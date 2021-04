Elenco delle partite previste per oggi sabato 3 aprile 2021: Serie A in primo piano oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

TORINO – E’ un programma ricchissimo di match quello che ci attende nella giornata odierna a partire dalla Serie A con le sfide valevoli per il ventinovesimo turno. Alle ore 12.30 andrà in scena Milan-Sampdoria con i rossoneri che vengono dal successo esterno contro la Fiorentina mentre la Doria ha sconfitto il Torino. Ben sette gare in programma alle ore 15 a cominciare da Sassuolo-Roma con gli emiliani che devono recuperare la gara contro l’Inter mentre i capitolini sono reduci dalla sconfitta casalingo contro il Napoli. Impegni casalinghi per Atalanta e Lazio con la squadra di Gasperini che, dopo aver vinto a Verona, giocherà contro l’Udinese mentre i capitolini, dopo aver vinto proprio a Udine, se la vedranno tra le mura amiche contro lo Spezia. Giocherà in casa anche il Napoli che, reduce dalla vittoria di Roma, giocherà contro un Crotone che viene dalla sconfitta casalinga in rimonta contro il Bologna. Particolarmente interessante si preannuncia Genoa-Fiorentina con i liguri che vengono dal successo di Parma mentre la Viola ha perso in casa col Milan. Impegno casalingo per il Cagliari che giocherà contro l’Hellas Verona mentre a chiudere il programma delle 15 c’è Benevento-Parma con i padroni di casa che sono reduci dal successo storico con la Juventus mentre gli emiliani sono penultimi in classifica.

Alle ore 18 il derby Torino-Juventus con i Granata che occupano la diciassettesima posizione in classifica mentre i bianconeri sono terzi, al pari dell’Atalanta. Alle ore 20.45 Bologna-Inter con gli emiliani che sono reduci dal successo esterno di Crotone mentre i nerazzurri devono recuperare la gara con il Sassuolo. Grande spettacolo anche in Premier League con due gare di cartello come Leicester-Manchester City e Arsenal-Liverpool mentre il Chelsea giocherà tra le mura amiche contro il West Bromwich. In Liga c’è il Real Madrid che giocherà tra le mura amiche contro l’Eibar, i Blancos sono terzi in classifica a sei punti dall’Atletico Madrid. Grandi sfide anche in Bundesliga dove il match clou metterà di fronte Lipsia e Bayern Monaco con i padroni di casa a caccia di un successo per accorciare in classifica sulla capolista bavarese. Spicca anche Borussia Dortmund-Francoforte mentre Leverkusen e M’Gladbach giocheranno in casa contro Schalke 04 e Friburgo. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

