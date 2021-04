Elenco delle partite previste per oggi domenica 11 aprile 2021: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

TORINO – Serie A in primo piano nella giornata odierna con le sfide valevoli per il trentesimo turno. Si parte alle 12.30 con Inter-Cagliari con i nerazzurri che sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo e sono lanciati verso lo Scudetto mentre la squadra sarda viene dalla sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona ed in classifica occupa il terzultimo posto. Alle ore 15 tre partite a cominciare da Juventus-Genoa con i bianconeri che vengono dalla vittoria interna contro il Napoli mentre il Grifone è reduce dal pari casalingo contro la Fiorentina. Si giocherà anche Hellas Verona-Lazio con i padroni di casa che vengono dal successo esterno di Cagliari ed in classifica occupano l’ottavo posto mentre gli ospiti sono reduci dal successo casalingo contro lo Spezia. In contemporanea anche Sampdoria-Napoli con i padroni di casa che sono reduci dall’ottimo pari esterno contro il Milan mentre i partenopei occupano la quinta posizione in classifica.

Alle ore 18 andrà in scena Roma-Bologna con i capitolini che vengono dal grande successo esterno contro l’Ajax in Europa League mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Inter. Alle ore 20.45 in campo Fiorentina-Atalanta con la Viola che viene dal pari esterno contro il Genoa mentre i nerazzurri sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’Udinese. Due i posticipi che si giocheranno in Serie B: alle ore 15 andrò in scena Reggina-Vicenza mentre alle ore 19 si giocherà Venezia-Cosenza. In Premier League spicca il match tra Tottenham e Manchester United mentre l’Arsenal giocherà fuori casa contro lo Sheffield United. In Liga impegni esterni per Atletico Madrid e Real Sociedad con la squadra di Simeone che giocherà sul campo del Betis mentre i baschi se la vedranno fuori casa contro il Valencia. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

LIGUE 1

17.05

21.00

PREMIER LEAGUE

15.05

17.30

LIGA

21.00

SERIE B

15.00

19.00

SERIE C

Girone A

15.00

17.30

Girone B

15.00

17.30

Girone C

12.30

15.00

FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Aprile

06:30 Giappone - Panama



13:00



Uzbekistan - Bielorussia

Macedonia del Nord - Kosovo

16:00 Liechtenstein - Lussemburgo

19:30 Belgio - Irlanda

20:30 Austria - Finlandia



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021

16:00 FK Partizani - KF Bylis Ballsh



Argentina > Primera División 2021

02:00 Racing Club - Independiente

16:00 Godoy Cruz - Arsenal de Sarandí



19:00



Argentinos Juniors - Central Córdoba SdE

Patronato de Paraná - Gimnasia de La Plata

21:15 Rosario Central - Banfield



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

00:05 Belgrano de Córdoba - Atlanta



21:00



Deportivo Maipú - Quilmes

Gimnasia de Mendoza - Estudiantes de Caseros



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

19:10 All Boys - Tristan Suárez



20:30



Almagro - Independiente Rivadavia

San Telmo - Brown de Adrogué

21:10 Deportivo Morón - Instituto de Córdoba

21:30 Ramón Santamarina - Atlético Rafaela



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



20:30



Club Ciudad de Bolivar - Estudiantes de San Luis

Sol de Mayo de Viedma - Ferro Carril Oeste de Gral. Pico

Camioneros - Desamparados de San Juan



21:00



Olimpo de Bahía Blanca - Cipolletti

Deportivo Madryn - Círculo Deportivo



21:30



Peñarol de Chimbas - Independiente de Chivilcoy

Huracán de Las Heras - Villa Mitre de Bahía Blanca



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



21:00



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Sarmiento de Resistencia

Defensores de Pronunciamiento - Belgrano de San Francisco



21:30



Racing de Córdoba - Douglas Haig

Unión de Sunchales - Gimnasia y Tiro de Salta

22:00 Central Norte - Boca Unidos



Australia > A-League 2020/2021

11:05 Wellington Phoenix - Western United FC



Australia > NPL New South Wales 2021



07:00



APIA Leichhardt FC - Marconi Stallions

Blacktown City FC - Mt Druitt Town Rangers

Sydney United 58 - Wollongong Wolves

10:30 Sydney FC (Y) - Sutherland Sharks



Australia > NPL Victoria 2021

09:00 Heidelberg United - Bentleigh Greens



Australia > NPL Queensland 2021



08:00



Gold Coast Knights - Brisbane Roar (Y)

