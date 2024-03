Elenco delle partite previste per oggi, domenica 17 marzo 2024: in Serie A si delinea la griglia per la zona Europa, spazio al posticipo di Serie B e big match in Liga ed FA Cup

Serie A, B, tornei minori del nostro Paese, principali campionati europei ed anche FA Cup. E’ una domenica 17 marzo particolarmente ricca d’impegni. Diverse le sfide interessanti nei singoli tornei continentali e potenzialmente decisive in vista del finale di stagione. Effettueremo, pertanto, la consueta carrellata delle partite in programma nel nostro Paese, per poi volgere lo sguardo anche al resto d’Europa.

Indice



Partiamo, dunque, dalla Serie A, con un programma di ben 5 gare, valide per il 29esimo turno. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match dell’Allian Stadium Juventus–Genoa. I bianconeri si presentano a questo appuntamento non nelle migliori condizioni. L’unica vittoria nelle ultime sette uscite di campionato non solo ha stato tagliato fuori la Vecchia Signora dalla corsa per lo scudetto, ma ha gli ha anche fatto perdere il secondo posto in classifica a vantaggio del Milan, con l’obiettivo, ora, di blindare quanto prima la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dall’altro lato, i rossoblu vogliono approfittare del momento no dei padroni di casa. Il ko col Monza dello scorso turno ha compromesso definitivamente qualsiasi velleità di lottare per la zona europea, ma il margine di 9 lunghezze sul terz’ultimo posto e sulla salvezza è assolutamente rassicurante. Il tecnico dei bianconeri Allegri, senza Milik per infortunio, ritrova Rabiot e Vlahovic, quest’ultimo al rientro dalla squalifica. Possibile chance per Kostic a sinistra. Il mister dei liguri Gilardino pronto a schierare dal 1′ dal primo minuto di Malinovskyi, in avanti la solita coppia Gudmundsson-Retegui.

Alle 15 è invece in programma al Bentegodi Hellas Verona-Milan, match da cui le due squadre vogliono ottenere i 3 punti per raggiungere obiettivi diversi. I gialloblu, grazie ai due trionfi consecutivi e pesantissimi per la permanenza nella categoria contro Sassuolo e Lecce, si sono tirati momentaneamente fuori, con 26 punti, dalla zona rossa della graduatoria. Positiva anche la scorsa settimana sportiva dei rossoneri, al netto della vicenda dell’indagine a carico dei vertici societari. La formazione di Pioli ha facilmente superato lo Slavia Praga così come lo scoglio degli ottavi di finale di Europa League, e in Serie A è riuscito a tornare in seconda posizione, scavalcando la Juventus grazie alla vittoria contro l’Empoli. L’allenatore dei veneti Baroni senza lo squalificato Henry: in attacco l’unica punta sarà Noslin, con Suslov e Lazovic a supporto. Recupero in extremis per Pioli Maignan, al rientro dal 1′ dopo lo spavento di Praga. Coppia di centrali formata da Thiaw e Tomori, Giroud e Leao puntano a due maglie da titolari.

Alle 18 sono in agenda Atalanta-Fiorentina e Roma-Sassuolo, altre due sfide decisive per decretare la griglia della zona Europa e quella della permanenza in Serie A. Gli orobici, reduci dal successo casalingo contro lo Sporting valso l’approdo ai quarti di di Europa League, riprendono la propria corsa in campionato per tentare di riavvicinare il quinto posto della Roma e il quarto del Bologna, distanti rispettivamente 1 e 7 punti. I toscani, ottavi con 43 punti, sembrano invece tagliati fuori dalla bagarre per la qualificazione Champions, dopo i due pari consecutivi contro il Torino e la Roma, quest’ultimo particolarmente scottante visto il gol all’ultimo minuto realizzato dal giallorosso Llorente. Una delle poche gioie recenti per i viola è l’1-1 casalingo maturato contro il Maccabi Haifa lo scorso giovedì, che ha permesso di essere tra le prime 8 di Conference League. Mister Gasperini pronto a rilanciare Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri, Koopmeiners e De Ketelaere dopo il turnover in Europa League. L’allenatore dei toscani Italiano non può contare sull’ex di turno Bonaventura causa squalifica. Belotti sarà il riferimento avanzato con Gonzalez, Beltran e Sottil tra le linee.

