reggina. Fari puntati sul big match tra Venezia e Genoa, tra due candidate a recitare un ruolo da protagonista. Javorcic ha acquistato fiducia dopo che il gruppo si è negativizzato dal Covid ed è stato studiato molto bene l’avversario ritenuto “probabilmente la squadra più preparata per affrontare la stagione, grazie alla qualità della sua rosa e alla continuità di cui ha potuto godere con l’allenatore. Si tratta di una squadra molto fisica e di grande calibro in attacco. A livello di strategia, sarà importante privarli dei loro punti di forza”.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 14 AGOSTO

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Newells Old Boys 01:30

Velez Sarsfield – Gimnasia L.P. 20:30

Argentinos Jrs – Union Santa Fe 23:00

Estudiantes – Talleres Cordoba 23:00

AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Sydney Utd – Western United 06:00

Peninsula – Green Gully 08:00

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Venus (Tah) – Hienghene (Nca) 01:30

Auckland City (Nzl) – Central Coast (Sol) 04:30

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau – Hartberg 17:00

LASK – Rapid Vienna 17:00

Salzburg – Wolfsberger 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Truiden – Anderlecht 13:30

Eupen – Antwerp 16:00

Leuven – Club Brugge 18:30

Waregem – Genk 21:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

BATE – Belshina 16:30

Arsenal Dzyarzhynsk – Din. Minsk 18:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Guabira – Independiente Petrolero 01:30

Nacional Potosi – J. Wilstermann 21:00

U. Sucre – Universitario de Vinto 23:15

BRASILE SERIE A

Corinthians – Palmeiras 00:00

Cuiaba – Juventude 01:30

Botafogo RJ – Atletico GO 02:00

Coritiba – Atletico-MG 16:00

Ceara – Fortaleza 21:00

Flamengo – Athletico-PR 21:00

Sao Paulo – Bragantino 21:00

America MG – Santos 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA Sofia – Septemvri Sofia 19:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Edmonton 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Calera – Antofagasta 02:30

La Serena – Huachipato 21:00

Colo Colo – Palestino 23:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Santa Fe – Tolima 00:30

Junior – Ind. Medellin 02:45

Jaguares de Cordoba – Pereira 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

AD Santos – Alajuelense 02:00

Grecia – Cartagines 19:00

CROAZIA HNL

Osijek – Varazdin 18:55

Rijeka – Slaven Belupo 21:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Viborg – Silkeborg 14:00

Aalborg – Nordsjaelland 16:00

Brondby – Odense 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Nueve de Octubre – Aucas 00:30

Barcellona SC – U. Catolica 03:00

Cumbaya – Macara 20:00

Tecnico U. – Guayaquil City 22:30

EGITTO EGYPT CUP

Al Ahly – Misr Elmaqasah 20:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Kuressaare 16:15

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

KuPS – Mariehamn 15:00

FRANCIA LIGUE 1

Lorient – Lione Posticipata

AC Ajaccio – Lens 15:00

Auxerre – Angers 15:00

Reims – Clermont 15:00

Troyes – Tolosa 15:00

Nizza – Strasburgo 17:05

Brest – Marsiglia 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – Furth 13:30

Hannover – Regensburg 13:30

St. Pauli – Magdeburg 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Magonza – Union Berlino 15:30

Bayern – Wolfsburg 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kashima – Avispa Fukuoka 11:00

Kashiwa – Hiroshima 11:30

G-Osaka – Shimizu 12:00

Sagan Tosu – Nagoya 12:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Middlesbrough – Sheffield Utd 15:00

Blackburn – West Brom 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Nottingham – West Ham 15:00

Chelsea – Tottenham 17:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Linfield – Portadown 16:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

St. Patricks – Sligo Rovers 18:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Streymur – HB Torshavn 16:00

07 Vestur Sorvagur – Toftir 17:00

Argir – Klaksvik 18:00

ITALIA SERIE A

Fiorentina – Cremonese 18:30

Lazio – Bologna 18:30

Salernitana – Roma 20:45

Spezia – Empoli 20:45

ITALIA SERIE B

Ascoli – Ternana 20:45

Benevento – Cosenza 20:45

Brescia – Südtirol 20:45

Modena – Frosinone 20:45

Spal – Reggina 20:45

Venezia – Genoa 20:45

LETTONIA COPPA

Tukums 2000 – RFS 15:00

Valmiera – Auda 17:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Spartaks – FK Liepaja 15:00