Sunshine Coast Wanderers - Gold Coast United

10:00 Brisbane Strikers - Logan Lightning FC



Australia > NPL Northern NSW 2021

06:30 Valentine FC - Lambton Jaffas

08:30 Lake Macquarie City - Edgeworth FC



Australia > NPL South Australia 2021

09:30 South Adelaide Panthers - Adelaide United (Y)



Australia > NPL Capital Football 2021



07:00



Tuggeranong United - Belconnen United

Cooma FC - Canberra Croatia



Austria > 2. Liga 2020/2021

10:30 FC Blau Weiß Linz - Grazer AK



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

15:00 Zira FK - Keşlə FK

17:15 Qarabağ FK - Sumgayit FK



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

13:30 KRC Genk - Sint-Truidense VV

16:00 Waasland-Beveren - KV Kortrijk

18:15 RSC Anderlecht - Club Brugge KV

20:45 K Beerschot VA - KV Oostende



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

16:00 Club Brugge KV II - Lierse Kempenzonen

20:00 Lommel SK - Union St. Gilloise



Bielorussia > Cempionat 2021

13:00 FK Minsk - BATE Borisov

15:00 FK Gomel - Neman Grodno

17:00 FK Slaviya Mozyr - FK Vitebsk

19:00 Shakhter Soligorsk - FK Smorgon



Bolivia > Liga Profesional 2021

21:00 CD Guabirá - Real Tomayapo



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021

15:00 FK Tuzla City - Sloboda Tuzla

17:00 Široki Brijeg - FK Krupa

19:00 Borac Banja Luka - Olimpic Sarajevo



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara

02:05 Volta Redonda - RJ - Botafogo - RJ

20:30 Madureira - RJ - Boavista - RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2021