18.30

21.00

BUNDESLIGA

15.30

18.30

LALIGA

16.15

COPA DEL REY

21.30

SERIE C

Girone A

12.30

15.00

20.30

Girone B

12.30

15.00

17.30

20.30

Girone C

13.00

15.00

17.30

CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo A



15:00



Simba SC - AS Vita Club

Al-Merrikh SC - Al-Ahly



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo C



18:00



Petro Atlético - Horoya AC

Kaizer Chiefs - Wydad AC



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo D

18:00 Teungueth FC - Espérance de Tunis

21:00 MC Alger - Zamalek



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



16:00



KF Teuta Durrës - KF Laçi

FK Vllaznia - FK Partizani



Argentina > Primera División 2021

00:00 San Lorenzo - Rosario Central

02:15 Central Córdoba SdE - Platense

19:00 Talleres de Córdoba - Independiente



21:15



Gimnasia de La Plata - Lanús

Sarmiento de Junín - Atlético Tucumán



Argentina > Primera B Nacional 2021 Gruppo A

20:30 Estudiantes de Caseros - Deportivo Riestra

21:30 Tigre - Estudiantes de Río Cuarto



Argentina > Primera B Nacional 2021 Gruppo B

20:30 Barracas Central - Almagro

21:00 Atlético Rafaela - Defensores de Belgrano



Australia > A-League 2020/2021

10:05 Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers



Australia > NPL New South Wales 2021

06:30 Sutherland Sharks - Blacktown City FC

10:00 Mt Druitt Town Rangers - Sydney Olympic



Australia > NPL Northern NSW 2021

05:30 Adamstown Rosebud - Charlestown Azzurri

07:30 Valentine Phoenix - Weston Workers FC



Australia > NPL Western Australia 2021



09:00



Gwelup Croatia - Rockingham City FC

Cockburn City SC - Balcatta FC



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

15:30 Səbail FK - Zira FK



Bahrain > Campionato 2020/2021



16:05



Budaiya - Riffa SC

Malkiya Club - Al Ahli

18:45 Al Najma - Al Muharraq



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

16:15 KV Oostende - Waasland-Beveren

18:30 Sint-Truidense VV - KV Mechelen

20:45 KV Kortrijk - Club Brugge KV



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

20:45 Union St. Gilloise - RFC Seraing



Bielorussia > Cempionat 2021

13:00 BATE Borisov - FK Gomel

15:00 Sputnik Rechytsa - FK Minsk

17:00 Shakhter Soligorsk - FK Isloch Minsk

19:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - FK Vitebsk



Bolivia > Liga Profesional 2021

02:00 San José - Royal Pari

21:00 Real Santa Cruz - Always Ready



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



15:00



Sloboda Tuzla - Željezničar Sarajevo

FK Krupa - FK Tuzla City

17:00 FK Sarajevo - Široki Brijeg



Brasile > Campeonato Sergipano 2021 Primeira Fase

20:15 Dorense - SE - Atlético Gloriense - SE

21:00 Lagarto - SE - Sergipe - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2021 Fase de Grupos



