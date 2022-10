Fantacalcio, 12° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 12° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Archiviate le Coppe Europee, torna in scena il campionato di calcio di Serie A 2022/2023, che propone la dodicesima giornata, la terzultima prima della sosta per i Mondiali del Qatar, che si giocherà tra il 29 e il 31 ottobre 2022. Nessun anticipo il venerdì sera ma due posticipi il lunedì, come ormai ci siamo abituati in questi ultimi tempi. Si comincia sabato alle 15 quando in campo scenderà la capolista Napoli. I partenopei, primi con tre lunghezze di vantaggio sul Milan, riceveranno il Sassuolo, che, dopo la vittoria in rimonta contro il Verona nel Monday Night, é risalito prepotentemente in nona posizione.

Il Milan, dopo essersi aggiudicato il derby col Monza, farà visita al Torino, reduce da due vittorie scacciacrisi nel giro di pochi giorni, contro il Cittadella in Coppa Italia e contro l’Udinese in campionato. I friulani, vera sorpresa di questa prima parte di stagione, cercheranno di archiviare la battuta di arresto sul campo di una Cremonese che sta avendo un impatto devastante con la massima categoria. La Lazio, battuta l’Atalanta e sorpassata in classifica, riceverà all’Olimpico la Salernitana, tornata al successo contro lo Spezia. Gli orobici, invece, faranno visita all’Empoli, reduce dal pesantissimo 4-0 rimediato all’Allianz Stadium. L’Inter, dopo il rocambolesco 3-4 del Franchi, giocherà a San Siro contro la Sampdoria, che a Cremona ha centrato la prima vittoria stagionale e punta a una continuità di risultati per poter riprendere la corsa per la salvezza. Stesso obiettivo, ma con ambizioni diverse, per la Juventus, che dopo il 4-0 rifilato all’Empoli, sarà impegnata sul campo del neopromosso Lecce, a caccia di punti preziosi per non essere risucchiato nella zona calda della classifica. La Roma, caduta all’Olimpico contro il Napoli, cercherà di riprendere il suo cammino sul campo del Verona, chiamato ad evitare il settimo k.o. consecutivo. Spezia – Fiorentina porrà di fronte il passato e il presente di Italiano. In programma anche Monza – Bologna: sfida dagli stati d’animo diametralmente opposti, con i brianzoli reduci dal 4-1 rimediato dal Milan e i felsinei euforici per il 2-0 rifilato al Lecce.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inter – Sampdoria, Empoli – Atalanta e Monza – Bologna saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Sabato 29 ottobre

15.00

Napoli – Sassuolo

18.00

Lecce – Juventus

20.45

Inter – Sampdoria

Domenica 30 ottobre

12.30

Empoli – Atalanta

15.00

Cremonese – Udinese

Spezia – Fiorentina

18:00

Lazio – Salernitana

20:45

Torino – Milan

Lunedì 31 ottobre

18.30

Verona – Roma

20:45

Monza – Bologna