01:00



São Bento - SP - Red Bull Bragantino

São Paulo FC - São Caetano - SP

03:00 Santos FC - Botafogo - SP







Botafogo - SP - São Bento - SP

Corinthians SP - São Paulo FC

Guarani - SP - Grêmio Novorizontino - SP

Inter de Limeira - SP - São Caetano - SP

Ituano - SP - Ponte Preta

Mirassol - SP - Ferroviária - SP

Red Bull Bragantino - Santos FC

Santo André - SP - Palmeiras



Brasile > Campeonato Mineiro 2021

15:00 Uberlândia - MG - Athletic - MG

20:30 Patrocinense - MG - Pouso Alegre - MG



21:00



Cruzeiro - Atlético Mineiro

U.R.T. - MG - Boa Esporte - MG



Brasile > Campeonato Gaúcho 2021

01:00 S.E.R. Caxias - RS - Grêmio Porto Alegre



Brasile > Campeonato Pernambucano 2021

21:00 Retrô - PE - Náutico - PE



Brasile > Campeonato Sergipano 2021 Primeira Fase

20:15 Maruiense - SE - Itabaiana - SE



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

18:45 Cherno More Varna - Levski Sofia



Cile > Primera División 2021

00:30 Audax Italiano - Universidad Católica

21:00 La Serena - Universidad de Chile



Cipro > First Division 2020/2021 Playoff

16:00 AEK Larnaca - AEL Limassol

18:30 Omonia Nikosia - Olympiakos Nikosia



Colombia > Primera A 2021 Apertura

00:40 Jaguares de Córdoba - América de Cali

03:00 Deportivo Cali - Atlético Nacional



Corea del Sud > K League 1 2021

09:00 Jeju United - Suwon Bluewings

09:30 Suwon FC - Ulsan Hyundai

12:00 Jeonbuk FC - Incheon United



Corea del Sud > K League 2 2021

06:30 Ansan Greeners - Jeonnam Dragons

09:00 FC Anyang - Busan IPark

11:30 Daejeon Hana Citizen - Gyeongnam FC



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Clausura

00:00 Limón FC - Sporting FC

02:00 Guadalupe - CS Herediano

04:00 Deportivo Saprissa - Municipal Pérez Zeledón



Croazia > 1. HNL 2020/2021

15:00 Slaven Belupo - NK Osijek

17:05 NK Istra 1961 - Hajduk Split

19:10 Lokomotiva Zagreb - Dinamo Zagabria



Croazia > 2. HNL 2020/2021

14:30 Hajduk Split II - HNK Cibalia



16:30



NK Međimurje - NK Dugopolje

NK BSK Bijelo Brdo - NK Dubrava



Danimarca > Superliga 2020/2021 Abstieg

14:00 SønderjyskE - AC Horsens



Danimarca > Superliga 2020/2021 Meisterschaft

14:00 Randers FC - FC Nordsjælland

16:00 Brøndby IF - FC Copenaghen

18:00 Aarhus GF - FC Midtjylland



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

15:00 Vendsyssel FF - Skive IK



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

13:00 BK Avarta - Hillerød GI



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

00:00 Emelec - LDU Quito



Egitto > Premiership 2020/2021

Ceramica Cleopatra - El-Entag El-Harby

19:00 Al-Masry Club - El Gouna



El Salvador > Primera División 2020/2021 Clausura > Gruppo B

02:00 Chalatenango - Águila

03:00 Santa Tecla FC - Sonsonate FC



Estonia > Meistriliiga 2021



12:00



Pärnu JK Vaprus - JK Tammeka

JK Narva Trans - Tulevik Viljandi

14:00 FCI Levadia - JK Nõmme Kalju

18:00 Tallinna JK Legion - FC Flora



Francia > Ligue 1 2020/2021

13:00 Stade Rennes - FC Nantes



15:00



Stade Brest - Nîmes Olympique

RC Lens - FC Lorient

OGC Nice - Stade Reims

AS Saint-Étienne - Girondins Bordeaux

17:05 AS Monaco - Dijon FCO

21:00 Olympique Lyon - Angers SCO



Francia > Ligue 2 2020/2021

19:00 Amiens SC - Rodez AF



Francia > National 2020/2021

20:00 Sporting Club Lyon - Red Star FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021