LITUANIA A LYGA

Riteriai – Zalgiris 16:55

Banga – Suduva 19:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Wiltz – Victoria Rosport 16:00

UNA Strassen – Differdange 18:00

Niedercorn – Dudelange 18:30

Hostert – Hesperange 19:00

Jeunesse Esch – Kaerjeng 19:00

Mondercange – Ettelbruck 19:30

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Bregalnica – Struga 17:00

Pobeda – Tikves 17:00

Rabotnicki – Akademija Pandev 17:00

Shkendija – Sileks 17:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Leon – Mazatlan FC 00:00

U.N.A.M. – Club America 02:05

Guadalajara – Atlas 04:05

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Gubbio (Ita) – Follonica Gavorrano (Ita) 16:00

Trento (Ita) – Levico Terme (Ita) 17:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – Jezero 19:00

Sutjeska – Iskra 19:00

Arsenal Tivat – Mornar 20:00

OFK Petrovac – Decic 20:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Jalapa – Ocotal 03:00

Juventus Managua – Ferretti 23:00

Sport Sebaco – Managua FC 23:00

UNAN-Managua – Matagalpa 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Jerv – Lilleström 18:00

Tromsø – Kristiansund 18:00

Ham-Kam – Vålerenga 20:00

OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam – Nijmegen 12:15

Ajax – Groningen 14:30

Twente – Sittard 14:30

Sparta Rotterdam – Alkmaar 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Guairena FC – 12 de Octubre 01:00

Olimpia Asuncion – Cerro Porteno 21:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

U. de Deportes – Binacional 02:00

Alianza Atl. – Cesar Vallejo 18:00

Grau – Dep. Municipal 20:00

Sport Boys – Cienciano 20:15

Huancayo – Cajamarca 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom – Lechia 15:00

Rakow – Jagiellonia 17:30

Lech – Slask 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista – Santa Clara 16:30

Vizela – FC Porto 19:00

Guimaraes – Estoril 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Slovacko 16:00

Jablonec – Slavia Praga 16:00

Pardubice – Liberec 16:00

Sparta Praga – Sigma Olomouc 19:00

ROMANIA LIGA 1

Univ. Craiova – Mioveni 15:00

CFR Cluj – Botosani 17:30

FCSB – Chindia Targoviste 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki – Akhmat Grozny 14:00

Nizhny Novgorod – FK Rostov 16:30

Orenburg – Torpedo Moscow 16:30

Sp. Mosca – Sochi 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock – Celtic 13:00

Hearts – Dundee Utd 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Mladost – Radnik 19:00

Sp. Subotica – Javor 19:00

Mladost GAT – Partizan 19:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale – Maribor 20:15

SPAGNA LALIGA

Cadice – Real Sociedad 17:30

Valencia – Girona 19:30

Almeria – Real Madrid 22:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – Villarreal B 17:30

UD Ibiza – Granada 19:30

Burgos CF – Malaga 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju – Pohang 12:00

Suwon – Seongnam 12:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Orlando – Chippa United 15:00

TS Galaxy – Supersport 17:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Värnamo 15:00

Djurgarden – Kalmar 15:00

Malmo FF – Sundsvall 15:00

Degerfors – Varberg 17:30

Elfsborg – Norrkoping 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur – Zurigo 14:15

Basilea – Lugano 16:30

Young Boys – Servette 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep – Ankaragucu 18:15

Umraniyespor – Antalyaspor 18:15

Alanyaspor – Besiktas 20:45

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Montevideo City – Defensor Sp. 17:30

Liverpool M. – Nacional 20:30

USA MLS

New York Red Bulls – Orlando City 01:30

Cincinnati – Atlanta Utd 01:30

New England Revolution – DC United 01:30

Philadelphia Union – Chicago Fire 01:30

Toronto FC – Portland Timbers 01:30

Inter Miami – New York City 02:00

Austin FC – Sporting Kansas City 03:00

Colorado Rapids – Columbus Crew 03:00

FC Dallas – San Jose Earthquakes 03:00

Houston Dynamo – CF Montreal 03:00

Los Angeles Galaxy – Vancouver Whitecaps 04:00

Los Angeles FC – Charlotte 04:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello – Mineros 01:15

Hermanos Colmenares – Universidad Central 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang – Viettel 12:00

Hanoi FC – Gia Lai 14:15