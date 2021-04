Elenco delle partite previste per oggi sabato 10 aprile 2021: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

MADRID – Serie A in primo piano quest’oggi con i tre anticipi della trentesima giornata. Si parte alle ore 15 con Spezia-Crotone con i liguri che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Lazio ed in classifica occupano la sedicesima posizione mentre i pitagorici vengono dalla sconfitta contro il Napoli ed in classifica occupano l’ultimo posto. Alle ore 18 andrà in scena Parma-Milan con la squadra emiliana che viene dal pari esterno contro il Benevento ed in classifica occupa il penultimo posto con 20 punti mentre i rossoneri sono reduci dal pari casalingo contro la Sampdoria ed in classifica occupano la seconda posizione con un punto di vantaggio sulla Juventus e due sull’Atalanta. Alle ore 20.45 si giocherà Udinese-Torino con i friulani che vengono dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta ed in classifica occupano la dodicesima posizione mentre dall’altra troviamo i Granata che vengono dal pari contro la Juventus ed in classifica occupano il quartultimo posto con 24 punti ed una gara da recuperare.

In Serie B cinque gare alle ore 14 a cominciare dal Lecce che giocherà tra le mura amiche contro la SPAL mentre il Monza se la vedrà fuori casa contro l’Ascoli. Impegni casalinghi per Cremonese e Brescia che giocheranno, rispettivamente, contro Pordenone e Pescara mentre la Salernitana giocherà sul campo della Virtus Entella. Alle ore 16 andrà in scena Frosinone-Cittadella. In Premier League tre sfide molto interessanti in programma con Manchester City e Liverpool che giocheranno tra le mura amiche, rispettivamente, contro Leeds e Aston Villa mentre il Chelsea se la vedrà fuori casa contro il Crystal Palace. Lo spettacolo, però, è in Liga visto che alle ore 21 andrà in scena il Clasico Real Madrid-Barcellona: le Merengues occupano la terza posizione in classifica con tre punti di ritardo dalle vetta mentre i catalani sono al secondo posto con un solo punto di distacco dall’Atletico Madrid. In Bundesliga impegno casalingo per il Bayern Monaco che giocherà contro l’Union Berlino mentre Lipsia e Borussia Dortmund giocheranno fuori casa, rispettivamente, contro Werder Brema e Stoccarda. In Ligue 1 impegno esterno per il PSG che se la vedrà contro lo Strasburgo. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