FC Chambly - Amiens SC

Entente Feignies Aulnoye - Paris Saint-Germain

Montfermeil - JA Drancy

RC Lens - Le Havre AC

SM Caen - US Orléans

St-Pryvé St-Hilaire - Lille OSC

Valenciennes FC - Évreux FC 27



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021







AS Nancy - US Torcy

AJ Auxerre - Dijon FCO

ASPTT Dijon - FC Sochaux

FC Bourg-Péronnas - Paris FC

FC Metz - ESTAC Troyes

Olympique Lyon - Clermont Foot

RC Strasbourg - CA Pontarlier



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021







EA Guingamp - US Avranches

Girondins Bordeaux - Stade Brest

Le Mans FC - LB Châteauroux

SA Mérignac - Angers SCO

Tours FC - Stade Laval

US Concarneau - Stade Rennes

USSA Vertou - FC Nantes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021







FC Istres - OGC Nice

AS Saint-Étienne - AS Monaco

AS Béziers - Montpellier HSC

Olympique Marseille - Toulouse FC

AS Cannes - Pieve di Lota

Nîmes Olympique - US Colomiers

SC Toulon - AC Ajaccio



Georgia > Erovnuli Liga 2021

12:00 Dinamo Tbilisi - FC Samtredia

14:00 FC Saburtalo - FC Kobuleti

16:00 Torpedo Kutaisi - Lokomotiv Tbilisi



Germania > Bundesliga 2020/2021

15:30 Schalke 04 - Augsburg

18:00 Colonia - Mainz 05



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:30



Hannover 96 - 1. FC Heidenheim 1846

Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig



Germania > 3. Liga 2020/2021

13:00 FSV Zwickau - Viktoria Köln

14:00 SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021







Bischofswerdaer FV - BSG Chemie Leipzig

Berliner AK 07 - Energie Cottbus

FC Carl Zeiss Jena - Optik Rathenow

FSV 63 Luckenwalde - Chemnitzer FC

Germania Halberstadt - VfB Auerbach

SV Babelsberg 03 - FC Viktoria 1889 Berlin

Union Fürstenwalde - ZFC Meuselwitz

1. FC Lok Leipzig - SV Lichtenberg 47

BFC Dynamo - TeBe Berlin

Hertha BSC II - VSG Altglienicke



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021

14:00 SC Freiburg II - TSV Steinbach Haiger



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Monheim - TuRU Düsseldorf

1. FC Mönchengladbach - FC Kray

Cronenberger SC - SC Velbert

SpVg Schonnebeck - FSV Duisburg

SSVg Velbert - TSV Meerbusch

Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

TV Jahn Hiesfeld - 1. FC Kleve

SpVgg Sterkrade-Nord - Teutonia St. Tönis

TVD Velbert - Germania Ratingen 04/19

SC Düsseldorf-West - Sportfreunde Baumberg

VfB 03 Hilden - Sportfreunde Niederwenigern



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021







ASC 09 Dortmund - FCE Rheine

Hammer SpVg - SG Finnentrop/Bamenohl

SC Paderborn 07 II - SG Wattenscheid 09

Viktoria Clarholz - Westfalia Rhynern

Holzwickeder SC - Westfalia Herne

SV Schermbeck 1912 - Preußen Münster II

TuS Erndtebrück - TuS Ennepetal

TuS Haltern - 1. FC Kaan-Marienborn

Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh

RSV Meinerzhagen - TSG Sprockhövel



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord

SV Berghofen - BV Cloppenburg



11:00



Arminia Bielefeld - Turbine Potsdam II

RB Leipzig - FSV Gütersloh 2009



14:00



VfL Wolfsburg II - FC Carl Zeiss Jena

Borussia Bocholt - Bor. Mönchengladbach



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd



14:00



1. FFC 08 Niederkirchen - 1899 Hoffenheim II

Eintracht Frankfurt II - 1. FC Saarbrücken

Würzburger Kickers - Bayern München II



Giappone > J1 League 2021

06:05 Consadole Sapporo - Kashima Antlers



07:00



FC Tokyo - Kawasaki Frontale

Vegalta Sendai - Yokohama F. Marinos



08:00



Oita Trinita - Nagoya Grampus

Sagan Tosu - Yokohama FC

09:00 Urawa Red Diamonds - Tokushima Vortis



10:00



Kashiwa Reysol - Gamba Osaka

Vissel Kobe - Shimizu S-Pulse



Giappone > J2 League 2021



07:00



Machida Zelvia - Kyoto Sanga FC

Mito HollyHock - FC Ryūkyū

Montedio Yamagata - Albirex Niigata

Tochigi SC - SC Sagamihara

Zweigen Kanazawa - JEF United Chiba

09:00 Ehime FC - Fagiano Okayama



Giappone > J3 League 2021

FC Gifu - Azul Claro Numazu



06:00



Fukushima United - Roasso Kumamoto

Vanraure Hachinohe - Grulla Morioka

Yokohama S&CC - Kagoshima United



07:00



Kamatamare Sanuki - Kataller Toyama

Tegevajaro Miyazaki - Gainare Tottori



Giappone > Japan Football League 2021

Maruyasu Okazaki - Tokyo Musashino City FC

05:00 Kochi United - Sony Sendai



06:00



Verspah Oita - FC Tiamo Hirakata

Suzuka Point Getters - FC Osaka

Iwaki SC - ReinMeer Aomori

MIO Biwako Shiga - FC Kariya

Matsue City FC - Veertien Mie

Honda Lock - Honda FC



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Championship

16:00 Lions Gibraltar - Mons Calpe S.C.



