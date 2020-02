Torino – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Parma del 23 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

TORINO – Domenica 23 febbraio alle ore 15 andrà in scena Torino – Parma, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i Granata che, nonostante il cambio di allenatore, ha ritrovato la sconfitta di misura in casa del Milan ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 27 punti. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che stanno attraversando un buon momento di forma: nell’ultimo turno successo di misura in trasferta contro il Sassuolo ed in classifica si trovano al settimo posto, insieme a Verona e Milan, con 35 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 23 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Longo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Lyanco. A centrocampo Lukic e Rincon centrali con Ansaldi ed Aina sugli esterni. Sulla trequarti agiranno Berenguer e Baselli a supporto di Belotti unica punta.

QUI PARMA – Idee piuttosto chiare per D’Aversa che dovrebbe confermare il 4-3-3 con Colombi tra i pali, reparto arretrato formato da Darmian e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi insieme a Bruno Alves. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Hernani e Kurtic mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Cornelius punta centrale con Gervinho e Caprari sugli esterni.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Parma, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Calcio 3.

Le probabili formazioni di Torino – Parma

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Baselli; Belotti. Allenatore: Longo.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Caprari. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Olimpico Grande Torino