15.00

18.00

20.45

LIGUE 1

17.00

BUNDESLIGA

15.30

PREMIER LEAGUE

13.30

16.00

LIGA

21.00

SERIE B

14.00

16.00

SERIE C

Girone A

15.00

Girone C

15.00

17.30

FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Aprile

11:00 Lituania - Libano



14:00



Messico - Slovacchia

Armenia - Giordania

15:00 Sudafrica - Zambia

15:30 Namibia - Angola

16:00 Italia - Islanda

16:05 Germania - Australia

19:10 Svezia - USA



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 1







Repubblica Ceca - Romania

Portogallo - Lettonia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 2







Italia - Ucraina

Serbia - Andorra



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 3







Francia - Galles

Slovacchia - Macedonia del Nord



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 4







Germania - Croazia

Austria - Kazakhstan



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 5







Norvegia - Bosnia-Herzegovina

Polonia - Isole Faer Oer



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 7







Belgio - Azerbaijan

Svezia - Cipro



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 11







Finlandia - Bulgaria

Islanda - Georgia



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > 3. Giornata

00:15 Independiente del Valle - Grêmio Porto Alegre



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo C



15:00



Wydad AC - Petro Atlético

Horoya AC - Kaizer Chiefs



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo D



18:00



Espérance de Tunis - MC Alger

Zamalek - Teungueth FC



AFC > AFC Champions League Qual. 2021 > Playoff-Runde

17:50 Foolad FC - Al Ain FC



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



13:00



KS Kastrioti - FK Kukësi

KF Skënderbeu - KF Tiranë



16:00



KF Apolonia Fier - KF Teuta Durrës

KF Laçi - FK Vllaznia



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



17:55



Al Batin - Al Shabab

Al Faisaly - Al Fateh

19:15 Al Ettifaq - Al Qadsiah



Argentina > Primera División 2021

02:00 Platense - San Lorenzo

19:00 Godoy Cruz - Arsenal de Sarandí

21:15 Estudiantes - Aldosivi



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

19:10 Ferro Carril Oeste - Gimnasia de Jujuy



20:30



Defensores de Belgrano - Guillermo Brown de Puerto Madryn

Villa Dálmine - San Martín de San Juan



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B

21:00 Crucero del Norte - Juventud Unida de Gualeguaychú



Australia > A-League 2020/2021

07:05 Newcastle United Jets - Melbourne Victory

09:05 Sydney FC - Melbourne City FC

11:10 Adelaide United - Western Sydney Wanderers



Australia > NPL New South Wales 2021

07:00 Northbridge Bulls - Rockdale Illinden FC



Australia > NPL Victoria 2021

07:00 Avondale FC - Eastern Lions

10:30 Altona Magic SC - Dandenong City SC



11:00



Hume City FC - Port Melbourne Sharks

Dandenong Thunder - St Albans Saints



Australia > NPL Queensland 2021

10:30 Peninsula Power - Moreton Bay United

11:15 Capalaba FC - Magpies Crusaders United



Australia > NPL Northern NSW 2021

06:30 Charlestown Azzurri - Broadmeadow Magic

10:00 Newcastle Olympic - Maitland FC

11:00 Weston Workers FC - Adamstown Rosebud



Australia > NPL Western Australia 2021



09:00



Perth SC - Bayswater City SC

Floreat Athena - Inglewood United

Balcatta FC - Gwelup Croatia

Sorrento FC - ECU Joondalup

Rockingham City FC - Armadale SC

13:00 Perth Glory (Y) - Cockburn City SC



Australia > NPL South Australia 2021

07:00 Croydon Kings - Sturt Lions



07:30



Cumberland United - Adelaide Olympic

South Adelaide Panthers - Adelaide United (Y)

Adelaide Comets - MetroStars SC



Australia > NPL Capital Football 2021

04:45 West Canberra Wanderers - Gungahlin United

09:30 Monaro Panthers - Canberra Olympic



Australia > NPL Tasmania 2021

06:00 South Hobart FC - Launceston City FC

06:15 Riverside Olympic - Devonport City

08:30 Clarence Zebras - Olympia FC Warriors

10:30 Kingborough Lions United - Glenorchy Knights



Austria > 2. Liga 2020/2021



14:30



SV Lafnitz - FC Liefering

Austria Lustenau - Rapid Wien (A)



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

14:00 Gabala FK - Neftçi PFK

16:00 Sabah FK - Səbail FK



Bahrain > Campionato 2020/2021



16:10



Manama Club - Al Ahli

East Riffa Club - Al Hidd

18:45 Busaiteen - Al Muharraq



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

16:15 Cercle Brugge - Oud-Heverlee Leuven

18:30 KV Mechelen - SV Zulte Waregem

20:45 KAA Gent - Sporting Charleroi



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

20:45 RFC Seraing - SK Deinze



Bielorussia > Cempionat 2021

13:00 FK Isloch Minsk - Rukh Brest

15:00 FK Slutsk - Torpedo-BelAZ Zhodino

19:00 Dinamo Brest - Dinamo Minsk



Bolivia > Liga Profesional 2021

02:00 Blooming - Club Aurora

21:00 Always Ready - Nacional Potosí



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021

17:00 Željezničar Sarajevo - FK Mladost Doboj-Kakanj

19:00 Zrinjski Mostar - Radnik Bijeljina



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara



20:30



Macaé Esporte - RJ - Resende - RJ

Portuguesa - RJ - Bangu - RJ



Brasile > Campeonato Gaúcho 2021

01:00 Esportivo - RS - Ypiranga - RS



Brasile > Campeonato Sergipano 2021 Primeira Fase

21:00 Freipaulistano - SE - Lagarto - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2021 Fase de Grupos