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Relegation

18:30 Glacis United FC - Europa Point FC



Grecia > Super League 2020/2021 Meisterschaft

14:00 Aris Saloniki - AEK Athen

16:15 Asteras Tripolis - PAOK Saloniki

18:30 Olympiakos Piräus - Panathinaikos



Grecia > Super League 2 2021



13:45



AO Trikala - AE Karaiskakis

Ergotelis - OFI Ierapetra

Panachaiki GE - Chania Kissamikos

Xanthi FC - Diagoras Rhodos



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Zona B

03:00 Sacachispas - CSD Municipal

21:00 Achuapa - Sanarate



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura

01:00 Platense - Real Sociedad

01:15 Vida - Olimpia

03:00 Motagua - Honduras Progreso



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:00 Burnley FC - Newcastle United

15:05 West Ham United - Leicester City

17:30 Tottenham Hotspur - Manchester United

20:00 Sheffield United - Arsenal FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021

14:50 Machine Sazi - Aluminium Arak

16:00 Mes Rafsanjan - Saipa FC



Islanda > Bikar 2021 > 1. Giornata







Hamar - IF Vestri

UMF Snæfell - UMF Skallagrímur



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021







B36 Tórshavn - Víkingur

B68 Toftir - TB Tvøroyri

HB Tórshavn - 07 Vestur

ÍF Fuglafjørður - NSÍ Runavík

KÍ Klaksvík - EB/Streymur



Israele > Ligat ha'Al 2021 Relegation

18:00 Hapoel Kfar Saba - Hapoel Hadera FC



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff

19:15 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Petach-Tikva



Italia > Serie A 2020/2021

12:30 Inter - Cagliari



15:00



Juventus - Genoa

Verona - Lazio

Sampdoria - Napoli

18:00 Roma - Bologna

20:45 Fiorentina - Atalanta



Italia > Serie B 2020/2021

15:00 Reggina - Vicenza

19:00 Unione Venezia - Cosenza Calcio



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

Pro Vercelli - Calcio Lecco 1912

12:30 Juventus II - Pontedera



15:00



Lucchese - Livorno

Como - Grosseto

Olbia - Giana Erminio

Pistoiese - Renate



17:30



Aurora Pro Patria - Novara

Pro Sesto - Alessandria

Pergolettese - Piacenza



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Perugia - Triestina

Calcio Padova - Gubbio

Fano - Modena

Carpi - Matelica

Fermana FC - FeralpiSalò

Sambenedettese - Cesena



17:30



Mantova - Legnago

Südtirol - Virtus Verona

Arezzo - Vis Pesaro

20:30 Imolese - Ravenna Calcio



Italia > Serie C Girone C 2020/2021







SS Juve Stabia - Catanzaro

Trapani - Foggia

12:30 Cavese - Teramo



15:00



Catania - Potenza

Monopoli - Paganese

Turris - Ternana

17:30 Bisceglie - Virtus Francavilla



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



Chieri - Folgore Caratese

Citta di Varese - Legnano

Caronnese - Vado



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



15:00



US Breno - Caravaggio

AC Calvina Sport - Pontisola

Franciacorta - AC Fanfulla 1874

Seregno - AC Crema



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



AC Mestre - AC Belluno

US Adriese - APC Chions

Manzanese - Porto Tolle

San Giorgio-Sedico - Trento Calcio 1921

Clodiense - Union Feltre



Italia > Serie D Girone D 2020/2021

Bagnolese - Ghivizzano Borgo



15:00



Mezzolara - ASD Sasso Marconi 1924

Corticella - Rimini

Forlì - Progresso

Marignanese - Correggese

Seravezza - Sammaurese Calcio



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



15:00



Robur Siena - ASD Cannara

Virtus Flaminia - AC Sangiovannese

Foligno - Follonica Gavorrano

Ostia Mare - Grassina

Pianese - Badesse Calcio

AC Città di Castello - Scandicci

UC Sinalunghese - Montespaccato



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



15:00



Olympia Agnonese - Tolentino

ASD Pineto Calcio - Porto Sant'Elpidio

Campobasso - Castelnuovo Vomano

GSD Castelfidardo - SN Notaresco

Aprilia - Vastogirardi

Atletico Terme Fiuggi - US Recanatese

Matese - CynthiAlbalonga

Montegiorgio Calcio - Vastese Calcio