21:00



Fortaleza - Bahia - BA

Sport - PE - Ceará - CE



Cile > Primera División 2021

00:00 Unión La Calera - Unión Española

16:00 Melipilla - Ñublense



Cile > Primera B 2021

20:00 Puerto Montt - Copiapó



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg

17:00 Doxa Katokopias - Karmiotissa Polemidion



Colombia > Primera A 2021 Apertura

02:40 Santa Fe - Deportivo Pereira



Colombia > Primera B 2021 Apertura

00:30 Real Cartagena - Leones FC

21:00 Deportes Quindío - Atlético FC



22:00



Orsomarso SC - Cortuluá

Real San Andrés - Fortaleza FC



Corea del Sud > K League 1 2021

07:00 Suwon Bluewings - Jeonbuk FC

09:30 Seongnam FC - Ulsan Hyundai

12:00 FC Seoul - Gangwon FC



Corea del Sud > K League 2 2021

06:30 Chungnam Asan FC - Gyeongnam FC

09:00 Busan IPark - Ansan Greeners



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Clausura

04:00 LD Alajuelense - CS Herediano



Croazia > 1. HNL 2020/2021

12:55 Lokomotiva Zagreb - Hajduk Split

15:00 NK Istra 1961 - NK Osijek

17:05 HNK Šibenik - Dinamo Zagabria

20:00 HNK Gorica - HNK Rijeka



Croazia > 2. HNL 2020/2021



16:30



NK Junak Sinj - NK Međimurje

NK Croatia Zmijavci - NK Dugopolje



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

15:00 Fremad Amager - Vendsyssel FF



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

14:00 Hillerød GI - Brønshøj BK



EAU > UAE Arabian Gulf League 2020/2021



15:45



Al Jazira Club - Al Wasl

Khor Fakkan Club - Ajman Club

18:15 Sharjah FC - Baniyas SC



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

19:15 Delfín SC - Deportivo Cuenca

21:30 LDU Quito - Mushuc Runa



Sport JC - San Miguel

El Nacional - Quito FC

Espuce FC - Ñañas

Dragonas IDV - LDU Quito



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe A







Deportivo Cuenca - Técnico Universitario

Barcelona - LDJ

Guayaquil City - Emelec

Macará - UPS Carneras



Egitto > Premiership 2020/2021

Aswan - Al-Ahly

19:00 Al-Masry Club - Tala'ea El-Gaish SC

21:00 Ismaily - Ceramica Cleopatra



Estonia > Meistriliiga 2021

Pärnu JK Vaprus - Tallinna JK Legion

12:00 JK Nõmme Kalju - JK Narva Trans



Finlandia > Suomen Cup 2021 > Quarti di finale

15:00 FC Honka - PK-35 Vantaa



16:00



Helsingfors IFK - HJK Helsinki

Inter Turku - SJK Seinäjoki



Francia > Ligue 1 2020/2021

13:00 AS Monaco - FC Metz

17:00 Paris Saint-Germain - Lille OSC

21:00 RC Lens - Olympique Lyon



Francia > Ligue 2 2020/2021

15:00 Toulouse FC - AS Nancy



20:00



AC Ajaccio - Valenciennes FC

Clermont Foot - Chamois Niortais

ESTAC Troyes - EA Guingamp

FC Sochaux - Paris FC

Grenoble Foot 38 - LB Châteauroux

Rodez AF - FC Chambly

SM Caen - Pau FC



Francia > National 2020/2021



20:00



Red Star FC - Stade Briochin

FC Villefranche Beaujolais - US Concarneau

US Boulogne - US Orléans



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021



18:00



Blois Foot 41 - Châteaubriant Voltigeurs

C'Chartres Football - Stade Plabennec

EA Guingamp (CFA) - Vannes OC

FC Rouen - US Granvillaise

St-Pryvé St-Hilaire - Sainte-Geneviève-des-Bois

US Fleury-Mérogis - SM Caen (CFA)

US Saint-Malo - AS Poissy

FC Versailles - FC Lorient (CFA)



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021



18:00



AJ Auxerre (CFA) - Entente SSG

AS Beauvais - FCSR Haguenau

CS Sedan - FC Metz (CFA)

GFC Ajaccio - SAS Épinal

SC Schiltigheim - AF Bobigny

Olympique Saint-Quentin - RC Lens (CFA)

Stade Reims (CFA) - ASM Belfort

18:30 Paris 13 Atletico - US Lusitanos



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021

16:00 Olympique Lyon (CFA) - Jura Sud

17:00 Hyères FC - SC Toulon



18:00



Fréjus-St. Raphaël FC - Monts d'Or Azergues Foot

Louhans-Cuiseaux - Aubagne FC

Olympique Marseille (CFA) - FC Martigues

GFA Rumilly Vallières - RC Grasse

AS Saint-Priest - AS Monaco (CFA)