21:00



4 de Julho - PI - Vitória - BA

Bahia - BA - ABC - RN

Ceará - CE - Salgueiro - PE

Confiança - SE - Fortaleza

Treze - PB - Sport - PE

Sampaio Corrêa - MA - CSA - AL

CR Brasil - AL - Altos - PI



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

16:30 PFC Ludogorets Razgrad - PFC Montana

19:00 CSKA Sofia - Arda Kardzhali



Cile > Primera División 2021

22:00 Unión Española - Melipilla



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg

16:00 APOEL Nikosia - Enosis Neon Paralimni



Cipro > First Division 2020/2021 Playoff

18:30 Apollon Limassol - Anorthosis Famagusta



Corea del Sud > K League 1 2021

07:00 Gangwon FC - Daegu FC

09:30 FC Seoul - Pohang Steelers

12:00 Seongnam FC - Gwangju FC



Corea del Sud > K League 2 2021

09:00 Seoul E-Land FC - Chungnam Asan FC

11:30 Gimcheon Sangmu - Bucheon FC 1995



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Clausura

04:00 CS Cartaginés - AD San Carlos



Croazia > 1. HNL 2020/2021

17:00 HNK Gorica - NK Varaždin ŠN

19:05 HNK Šibenik - HNK Rijeka



Croazia > 2. HNL 2020/2021



16:30



NK Kustošija - NK Osijek II

NK Solin - NK Croatia Zmijavci



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Aufstieg

13:00 Viborg FF - FC Fredericia

14:00 Esbjerg fB - Silkeborg IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

13:00 Hvidovre IF - Fremad Amager



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

13:00 Vanløse IF - AB Tårnby

13:30 KFUMs BK Roskilde - Næstved BK

13:45 FA 2000 - AB Gladsaxe



15:00



Brønshøj BK - Hellerup IK

Skovshoved IF - Slagelse B&I



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

00:00 Manta - Técnico Universitario

19:15 Independiente del Valle - Universidad Catolica

21:30 Macará - 9 de Octubre



Estonia > Meistriliiga 2021

12:00 Paide Linnameeskond - FC Kuressaare



Finlandia > Suomen Cup 2021 > Semifinali

14:00 Kuopion PS - FC Honka

17:00 HJK Helsinki - Inter Turku



Francia > Ligue 1 2020/2021

17:00 RC Strasbourg - Paris Saint-Germain

21:00 Montpellier HSC - Olympique Marseille



Francia > Ligue 2 2020/2021

15:00 Paris FC - ESTAC Troyes



20:00



Le Havre AC - AC Ajaccio

AS Nancy - FC Sochaux

Chamois Niortais - AJ Auxerre

Pau FC - Clermont Foot

Valenciennes FC - FC Chambly

Grenoble Foot 38 - SM Caen

LB Châteauroux - USL Dunkerque



Francia > National 2020/2021



18:00



Stade Briochin - SC Bastia

Stade Laval - FC Villefranche Beaujolais



20:00



US Avranches - US Boulogne

US Créteil-Lusitanos - FC Bourg-Péronnas



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021







Blois Foot 41 - FC Versailles

SM Caen (CFA) - AS Poissy

C'Chartres Football - US Granvillaise

EA Guingamp (CFA) - FC Lorient (CFA)

FC Rouen - Sainte-Geneviève-des-Bois

St-Pryvé St-Hilaire - Stade Plabennec

US Fleury-Mérogis - Vannes OC

US Saint-Malo - Châteaubriant Voltigeurs



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021







AJ Auxerre (CFA) - SAS Épinal

AS Beauvais - RC Lens (CFA)