Rieti - Real Giulianova



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



15:00



Arzachena - Giugliano

ASD Carbonia Calcio - Cassino Calcio 1924

Formia - ASD SS Nola 1925

Monterosi FC - Gladiator

Muravera - Savoia



Italia > Serie D Girone H 2020/2021

FBC Gravina - ACD Nardò



15:00



US Bitonto - Audace Cerignola

Brindisi - Team Altamura

Casarano - Fidelis Andria

Città di Fasano - Portici 1906

AZ Picerno - Lavello

Puteolana Internapoli - Sporting Fulgor Molfetta

Aversa Normanna - Taranto FC

Sorrento - FC Francavilla



Italia > Serie D Girone I 2020/2021

ASD San Luca - Licata



15:00



Acireale - Calcio Cittanovese

US Castrovillari - Messina

Dattilo - Santa Maria Cilento

FC Messina - Città Di S. Agata

Gelbison - Marina di Ragusa

Paternó - ASD Troina

Roccella - Rende

Rotonda - Biancavilla



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

10:30 Torino - SPAL 2013 Ferrara

12:30 Empoli - Atalanta



Kosovo > Superliga 2020/2021



15:00



KF Llapi - Drita Gjilan

FK Drenica - Prishtina KF



Lettonia > Virsliga 2021

14:00 FK Ventspils - BFC Daugavpils

16:00 FK Spartaks - FK Rīgas Futbola skola



Lituania > A Lyga 2021

14:00 Kauno Žalgiris - FK Žalgiris



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



16:00



Progrès Niedercorn - FC Wiltz 71

US Hostert - Jeunesse Esch

US Mondorf - UNA Strassen

FC Rodange 91 - FC Differdange 03



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



13:00



Akademija Pandev - KF Shkupi

FK Belasica - Makedonija GP

FK Borec - FC Struga

FK Renova - KF Shkëndija 79

Sileks Kratovo - Vardar Skopje



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

16:00 CR Khemis Zemamra - Youssoufia Berrechid

19:15 SC Chabab Mohammédia - Olympique de Safi

21:30 FUS de Rabat - Moghreb de Tétouan



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura

00:00 Atlas Guadalajara - Club León

02:00 Cruz Azul - Deportivo Guadalajara

04:05 UANL Tigres - CF América

19:00 Deportivo Toluca - CF Monterrey



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



16:00



Deportivo Toluca - CF Monterrey

Gallos Blancos - Santos Laguna



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



18:30



Deportivo Toluca - CF Monterrey

Gallos Blancos - Santos Laguna

21:45 Club Tijuana - Mazatlán FC



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



12:00



Dinamo Auto - FC Codru Lozova

Speranţa Nisporeni - FC Sfîntul Gheorghe

15:00 Dacia Buiucani - FC Sheriff



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



17:00



FK Dečić Tuzi - Iskra Danilovgrad

FK Podgorica - OFK Petrovac

FK Sutjeska - FK Budućnost Podgorica

FK Zeta - Jezero Plav

OFK Titograd - FK Rudar Pljevlja



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Clausura

02:00 Real Estelí - Juventus Managua



03:00



Real Madriz - Managua FC

Junior Managua - Walter Ferretti



Nigeria > Professional League 2020/2021



17:00



Adamawa United - Heartland FC

Akwa United - Sunshine Stars

Enyimba Aba - Enugu Rangers

Ifeanyi Uba - MFM FC

Jigawa Golden Stars - Lobi Stars

Katsina United - Wikki Tourists

Nasarawa United - Kwara United

Plateau United - Abia Warriors

Rivers United - Dakkada FC

Warri Wolves - Kano Pillars



Norvegia > 1. Divisjon 2021

IK Start - FK Jerv



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021







IF Fløya - Kongsvinger IL

Vålerenga IF II - Moss FK



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021







Odds BK II - Levanger FK

Sotra SK - Kjelsås Fotball



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

12:15 De Graafschap - Go Ahead Eagles



Paraguay > Primera División 2021 Apertura

00:15 Sol de América - Club Nacional

02:30 Club Olimpia - 12 de Octubre de Itauguá



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40



Arka Gdynia - Odra Opole

Chrobry Głogów - Miedź Legnica



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:15 GD Estoril - UD Vilafranquense

