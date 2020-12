Fantacalcio, 12° giornata di Serie A 2020/2021

Risultati in tempo reale della 12° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

UDINE – Nemmeno il tempo di archiviare l’undicesima che il campionato di calcio di Serie A 2020/2021 riprende il suo cammino con la dodicesima giornata, che si disputa, in turno infrasettimanale, dal 15 al 17 dicembre. Si comincia martedì alle ore 18.30 alla Dacia Arena con Udinese – Crotone: i friulani vengono dalla vittoria, la seconda consecutiva, ottenuta in maniera rocambolesca sul campo del Torino e in classifica sono decimi con 13 punti mentre i pitagorici, nonostante la prima affermazione stagionale, contro lo Spezia, sono ancora ultimi a quota 5. In serata, alle 20.45, spazio a Benevento-Lazio. I sanniti vengono dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Sassuolo e sono undicesimi, in coabitazione con Parma e Sampdoria mentre i biancocelesti, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Verona, sono ottavi a quota 17, a pari merito con l’Atalanta.

Sette le partite in programma nella giornata di mercoledì. Alle 18.30 a Torino si sfidano Juventus e Atalanta: i bianconeri vengono dalla vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa e sono terzi a pari merito con il Napoli con 23 punti mentre gli orobici, reduci dalla netta vittoria contro la Fiorentina, hanno sei lunghezze in meno.

Alle 20.45 si giocano sei gare. Il big match è Inter-Napoli: i nerazzurri vengono dal successo esterno contro il Cagliari, che ha permesso loro di accorciare le distanze dal Milan mentre il Napoli viene dalla vittoria in rimonta contro la Sampdoria. La capolista Milan, dopo il 2-2 contro il Parma, sarà ospite del Genoa, in cerca di punti salvezza. Completano il programma Spezia-Bologna, Fiorentina-Sassuolo, Verona-Sampdoria e Parma-Cagliari. La 12° giornata si chiude giovedì sera all’Olimpico con Roma-Torino.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Serie A, 12° giornata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Martedì 15 dicembre

18:30

Udinese-Crotone

20:45

Benevento-Lazio

Mercoledì 16 dicembre

18:30

Juventus-Atalanta

20:45

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria

Giovedì 17 dicembre

20:45

Roma-Torino