Passando all’altro match sopracitato, i giallorossi cercano il settimo successo su nove gare di campionato per accorciare a 3 le lunghezze di distanza dalla qualificazione Champions, attualmente in tasca al Bologna di Thiago Motta. Dopo avere rosicchiato un punto alla Fiorentina allo scadere, i capitolini sono avanzati anche in Europa League, prendendosi i quarti di finale nonostante la sconfitta, 0-1, contro il Brighton, ininfluente alla luce del 4-0 della gara d’andata. Gli emiliani, dopo un momento di crisi assoluta e 6 sconfitte su 7 partite, hanno rialzato la testa grazie al primo successo della gestione Ballardini, 1-0 contro il Frosinone, ed ora sognano il bis per uscire definitivamente dalle sabbie mobili di classifica in cui sono intrappolati con 23 punti. Mini emergenza di formazione per mister De Rossi, senza Lukaku e Dybala a causa di noie muscolari: pronti Azmoun e Baldanzi. Angelino terzino sinistro, Ndicka affianca Mancini in difesa. L’allenatore dei neroverdi Ballardini sceglie invece Defrel tra le linee a sostegno di Pinamonti. Intoccabili Bajrami e Laurienté.

Il fitto programma di giornata viene chiuso alle 20.45 dal big match di San Siro Inter-Napoli, due compagini che hanno bisogno di dimenticare al più presto le deludenti eliminazioni dalla Champions League per mano, rispettivamente, di Atletico Madrid e Barcellona. I nerazzurri stanno letteralmente facendo a pezzi il campionato, come testimoniano le 16 lunghezze di margine sul Milan secondo e la pazzesca serie di 12 vittorie di fila. Nemesi della stagione precedente, invece, per i partenopei, protagonisti fin qui di un’annata che definire disastrosa è poco. Fuori da tutte le coppe, battuti proprio dalla formazione di Simone Inzaghi in finale di Supercoppa Italiana e costretti a fare en plein di trionfi nelle prossime restanti dieci gare di Serie A, per sperare nel ranking e centrare la qualificazione (da quinta) alla prossima Champions, che ad oggi appare una chimera. Per mister Simone Inzaghi un solo ballottaggio serrato in difesa tra Acerbi e De Vrij: l’italiano è in leggero vantaggio. Darmian pronto a tornare dal 1′ sulla fascia destra, ancora ai box Carlos Augusto. Solito 11 titolare, dall’altro lato, per il tecnico Calzona, che potrà contare anche su un ristabilito Osimhen.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B si disputa alle 16.15 il posticipo della 30esima giornata tra Ascoli e Lecco, sfida tra due formazioni all’ultima spiaggia per la permanenza nella categoria. Pesante il ko subito la scorsa contro la Samp dai padroni di casa, scivolati al terz’ultimo gradino della graduatoria, che ha portato anche all’esonero del tecnico Castori, rimpiazzato poi da Massimo Carrera. Non se la passano bene nemmeno i manzoniani, fanalino di coda della classifica e ormai rassegnati alla retrocessione diretta in terza serie.

Diversi anche gli incontri di Serie C, valevoli per il 32esimo turno. Fischio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45. Nel girone A spazio a Pro Sesto-Triestina, Alessandria-Renate e Arzignano-Trento. Nel girone B, oltre a Olbia-Recanatese, Fermana-Sestri Levante e Pineto-Arezzo, troviamo il derby umbro Gubbio-Perugia e le sfide che vedono impegnate le prime due della classe, Cesena e Torres, rispettivamente in trasferta con Vis Pesaro e Ancona. Nel girone C, infine, riflettori puntati su 7 partite: Casertana-Virtus Francavilla, Monopoli-Turris, Monterosi Tuscia-Crotone, Taranto-Sorrento e Foggia-Juve Stabia, match in cui gli ospiti vogliono fare bottino pieno per blindare la pratica promozione in Serie B. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Milan-Lazio in programma alle ore 10.45, Atalanta-Frosinone alle 13 e Bologna-Empoli e Monza-Sassuolo alle 15.