AF Bobigny - US Lusitanos

CS Sedan - FCSR Haguenau

Paris 13 Atletico - ASM Belfort

SC Schiltigheim - Entente SSG

Olympique Saint-Quentin - FC Metz (CFA)

Stade Reims (CFA) - GFC Ajaccio



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021







Fréjus-St. Raphaël FC - Andrézieux

Hyères FC - FC Martigues

Jura Sud - Monts d'Or Azergues Foot

Olympique Lyon (CFA) - AS Monaco (CFA)

Olympique Marseille (CFA) - RC Grasse

GFA Rumilly Vallières - SC Toulon

AS Saint-Priest - Aubagne FC

Marignane Gignac - Louhans-Cuiseaux



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021







Angoulême CFC - Bergerac Foot

Bourges Foot - Vendée Les Herbiers

FC Nantes (CFA) - Bourges 18

Moulins Yzeure Foot - Le Puy Foot 43

Angers SCO II - SO Romorantin

Stade Montois - AS Béziers

Trélissac FC - Canet Roussillon

US Colomiers - FC Chamalières



Galles > Premier League 2021 Relegation



15:30



Flint Town United - Cardiff Metropolitan

Cefn Druids - Haverfordwest County



Galles > Premier League 2021 Championship



15:30



Caernarfon Town - Barry Town United

Connah's Quay Nomads - Penybont FC

Bala Town - The New Saints



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Werder Bremen - RB Leipzig

Hertha Berlino - Bor. Mönchengladbach

Eintracht Francoforte - Wolfsburg

Bayern Monaco - 1. FC Union Berlin

18:30 Stoccarda - Borussia Dortmund



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021







Holstein Kiel - Jahn Regensburg

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC



13:00



Paderborn - VfL Bochum

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



FC Ingolstadt 04 - Bayern München II

VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern

TSV 1860 München - SC Verl

MSV Duisburg - Waldhof Mannheim

Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg

1. FC Saarbrücken - Türkgücü München



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



1. FC Köln II - VfB Homberg

Alemannia Aachen - Wuppertaler SV

Bonner SC - FC Schalke 04 II

Bor. Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Düsseldorf II

Rot Weiss Ahlen - Preußen Münster

Rot-Weiss Essen - SV Bergisch Gladbach 09

SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Sportfreunde Lotte - SV 19 Straelen