15:00 GD Chaves - Sporting Covilhã

18:00 SL Benfica B - CD Feirense

21:30 FC Arouca - UD Oliveirense



Romania > Liga 1 2020/2021

20:30 CS Universitatea Craiova - CFR Cluj



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 Arsenal Tula - FK Krasnodar



15:30



Dinamo Mosca - FK Ural

PFC Sochi - Zenit St. Petersburg

18:00 Lokomotiv Moskva - Spartak Moskva



Russia > 1. Division 2020/2021

07:00 SKA-Khabarovsk - FK Nizhny Novgorod

12:00 FK Orenburg - Spartak Moskva 2



14:00



Akron Tolyatti - Dinamo Bryansk

FK Chertanovo - Veles Moskva

Fakel Voronezh - Tekstilshchik Ivanovo

Shinnik Yaroslavl - Alania Vladikavkaz



15:00



FK Chayka - Enisey Krasnoyarsk

FK Krasnodar 2 - Irtysh Omsk

FK Neftekhimik - Torpedo Moskva

18:00 Baltika Kaliningrad - FK Tom Tomsk



Scozia > Premiership 2021 Playoff

16:00 Rangers FC - Hibernian FC



Serbia > Super Liga 2020/2021

15:00 FK Javor - Crvena Zvezda

19:00 Partizan - Radnički Niš



Singapore > Premier League 2021



11:30



Albirex Niigata (S) - Tampines Rovers

Geylang International - Lion City Sailors



Spagna > Primera División 2020/2021

14:00 Villarreal CF - CA Osasuna

16:15 Valencia CF - Real Sociedad

18:30 Real Valladolid - Granada CF

21:00 Real Betis - Atlético Madrid



Spagna > Segunda División 2020/2021

14:00 Málaga CF - Albacete

16:00 Real Zaragoza - UD Almería



18:15



CD Mirandés - UD Logroñés

RCD Mallorca - CD Lugo

CE Sabadell - FC Cartagena

21:00 Espanyol Barcelona - CD Leganés



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda División

11:30 Real Valladolid B - Zamora CF

18:00 CD Leonesa - Celta Vigo B



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Primera RFEF

12:00 CD Numancia - Racing Ferrol



17:00



Marino de Luanco - SD Compostela

UP Langreo - Deportivo La Coruña



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda RFEF



12:00



CD Covadonga - CD Guijuelo

Sporting Gijón B - Pontevedra CF

CD Lealtad - Coruxo FC

17:00 Real Oviedo B - Salamanca CF UDS



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF

12:00 SD Ejea - CD Alavés B



17:00



Haro Deportivo - SD Leioa

UD Mutilvera - Barakaldo CF

18:00 CD Izarra - Club Portugalete



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda División

12:00 CD Tudelano - Athletic Bilbao B



17:00



SD Logroñés - SD Amorebieta

CD Calahorra - Real Sociedad B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF



12:00



SD Tarazona - Racing Santander

CD Ebro - Arenas de Getxo



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF



12:00



Levante UD B - UE Llagostera

CF La Nucía - UE Cornellà



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF

12:00 Peña Deportiva - CE L'Hospitalet

18:00 Orihuela CF - Espanyol Barcelona B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda División

17:00 CD Alcoyano - Gimnàstic



17:30



Villarreal CF B - FC Andorra

UD Ibiza - FC Barcelona B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF



11:00



Lorca Deportiva - CD Marino

Yeclano Deportivo - UD Las Palmas B

12:00 Recreativo Granada - Marbella FC

18:00 CD El Ejido 2012 - Recreativo Huelva



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Primera RFEF

11:30 Sevilla Atlético - UD Tamaraceite

17:00 Córdoba CF - RB Linense

17:30 Real Murcia - Cádiz CF B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda División