Sguardo ora ai principali campionati europei, cominciando dalla Premier League, che propone un solo incontro a causa della FA Cup, che si disputa in concomitanza al massimo campionato inglese durante questo fine settimana. Alle 15 al London Stadium è in programma West Ham-Aston Villa, sfida di medio-alta classifica tra due club in lotta per un posto nelle prossime coppe europee, con i Villans, in particolare, che mirano al bersaglio grosso, in virtù della quarta posizione momentanea occupata in graduatoria. Luci puntate dicevamo, dopo le qualificazioni di Coventry e Manchester City, anche sulla coppa nazionale inglese, con le ultime due gare da dentro o fuori valide per i quarti di finale della manifestazione. Oltre a Chelsea-Leiceseter, c’è grande attesa per una classica del calcio britannico: il big match Manchester United-Liverpool, le due squadre più vincenti d’oltremanica. Nottingham Forest e Southampton le vittime sacrificali per accedere a questo turno. Periodo di forma strepitoso per i Reds, reduci dal roboante 6-1 in Europa League contro lo Sparta Praga e in piena lotta per il titolo assieme a Manchester City e Arsenal. Discorso di verso per gli ospiti, solo sesti in classifica e lontanissimi dal quinto posto, che a fine stagione potrebbe significare Champions League.

Trasferiamoci in Spagna e in Liga, dove sono di scena 5 gare valide per la 29esima giornata. Dalle ore 14 fino alle 18.30 sono in programma, rispettivamente, Siviglia-Celta Vigo, Las Palmas-Almeria, Villarreal-Valencia, Rayo Vallecano-Betis, mentre alle 21 tutta la penisola iberica si fermerà per il match Atletico Madrid-Barcellona, le compagini giustiziere delle ultime due italiane rimaste in vita in Champions: Inter e Napoli. I Colchoneros devono vincere per tenere alla larga l’Athletic Bilbao quinto in graduatoria, distante appena due lunghezze e hanno l’ultima possibilità per accorciare sulla terza posizione dei blaugrana che, dal canto proprio, puntano all’ottavo risultato utile consecutivo (5 vittorie e 2 pareggi nell’ultimo mese e mezzo), per insidiare il Girona in ottica secondo posto.

Spostiamoci poi in Germania e in Bundesliga, con soli 2 match valevoli per il 26esimo turno. Alle 15.30 si gioca Friburgo-Bayer Leverkusen, con gli ospiti capolisti chiamati a rispondere alla vittoria del Bayern Monaco per ripristinare a 10 le lunghezze di vantaggio in classifica. Alle 17.30 c’è poi Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, gara fondamentale per i padroni di casa per riprendersi il quarto posto e il pass Champions momentaneamente nelle mani del Lipsia.

Giungiamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano ben 6 gare per il 26esimo turno. Dalle ore 13 fino alle 20.45 di scena Brest-Lilla, Clermont-Le Havre, Monaco-Lorient, Reims-Metz, Rennes-Olympique Marsiglia e il posticipo Montpellier-Paris Saint Germain, con i parigini desiderosi di conquistare l’intera posta in palio cementificare ancor di più la leadership in classifica e il gap di 10 punti dalla seconda.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, spazio a 5 match per la 26esima giornata del massimo campionato olandese. Si disputano, tra le 12.15 e le 20, le partite FC Volendam-Az Alkmaar, Heerenveen-Feyenoord, Utrecht-Nijmegen, Sparta Rotterdam-Ajax, PSV Eindhoven-Twente.

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 17 marzo 2024