Fortuna Köln - SV Lippstadt 08



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



Eintracht Stadtallendorf - 1. FSV Mainz 05 II

FC 08 Homburg - FC-Astoria Walldorf

Bayern Alzenau - TSG Balingen

FC Gießen - Kickers Offenbach

FK Pirmasens - Rot-Weiß Koblenz

Hessen Kassel - VfR Aalen

SSV Ulm 1846 - 1899 Hoffenheim II

SV 07 Elversberg - FSV Frankfurt

TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

VfB Stuttgart II - SG Sonnenhof Großaspach



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021







Hallescher FC - VfL Osnabrück

Hannover 96 - RB Leipzig

FC St. Pauli - FC Viktoria 1889 Berlin

Hertha BSC - Dynamo Dresden

Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin

Energie Cottbus - Eimsbütteler TV

Hamburger SV - Chemnitzer FC

Werder Bremen - 1. FC Magdeburg



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021







VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf

MSV Duisburg - Viktoria Köln

Rot-Weiss Essen - Bor. Mönchengladbach

FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld

Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen

Preußen Münster - 1. FC Köln

Fortuna Köln - Wuppertaler SV

SC Paderborn 07 - Borussia Dortmund



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021







SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth

1899 Hoffenheim - FC Ingolstadt 04

FC-Astoria Walldorf - 1. FC Nürnberg

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern

VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98

FC Augsburg - Karlsruher SC

SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt

1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Saarbrücken

Kickers Offenbach - Bayern München



Giappone > J1 League 2021

07:00 Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare

08:00 Cerezo Osaka - Avispa Fukuoka



Giappone > J2 League 2021

06:00 Blaublitz Akita - Omiya Ardija



07:00



Júbilo Iwata - Matsumoto Yamaga

Thespakusatsu Gunma - V-Varen Nagasaki

Ventforet Kofu - Giravanz Kitakyushu

09:00 Tokyo Verdy - Renofa Yamaguchi



Giappone > J3 League 2021

06:00 Fujieda MyFC - AC Nagano Parceiro



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Championship

16:00 St. Joseph's FC - Europa FC

18:30 Lynx FC - Lincoln Red Imps



Grecia > Super League 2020/2021 Abstieg

14:00 Volos NFC - Panetolikos

16:15 Apollon Smyrnis - OFI Heraklion

18:30 Atromitos - AE Lárissa



Grecia > Super League 2 2021



13:45



Apollon Lárissa - Levadiakos

Ionikos Nikea - Doxa Dramas FC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Zona A

21:00 Iztapa - Santa Lucía



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Zona B

19:00 Cobán Imperial - Deportivo Guastatoya



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:30 Manchester City - Leeds United

