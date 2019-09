Serie A 2019-2020, 3° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 3° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato italiano di calcio di Serie A 2019/202o riprende il suo corso. La terza giornata si articola su tre giornate, dal 14 al 16 settembre.

Sabato si giocano tre gare. Si comincia alle 15 al Franchi con Fiorentina – Juventus. La Viola non vince da sedici giornate, i bianconeri sono tra le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno. Alle 18 scendono in campo Napoli e Sampdoria, due squadre in cerca di riscatto, i padroni di casa dopo la sconfitta contro la squadra di Sarri, gli ospiti dopo un avvio di campionato che li vede ancora fermi a quota zero e con sette gol al passivo. In serata con inizio alle ore 20.45, l’Inter di Conte è a caccia della terza vittoria consecutiva contro l’Udinese

Domenica si disputano sette incontri. Primo lunch match stagionale è Genoa – Atalanta, che vede il ritorno a Marassi dell’ex Gasperini. I rossoblu hanno iniziato bene la stagione pareggiando all’Olimpico contro la Roma e battendo in casa la Fiorentina; gli orobici, dopo la vittoria in rimonta a Ferrara, sono caduti sotto i colpi del Torino. Alle 15 esordio casalingo per il Brescia, dopo le due trasferte di Cagliari e Milano che hanno fruttato alle Rondinelle tre punti; di fronte il Bologna, orfano nell’occasione di Mihajlovic e a quota 4. Stesse lunghezze per la Lazio, che fa visita alla Spal, che finora ha collezionato due sconfitte. Il Parma, reduce dalla vittoria esterna a Udine, riceve il Cagliari, che al Tardini non vince dalla stagione 2010/2011. Alle 18 terza gara tra le mura amiche per la Roma, se consideriamo il derby, e due pareggi finora all’attivo per la squadra di Fonseca; di fronte un Sassuolo che all’Olimpico non ha mai vinto. Alle 20.45 si sfidano Milan e Verona, reduci da una vittoria, rispettivamente, contro Lecce e Brescia.

Chiude il programma il Monday Night Torino – Lecce. Buon avvio di campionato per i granata, a punteggio pieno; ancora a quota zero i salentini.

Calcio in tv

Serie A, 3° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 14 settembre

15.00

18.00

20.45

Domenica 15 settembre

12:30

Genoa – Atalanta

15:00

Brescia – Bologna

Parma – Cagliari

SPAL – Lazio

18:00

Roma – Sassuolo

20:45

Verona – Milan

Lunedì 16 settembre

20:45