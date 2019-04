Serie A 2018-2019, 31° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 12° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

TORINO – Nemmeno il tempo di archiviare il turno infrasettimanale e la Serie A scende di nuovo in campo. La trentunesima giornata di campionato, dodicesima del girone di ritorno, si articola tra il 6 e l’8 aprile 2019. Si comincia sabato con tre anticipi. Alle 15 si gioca Parma -Torino. I ducali provengono dalla sconfitta rimediata a Frosinone e in classifica sono tredicesimi con 33 punti. Quindici lunghezze in più per i granata, settimi dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria e ancora in corsa per il quarto posto che significherebbe partecipare alla prossima Champions. Alle 18 il big match Juventus – Milan. La squadra di Allegri, a +18 dal Napoli, secondo in classifica, in caso di vittoria e contestuale sconfitta dei partenopei, potrebbe già aggiudicarsi matematicamente l’ottavo scudetto consecutivo; di fronte avrà il Milan, che in tre gare ha racimolato solo un punto e ora è quarto a quota 52. In serata sfida dal profumo di Europa tra Sampdoria e Roma. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta di Torino, sono noni a quota 45; tre lunghezze in più per i giallorossi, che nel turno infrasettimanale hanno pareggiato in rimonta sul campo della Fiorentina. Entrambe a caccia di punti importanti per andare in Europa.



Domenica si giocano sei partite. Nel lunch match domenicale si sfidano Fiorentina e Frosinone. I Viola, dopo il pari all’Olimpico contro la Roma, occupano la decima posizione, staccati di sei punti da chi ancora compete per un posto in Coppa; i ciociari, grazie alla vittoria al 103′ contro il Parma, sperano ancora in una salvezza che però dista otto lunghezze. Alle 15 lo scontro diretto per la salvezza tra Udinese ed Empoli. I friulani, dopo il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan sono sedicesimi con 29 punti; una lunghezza in meno per l’Empoli che, in virtù della vittoria contro il Napoli, è uscito momentaneamente dalla zona rossa. L’altra sfida del primo pomeriggio è Cagliari-Spal. I rossoblù provengono dalla sconfitta rimediata in casa contro la Juventus e sono tredicesimi con 33 punti; la squadra di Semplici è reduce dalla vittoria contro la Lazio ed è quindicesima a quota 32. Per entrambe una ottima chance di uscire definitivamente dalla lotta per non retrocedere. Alle 18 si disputano altri due incontri. La Lazio, che dopo la sconfitta di sconfita di Ferrara è sesta, ospita il Sassuolo, undicesimo e reduce dal 4-0 ottenuto contro il Chievo: per gli uomini di Inzaghi obbligatorio vincere per continuare a sperare in un posto in Champions. L’Inter, invece, dopo il poker rifilato a Marassi al Genoa e il ritorno al gol Icardi, sfida a San Siro la brillante Atalanta di Gasperini, fresca del 4-1 ottenuto contro il Bologna. In serata, con inizio alle 20.30, il Napoli, che dopo la sconfitta di Empoli ha come unico obiettivo quello di conservare il secondo posto, ospita il Genoa, che con tre sconfitte nelle ultime quattro gare giocate, si trova ora in dodicesima posizione con 33 punti.

Il turno si chiude lunedì 8 con la Monday Night che vede coinvolte Bologna e Chievo, La squadra di Mihajlovic, che dopo la sconfitta di Bergamo è terzultima a -1 dall’Empoli, necessita di punti importanti in chiave salvezza; di Di Carlo sembra ormai condannata alla retrocessione.

Serie A, 12° giornata di ritorno: risultati in tempo reale

Sabato 6 aprile

15.00

Parma-Torino

18.00

Juventus-Milan

20.30

Sampdoria-Roma

Domenica 7 aprile

12.30

Fiorentina-Frosinone

15.00

Udinese-Empoli

Cagliari-Spal

18.00

Inter-Atalanta

Lazio-Sassuolo

20.30

Napoli-Genoa

Lunedì 8 aprile

20.30

Bologna-Chievo