16:00 Liverpool FC - Aston Villa

18:30 Crystal Palace - Chelsea FC



Inghilterra > Championship 2020/2021

13:30 Millwall FC - Swansea City



16:00



AFC Bournemouth - Coventry City

Birmingham City - Stoke City

Bristol City - Nottingham Forest

Cardiff City - Blackburn Rovers

Derby County - Norwich City

Barnsley FC - Middlesbrough FC

Huddersfield Town - Rotherham United

Preston North End - Brentford FC

Queens Park Rangers - Sheffield Wednesday

Wycombe Wanderers - Luton Town



Inghilterra > League Two 2020/2021



16:00



Barrow AFC - Carlisle United

Bolton Wanderers - Harrogate Town

Bradford City - Grimsby Town

Cambridge United - Exeter City

Cheltenham Town - Leyton Orient

Walsall FC - Forest Green Rovers

Port Vale FC - Morecambe FC

Salford City - Stevenage FC

Scunthorpe United - Tranmere Rovers

Southend United - Crawley Town



Inghilterra > National League 2020/2021



16:00



Boreham Wood - Wealdstone FC

Aldershot Town - Yeovil Town

Altrincham FC - Halifax Town

Bromley FC - Dagenham & Redbridge

Eastleigh FC - Woking FC

King's Lynn - Chesterfield FC

Maidenhead United - Barnet FC

Torquay United - Weymouth FC

Wrexham AFC - Stockport County

Dover Athletic - Sutton United

18:20 Hartlepool United - Notts County



Inghilterra > National League North 2020/2021







AFC Fylde - Hereford FC

AFC Telford United - Kettering Town

Blyth Spartans - Brackley Town

Chester FC - Boston United

Chorley FC - Alfreton Town

Darlington FC - Farsley Celtic

Gloucester City - Curzon Ashton

Kidderminster Harriers - Gateshead FC

Leamington - Bradford Park Avenue

Southport FC - Guiseley AFC

Spennymoor Town - York City



Inghilterra > National League South 2020/2021







Bath City - Dorking FC

Braintree Town - St. Albans City

Dartford FC - Hemel Hempstead Town

Dulwich Hamlet - Havant & Waterlooville

Ebbsfleet United - Eastbourne Borough

Hampton & Richmond Borough - Hungerford Town

Oxford City - Billericay Town

Slough Town - Chippenham Town

Tonbridge Angels - Chelmsford City

Welling United FC - Concord Rangers



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South

11:30 Fulham FC - Arsenal FC



12:00



Brighton & Hove Albion - Norwich City

West Ham United - Reading FC

West Bromwich Albion - Leicester City

12:30 Southampton FC - Tottenham Hotspur

13:00 Aston Villa - Chelsea FC



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North



12:30



Manchester United - Stoke City

Derby County - Everton FC

14:00 Wolverhampton Wanderers - Sunderland AFC

15:30 Leeds United - Liverpool FC



Irlanda > Premier Division 2021



19:00



Finn Harps - Waterford FC

Longford Town - Drogheda United

Sligo Rovers - Shamrock Rovers



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021



16:00



Crusaders FC - Cliftonville FC

Glenavon FC - Ballymena United

Glentoran Belfast - Dungannon Swifts

Larne FC - Linfield FC

Portadown FC - Carrick Rangers

18:30 Warrenpoint Town - Coleraine FC



Islanda > Bikar 2021 > 1. Giornata







Víkingur Ólafsvík - Gullfálkinn

Ýmir - KFR Hvolsvöllur

KF Berserkir - KFS Vestmannaeyjar

Kría - Afríka

Dalvík/Reynir - Samherjar

Kormákur/Hvöt - Hamrarnir

KFB - Stokkseyri

Vatnaliljur - ÍH Hafnarfjörður

Huginn/Höttur - UMF Einherji

ÍB Vestmannaeyja - Reynir Sandgerði

Álafoss - GG Grindavík

Fram Reykjavík - Hörður Í.