17:00 Real Betis B - Atlético Sanluqueño CF



18:00



Linares Deportivo - Algeciras CF

UCAM Murcia CF - San Fernando CD



Spagna > Segunda B Grupo 5 2020/2021 Segunda División



12:00



Talavera CF - Inter de Madrid

CD Badajoz - Real Madrid Castilla

18:00 Extremadura UD - UD SS Reyes



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021

15:00 Golden Arrows - Bloemfontein Celtic

17:00 Moroka Swallows - Black Leopards



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



Halmstads BK - BK Häcken

Mjällby AIF - Varbergs BoIS



17:30



IF Elfsborg - Djurgårdens IF

IFK Norrköping - IK Sirius



Svezia > Superettan 2021



13:00



Akropolis IF - IK Brage

Örgryte IS - Östers IF



15:00



Jönköpings Södra IF - Vasalunds IF

Trelleborgs FF - Norrby IF



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00



Piteå IF - Örebro Syrianska IF

Täby FK - Umeå FC

16:00 IFK Luleå - Assyriska FF



Svezia > Division 1 Södra 2021

13:00 Utsiktens BK - Lunds BK



Svizzera > Super League 2020/2021



16:00



FC Vaduz - FC Sion

BSC Young Boys - FC St. Gallen

FC Zurigo - Servette Genève



Svizzera > Promotion League 2020/2021

14:00 SC Cham - FC Zürich II







AC Bellinzona - Stade Nyonnais

FC Bavois - FC Zürich II

FC Breitenrain Bern - Etoile Carouge FC

FC Sion II - SC Brühl



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021







FC Bulle - Vevey United

FC Naters - FC Lancy

US Terre Sainte - Team Vaud

BSC Young Boys II - FC Echallens



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







FC Biel/Bienne - SC Goldau

Grasshopper Club Zürich II - FC Bassecourt

FC Langenthal - FC Schötz

SR Delémont - SC Buochs



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







FC Kosova Zürich - FC Thalwil

FC Gossau - FC Tuggen

FC Linth 04 - FC Winterthur II

FC Paradiso - FC Red Star Zürich

FC St. Gallen II - FC Dietikon

USV Eschen/Mauren - FC Balzers



Turchia > SüperLig 2020/2021

12:30 Sivasspor - Atiker Konyaspor



15:00



MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

Kayserispor - Antalyaspor

18:00 BB Erzurumspor - Beşiktaş



Turchia > 1. Lig 2020/2021

15:00 Ümraniyespor - Bursaspor

18:00 Adanaspor - Ankaraspor



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021

13:00 24 Erzincanspor - Afjet Afyonspor



14:00



Amed SK - Niğde Anadolu FK

Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor

Hacettepe - Sarıyer SK

Kahramanmarasspor - Inegölspor

Sancaktepe Belediye - Ergene Velimeşe

Şanlıurfaspor - Yeni Çorumspor

Uşakspor - Manisa FK

Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021

13:00 Karacabey Birlikspor - Elazığspor



14:00



1922 Konyaspor - Sivas Belediyespor

Bodrum Belediye - Pendikspor

Eyüpspor - Kastamonuspor

Van BBSK - Karabükspor

Kırklarelispor - Turgutluspor

Kırşehir Belediyespor - BAKspor

Pazarspor - Serik Belediyespor

Sakaryaspor - Bayburt İl Özel İdare

Tarsus Idman Yurdu - Etimesgut Belediyespor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021



13:00



Vorskla Poltava - FK Lviv

Zorya Lugansk - Inhulets Petrove

16:00 Rukh Lviv - FC Mynai

18:30 Olimpik Donetsk - Kolos Kovalivka



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > East Division

01:00 Racing Louisville - Orlando Pride



Vietnam > V.League 1 2021

12:00 Binh Dinh - Viettel FC



14:15



Sài Gòn FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hà Nội FC - Than Quảng Ninh FC