Serie A 2018-2019, 38° giornata: tutto per il fantacalcio

MILANO – La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato 25 e domenica 26 maggio. Con lo scudetto già assegnato in largo anticipo alla Juventus, la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League in tasca al Napoli e la retrocessioni matematiche del Chievo e del Frosinone, quando mancano soltanto novanta minuti al termine del campionato ci sono ancora quattro squadre che si contendono due posti in Champions e due posti in Europa League e tre che lottano per non abbandonare la massima categoria. Le sfide che coinvolgono queste squadre avranno tutte inizio alle 20.30.

L’Atalanta, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, è terza con 66 punti e in vantaggio rispetto all’Inter grazie al vantaggio negli scontri diretti contro i nerazzurri. Gli uomini di Gasperini affronteranno in casa il Sassuolo, ma la gara si giocherà al Mapei Stadium perchè lo stadio di Bergamo è in fase di ristrutturazione. L‘Inter dal canto suo, dopo la batosta di Napoli, se la vedrà a San Siro contro un Empoli pronto a dare il tutto per tutto per non retrocedere. A una lunghezza di distanza c’è il Milan, che giocherà in trasferta contro la Spal, che non ha più nulla da chiedere al campionato. A quota 63 punti troviamo la Roma che riceve il Parma, ormai salvo, e che potrebbe approdare alla Champions solo in caso di vittoria con almeno 5 gol di scarto, qualora l’Inter perdesse 1-0, l’Atalanta facesse punti e il Milan perdesse oppure se fossero sconfitte tutte quelle davanti.

La lista delle squadre che lottano per la salvezza si è ristretta a tre contendenti: Empoli, Genoa e Fiorentina. E a rendere ancora più avvincente questa appassionante sfida è il fatto che le ultime due si affronteranno al Franchi. Il Genoa è terzultimo con 37 punti e si salva se vince e, qualora dovessse arrivare a pari punti con Udinese e Fiorentina, lo facesse con due gol di scarto oppure se pareggia e l’Empoli perde. La squadra di Andreazzoli, quartultima a quota 38, deve vincere oppure pareggiare e sperare che il Genoa pareggi o perda; puo anche permettersi di uscire sconfitta da San Siro purchè la Fiorentina vinca contro la squadra di Prandelli. La Viola, con i suoi 40 punti, è quella messa meglio e può accontentarsi anche di un punticino.

Di nessun rilievo ai fini della classifica: Frosinone – Chievo e Bologna – Napoli, in programma sabato; Torino – Lazio (anticipata alle ore 15), Sampdoria – Juventus (che si giocherà dalle ore 18 in poi) e Cagliari – Udinese.

26 maggio 2019

Sabato 25 maggio

18.00

Frosinone – Chievo

20.30

Bologna – Napoli

Domenica 26 maggio

15.00

Torino-Lazio

18.00

Sampdoria-Juventus

20.30

Atalanta-Sassuolo

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Genoa

Inter-Empoli

Roma-Parma

Spal-Milan