SR - RB Keflavík

Ægir - IB Uppsveitir

KM Reykjavík - Haukar Hafnarfjörður

Reynir Hellissandur - Afturelding



Israele > Ligat ha'Al 2021 Relegation

17:00 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa

17:30 Bnei Sachnin FC - Bnei Yehuda Tel Aviv

19:30 Maccabi Netanya - Beitar Jerusalem



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff

17:45 Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Serie A 2020/2021

15:00 Spezia - Crotone

18:00 Parma - Milan

20:45 Udinese - Torino



Italia > Serie B 2020/2021



14:00



Ascoli - Monza

Brescia - Pescara

Cremonese - Pordenone

Lecce - SPAL

Virtus Entella - Salernitana

16:00 Frosinone - Cittadella



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

15:00 AlbinoLeffe - Carrarese



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

15:00 Palermo - Vibonese

17:30 Avellino - Bari



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



Bra - Lavagnese

Borgosesia - Gozzano

Derthona - GS Arconatese 1926

Imperia - Fossano Calcio

PDHAE - Sanremese

Saluzzo - Castellanzese

Sestri Levante - Casale



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



15:00



Brusaporto - Sona

Virtus Bergamo - NibionnOggiono

Real Calepina - SS Tritium 1908

USD Casatese - US Scanzorosciate

Villa d'Almè - Vis Nova Giussano



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



Montebelluna - Este

Caldiero Terme - ASD Cjarlins Muzane

ASD Cartigliano - Arzignano

Virtus Bolzano - ASD Campodarsego

Luparense - Gsd Ambrosiana



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



15:00



Prato - Real Forte Querceta

Aglianese Calcio - Fiorenzuola

Livorno - Lentigione Calcio



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



15:00



Montevarchi - Trestina

ASD Trastevere - San Donato Tavarnelle



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



15:00



Afragolese - Torres

ASG Nocerina - Team Nuova Florida

Latina - Sassari Latte Dolce

ASD Vis Artena - Lanusei Calcio



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:00 Ascoli Calcio - Inter



13:00



Milan - Juventus

Sassuolo - Cagliari



15:00



Roma - Fiorentina

Sampdoria - Genoa



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



11:00



Cosenza Calcio - Napoli

Frosinone - Crotone

Spezia - Benevento Calcio

US Lecce - AC Pisa



15:00



Cittadella - US Cremonese

Brescia - Pordenone Calcio

Venezia FC - AC Reggiana 1919

Reggina 1914 - Virtus Entella

AC Monza - Hellas Verona

Udinese - Chievo Verona

US Salernitana 1919 - Pescara

Vicenza - Parma



Kazakhstan > Premier Liga 2021

11:00 Zhetysu Taldykorgan - Tobyl Kostanay

13:00 FK Kairat - FK Arys

15:00 FK Astana - FK Atyrau



Kosovo > Superliga 2020/2021



15:00



KF Gjilani - KF Feronikeli

KF Ballkani - Besa Pejë



Lettonia > Virsliga 2021

14:00 FK Liepāja - Valmiera FC

18:00 FS Metta/LU - Riga FC



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021

16:00 Victoria Rosport - F91 Dudelange

18:00 Etzella Ettelbruck - RFCU Luxemburg

19:00 CS FOLA Esch - Union Titus Pétange

19:30 Swift Hesperange - RM Hamm Benfica



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021

13:00 FK Rabotnički - FK Pelister



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

16:00 Mouloudia Oujda - Maghrib de Fès







FUS de Rabat - FAR de Rabat

CR Khemis Zemamra - Mouloudia Oujda

Rapide Oued Zem - SC Chabab Mohammédia

Hassania US Agadir - Wydad AC

Moghreb de Tétouan - Ittihad Tanger

Maghrib de Fès - Difaâ d'el Jadida

Raja Casablanca - RS Berkane

Olympique de Safi - Youssoufia Berrechid



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura

02:30 Club Necaxa - Pumas UNAM

04:30 FC Juárez - Atlético San Luis



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A

00:00 Saltillo FC - Tecos Fútbol Club

03:00 Alacranes de Durango - Mazorqueros



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



16:00



Atlas Guadalajara - Club León

Cruz Azul - Deportivo Guadalajara

UANL Tigres - CF América



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

16:00 UANL Tigres - CF América

18:00 Cruz Azul - Deportivo Guadalajara

18:30 Atlas Guadalajara - Club León



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021







Alta IF - IL Hødd

Asker SK - Eidsvold TF

Brattvåg IL - Bærum SK

FK Senja - Tromsdalen UIL

Florø SK - Kvik Halden



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021







FK Arendal - Øygarden FK

Flekkerøy IL - Egersunds IK

Skeid Fotball - Nardo FK

SK Vard - Notodden FK



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021







SteDoCo - VV GOES

VVOG Harderwijk - DVS'33

Ter Leede - VV Sint Bavo

Excelsior '31 - BVV Barendrecht

Sparta Nijkerk - Harkemase Boys

ACV Assen - Sportlust '46

HSV Hoek - VV DOVO Veenendaal

AFC Ajax Zaterdag - FC Lisse

VV Staphorst - ODIN '59



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40



Korona Kielce - GKS Tychy '71

Radomiak Radom - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

15:00 Resovia Rzeszów - ŁKS Łódź



16:00



GKS Bełchatów - OKS Stomil Olsztyn

GKS Jastrzębie - Górnik Łęczna

Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:00 Académica de Coimbra - FC Porto B

