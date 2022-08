Fantacalcio, 1° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 1° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Ci siamo! Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 é ai blocchi di partenza. La prima giornata si giocherà nel weekend del 3 e 14 agosto, con i posticipi il giorno di Ferragosto. Quest’anno si inizia in anticipo rispetto alle solite date e sarà tutto molto più concentato, con meno soste e più turni infrasettimanali, perché dal 13 novembre ci saranno cinquantaquattro giorni di sosta per far spazio ai Mondiali del Qatar.

Ad aprire il turno saranno i Campioni d’Italia del Milan, che ospiteranno a San Siro l’Udinese. La squadra di Pioli non potrà più contare su Kessie, passato al Barcellona, ma potrà avvalersi dell’esperienza di Zlatan Ibrahimovic, che ha rinnovato il contratto; c’é molta attesa di vedere in campo il giovane attaccante Charles De Ketelaere, arrivato dal Bruges per 35 milioni di euro. Tra le antagoniste dei rossoneri per la vittoria finale c’é sicuramente l’Inter, che giocherà al Via del Mare contro la neopromossa Lecce: per rafforzarla sono arrivati Mkhytarian, Asllani, Onana, Bellanova ed é tornato dal Chelsea Romelu Lukaku. A potenziarsi di più sul mercato é stata la Juventus, che debutterà all’Allianz Stadium contro il Sassuolo: a De Maria, Pogba e Glaison Bremer il compito di riscattare una stagione fallimentare che ha visto i bianconeri a secco di trofei per la prima volta dopo dieci anni. Il Napoli di Spalletti, orfano di Mertens, Insigne e Koulibaly, farà visita al Verona del neo tecnico Cioffi. La Roma, con Paulo Dybala e Wijnaldum, inizierà in trasferta contro la Salernitana mentre la Lazio affronterà all’Olimpico il Bologna. Il neopromosso Monza é stato molto attivo sul mercato: sono arrivati, tra gli altri, Cragno, Caprari, pessina e Sensi. Per gli uomini di Stroppa l’esordio é in programma sabato sera all’U-Power Stadium contro il Torino. L’Atalanta, fuori dalla Coppe Europee per la prima volta dopo cinque anni, ripartirà da Marassi contro la Sampdoria. A chiudere il quadro della prima giornata di Serie A, Fiorentina-Cremonese e Spezia-Empoli.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sampdoria – Atalanta, Lecce – Inter e Lazio – Bologna saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Sabato 13 agosto

18.30

Milan-Udinese

Sampdoria-Atalanta

20.45

Lecce-Inter

Monza-Torino

Domenica 14 agosto

18.30

Fiorentina-Cremonese

Lazio-Bologna

20.45

Spezia-Empoli

Salernitana-Roma

Lunedì 15 agosto

18.30

Hellas Verona-Napoli

20.45

Juventus-Sassuolo