Fantacalcio, 19° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 19° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

TORINO – Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 é giunto alla diciannovesima giornata, ultima del girone di andata e articolata su quattro giorni, dal 21 al 24 gennaio 2023. Il Napoli si é già aggiudicato il titolo di Campione d’Inverno con largo anticipo: con la roboante vittoria per 5-1 sulla Juventus nel big match della scorsa settimana, complice il mezzo passo falso del Milan che in quel di Lecce non é riuscito ad andare oltre il 2-2, ora sono ben nove le lunghezze che separano i partenopei dai rossoneri, i più diretti inseguitori. Segue a -10 la coppia formata da Juventus e Inter.

La squadra di Spalletti sarà impegnata all’Arechi nel derby campano con la Salernitana, che dovrà necessariamente risollevarsi il morale dopo l’8-2 rimediato contro l’Atalanta, che é costato la panchina a Davide Nicola. Trasferta anche per gli uomini di Pioli, che non stanno decisamente attraversando un buon momento visto che nel 2023 hanno collezionato soltanto quattro punti in tre partite e sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia: faranno visita all’Olimpico alla Lazio, reduce dal successo ottenuto sul campo del Sassuolo. L’Inter, dopo la vittoria di misura contro il Verona, riceverà l’Empoli, che é riuscito a incamerare tre punti contro la Sampdoria grazie anche a un gol annullato ai blucerchiati al 100′ per un tocco di mano in area di Gabbiadini. La Juventus, invece, sarà chiamata a farsi perdonare dai propri tifosi il 5-1 del “Maradona” ma non sarà semplice perché di fronte avrà l’Atalanta, di morale diametralmente opposto visti gli otto gol siglati in novanta minuti nel turno scorso. La Roma, che grazie alla doppietta di Dybala ha battuto la Fiorentina, cercherà il bis dul campo dello Spezia, fresco di una ritrovata vittoria a Torino. Scendendo in classifica, l’Udinese tenterà di portare a casa quei tre punti che le mancano dal lontano 3 ottobre e lo farà a Marassi contro la Sampdoria, penultima e ancora rammaricata per come sono andate le cose al Castellani. Torino e Fiorentina scenderanno in campo con l’obiettivo di riprendere il loro ruolino di marcia dopo una sconfitta mentre il Bologna, dopo aver espugnato la Dacia Arena, affronterà la Cremonese, affidata a Ballardini dopo la sconfitta interna con il Monza. I brianzoli, invece, sfideranno il Sassuolo, in cerca di un risultato scacciacrisi dopo cinque k.o. di fila. A caccia di punti anche il Verona, penultimo a pari merito con la Sampdoria, che avrà però di fronte un Lecce che vanta sei risultati utili consecutivi.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Fiorentina – Torino, Sampdoria – Udinese e Inter – Empoli saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Sabato 21 gennaio

15: 00

Verona-Lecce

18:00

Salernitana-Napoli

20.45

Fiorentina-Torino

Domenica 22 gennaio

12.30

Sampdoria-Udinese

15:00

Monza-Sassuolo

18:00

Spezia-Roma

20.45

Juventus-Atalanta

Lunedì 23 gennaio

18.30

Bologna-Cremonese

20.45

Inter-Empoli

Martedì 24 gennaio

20.45

Lazio-Milan