Fantacalcio, 36° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 36° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

REGGIO EMILIA – La Serie A 2022/2023 scende in campo per la trentaseiesima giornata. Mancano ancora tre turni e già sono stati emessi due verdetti: Scudetto al Napoli con cinque turni di anticipo e matematica retrocessione della Sampdoria in Serie B. Attese nuove “sentenze” dal al maggio 2023

Prosegue l’avvincente sfida per un posto in Champions sia per la salvezza. I Campioni del Napoli ospiteranno proprio una delle protagoniste, l’Inter, reduce da cinque successi di fila grazie ai quali é risalita al terzo posto, occupato con 66 punti. La Juventus, seconda a quota 69, farà visita all’Empoli, che nel Monday Night ha conquistato la matematica salvezza. Il Milan, nell’anticipo serale, sarà chiamato a riscattare il passo falso compiuto sul campo dello Spezia a San Siro contro la Sampdoria, ormai, come detto, aritmeticamente retrocessa. La Roma, dopo il pari a reti bianche di Bologna, cercherà di tornare a vincere all’Olimpico contro una Salernitana in gran forma mentre la lazio giocherà in trasferta contro l’Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato.

Lotta acerrima anche per mantenere la categoria con Verona e Spezia, appaiate al terzultimo posto. Gli scaligeri saranno impegnati in casa dell’Atalanta, che ancora lotta e spera per un posto in Europa. I liguri, invece, se la vedranno al “Via del Mare” contro il Lecce, avanti di soli due punti. Ormai ridotte al lumicino le speranze di salvezza della Cremonese, impegnata allo Zini contro un tranquillo Bologna. Aprirà il turno Sassuolo – Monza: di fronte due squadre che puntano a chiudere al meglio la stagione, in particolare i brianzoli galvanizzati dal successo sul napoli.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. Milan – Sampdoria, Lecce – Spezia e Empoli – Juventus anche sui canali Sky.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – ARBITRI – PAGELLE – PRONOSTICI

Venerdì 19 maggio

20.45

Sassuolo – Monza

Sabato 20 maggio

15:00

Cremonese – Bologna

18:00

Atalanta – Verona

20:45

Milan – Sampdoria

Domenica 21 maggio

12.30

Lecce – Spezia

15:00

Torino – Fiorentina

18:00

Napoli – Inter

20:45

Udinese – Lazio

Lunedì 22 maggio

18.30

Roma – Salernitana

20:45

Empoli – Juventus