16:00 CD Cova Piedade - Varzim SC

21:30 Leixões SC - FC Penafiel



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021

17:15 Al Arabi - Al Sailiya



19:30



Umm-Salal - Al Gharafa

Al Kharitiyath - Al Wakrah



Romania > Liga 1 2020/2021

18:00 Sepsi OSK - FCSB



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 FK Khimki - FK Tambov

15:30 FK Ufa - Akhmat Grozny

18:00 FK Rostov - Rubin Kazan



Scozia > Premiership 2021 Playoff



16:00



Celtic FC - Livingston FC

St. Johnstone FC - Aberdeen FC



Scozia > Premiership 2021 Abstieg



16:00



Hamilton Academical - Dundee United

Kilmarnock FC - Ross County FC

Motherwell FC - St. Mirren FC



Scozia > Championship 2020/2021



16:00



Ayr United - Dunfermline Athletic

Dundee FC - Greenock Morton FC

Queen Of The South - Inverness CT

Raith Rovers - Arbroath FC



Scozia > League One 2020/2021



16:00



Cove Rangers - Dumbarton FC

Falkirk FC - Clyde FC

Forfar Athletic - East Fife FC

Montrose FC - Airdrieonians FC

Peterhead FC - Partick Thistle



Serbia > Super Liga 2020/2021



19:00



FK Čukarički-Stankom - TSC Bačka Topola

Mladost Lučani - Spartak Subotica

FK Voždovac - Proleter Novi Sad



Singapore > Premier League 2021



11:30



Balestier Khalsa - Hougang United

Young Lions - Tanjong Pagar United



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021







NK Celje - NK Aluminij

ND Gorica - NK Bravo

NK Maribor - NK Domžale

Olimpija Ljubljana - FC Koper

NK Tabor Sežana - NŠ Mura



Spagna > Primera División 2020/2021

14:00 Getafe CF - Cádiz CF

16:15 Athletic Bilbao - CD Alavés

18:30 SD Eibar - Levante UD

21:00 Real Madrid - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2020/2021

14:00 SD Ponferradina - CF Fuenlabrada

16:00 Real Oviedo - UD Las Palmas

18:15 Rayo Vallecano - Girona FC



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda División

17:00 Burgos CF - Unionistas CF



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF

17:00 CA Osasuna B - Real Unión



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF

17:00 Atzeneta UE - AE Prat

18:00 Valencia CF B - UE Olot



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF

18:00 Hércules CF - CF Badalona



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021

15:00 Cape Town City FC - SuperSport United

17:00 TS Galaxy - Tshakhuma Madzivhandila FC



Svezia > Allsvenskan 2021

15:00 Malmö FF - Hammarby IF

17:30 Örebro SK - IFK Göteborg



Svezia > Superettan 2021



15:00



Falkenbergs FF - GAIS Göteborg

Landskrona BoIS - IFK Värnamo



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00



Sandvikens IF - IF Brommapojkarna

Sollentuna FK - Gefle IF



16:00



Hudiksvalls FF - IF Sylvia

Karlstad Fotboll - IFK Haninge



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Lindome GIF - Skövde AIK

Vänersborgs IF - Tvååkers IF

14:00 Torns IF - FC Linköping City

15:00 Åtvidabergs FF - FC Trollhättan



16:00



Ljungskile SK - IFK Malmö

Österlen FF - Assyriska Turabdin IK

Qviding FIF - Oskarshamns AIK



Svizzera > Super League 2020/2021

18:15 FC Lugano - FC Lausanne-Sport

20:30 FC Luzern - FC Basilea



Svizzera > Promotion League 2020/2021

15:00 FC Sion II - Stade Nyonnais

15:30 FC Basel II - Yverdon-Sport FC



16:00



FC Köniz - SC YF/Juventus Zürich

FC Rapperswil-Jona - FC Münsingen

FC Breitenrain Bern - FC Bavois

17:45 AC Bellinzona - SC Brühl

18:00 FC Black Stars Basel - Etoile Carouge FC







FC Basel II - SC YF/Juventus Zürich

FC Rapperswil-Jona - FC Köniz

SC Cham - FC Black Stars Basel

Yverdon-Sport FC - FC Münsingen



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021







CS Chênois - Martigny Sports

FC Azzurri 90 LS - Olympique Genève

FC Meyrin - FC La Chaux-de-Fonds



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







FC Wohlen - FC Baden

Zug 94 - FC Luzern II

SV Muttenz - FC Solothurn



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021

SV Höngg - FC Wettswil-Bonstetten



Turchia > SüperLig 2020/2021

12:30 Hatayspor - Göztepe

15:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

18:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük SK



Turchia > 1. Lig 2020/2021



12:30



Altay Izmir - Boluspor

Bandırmaspor - Menemen Belediyespor

15:00 Samsunspor - Balıkesirspor

18:00 Akhisar Belediyespor - Adana Demirspor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 FK Mariupol - Shakhtar Donetsk

16:00 Dinamo Kiev - SK Dnipro-1

18:30 Desna Chernigov - FC Oleksandriya



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > East Division

21:30 NC Courage - Washington Spirit



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > West Division

02:30 Houston Dash - Chicago Red Stars

04:30 Portland Thorns - Kansas City NWSL



Uzbekistan > Super League 2021

15:00 Qizilqum Zarafshon - Nasaf Qarshi