Marignane Gignac - Andrézieux



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021



18:00



Bourges Foot - Bourges 18

FC Nantes (CFA) - Angoulême CFC

Le Puy Foot 43 - Vendée Les Herbiers

Angers SCO II - Canet Roussillon

Trélissac FC - AS Béziers

US Colomiers - Bergerac Foot

18:30 Moulins Yzeure Foot - FC Chamalières

19:00 Stade Montois - SO Romorantin



Francia > Femminile Division 1 2020/2021



14:30



Le Havre AC - Dijon FCO

Girondins Bordeaux - GPSO 92 Issy

Montpellier HSC - Stade Reims



Georgia > Erovnuli Liga 2021

12:00 Dinamo Batumi - Lokomotiv Tbilisi

13:45 FC Saburtalo - FC Telavi

15:30 Dinamo Tbilisi - Dila Gori



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Augsburg - Hoffenheim

Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte

Bayer Leverkusen - Schalke 04

Wolfsburg - Colonia

Mainz 05 - Arminia Bielefeld

18:30 RB Leipzig - Bayern Monaco

20:30 Bor. Mönchengladbach - Friburgo



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:00



1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth

VfL Bochum - Holstein Kiel

Karlsruher SC - VfL Osnabrück



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



Bayern München II - VfB Lübeck

1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt 04

SC Verl - MSV Duisburg

KFC Uerdingen 05 - TSV 1860 München

1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken

Waldhof Mannheim - FSV Zwickau



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



1. FC Köln II - SV Bergisch Gladbach 09

Alemannia Aachen - SV 19 Straelen

FC Wegberg-Beeck - SV Lippstadt 08

Rot Weiss Ahlen - Fortuna Düsseldorf II

Rot-Weiss Essen - FC Schalke 04 II

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen

Wuppertaler SV - VfB Homberg



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



Bahlinger SC - VfB Stuttgart II

FC-Astoria Walldorf - Hessen Kassel

FSV Frankfurt - FC 08 Homburg

Kickers Offenbach - SSV Ulm 1846

Rot-Weiß Koblenz - SV 07 Elversberg

SG Sonnenhof Großaspach - FC Gießen

TSG Balingen - SC Freiburg II

1899 Hoffenheim II - Bayern Alzenau

TSV Steinbach Haiger - FK Pirmasens

VfR Aalen - Eintracht Stadtallendorf



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord

BV Cloppenburg - Borussia Bocholt

14:30 FSV Gütersloh 2009 - FC Carl Zeiss Jena



Giappone > J1 League 2021

06:00 Yokohama F. Marinos - Shonan Bellmare



07:00



Avispa Fukuoka - Consadole Sapporo

Nagoya Grampus - FC Tokyo

Sanfrecce Hiroshima - Gamba Osaka

Vegalta Sendai - Vissel Kobe

08:00 Urawa Red Diamonds - Kashima Antlers

10:00 Yokohama FC - Kashiwa Reysol

12:00 Kawasaki Frontale - Oita Trinita



Giappone > J2 League 2021



07:00



Giravanz Kitakyushu - Montedio Yamagata

V-Varen Nagasaki - Ventforet Kofu

10:00 FC Ryūkyū - Omiya Ardija



Giappone > J3 League 2021

06:00 Grulla Morioka - FC Imabari



Giappone > Japan Football League 2021



06:00



Honda FC - Veertien Mie

FC Osaka - Kochi United

Nara Club - Verspah Oita

07:30 FC Tiamo Hirakata - Matsue City FC



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Relegation

16:00 Manchester 62 FC - College 1975 FC

18:30 FCB Magpies - Glacis United FC



Grecia > Super League 2020/2021 Abstieg

14:00 Atromitos - Apollon Smyrnis

16:15 OFI Heraklion - PAS Giannina



18:30



AE Lárissa - Panetolikos

Lamia - Volos NFC



Grecia > Super League 2 2021



13:45



Ergotelis - AO Trikala

Chania Kissamikos - Diagoras Rhodos

Xanthi FC - AE Karaiskakis



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:30 Chelsea FC - West Bromwich Albion

16:00 Leeds United - Sheffield United

18:30 Leicester City - Manchester City

21:00 Arsenal FC - Liverpool FC



Inghilterra > Championship 2020/2021

13:30 Huddersfield Town - Brentford FC



Inghilterra > League Two 2020/2021

14:00 Southend United - Carlisle United



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South

14:00 Aston Villa - Brighton & Hove Albion

12:00 Crystal Palace - Southampton FC

13:00 Leicester City - Reading FC



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North

14:00 Burnley FC - Manchester City

13:00 Newcastle United - Sunderland AFC



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021

14:00 Shahr Khodro FC - Persepolis



14:30



Tractor Sazi - Mes Rafsanjan

Naft Masjed Soleyman - Nassaji Mazandaran

15:00 FC Zob Ahan - Sanat Naft FC

16:20 Esteghlal - Paykan FC



Irlanda > Premier Division 2021



19:00



Bohemian FC - St Patrick's Athletic

Derry City - Waterford FC

Drogheda United - Finn Harps



Irlanda > First Division 2021

20:00 Cobh Ramblers - UC Dublin



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021



16:00



Coleraine FC - Glenavon FC

Glentoran Belfast - Portadown FC

Larne FC - Carrick Rangers

Warrenpoint Town - Cliftonville FC

18:30 Dungannon Swifts - Linfield FC



Israele > Ligat ha'Al 2021 Relegation

16:15 Hapoel Hadera FC - Hapoel Tel Aviv



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff

17:45 FC Ashdod - Ironi Kiryat Shmona

18:50 Maccabi Haifa - Maccabi Petach-Tikva

19:30 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Serie A 2020/2021

12:30 Milan - Sampdoria



15:00



Napoli - Crotone

Genoa - Fiorentina

Benevento - Parma

Sassuolo - Roma

Lazio - Spezia

Atalanta - Udinese

Cagliari - Verona

18:00 Torino - Juventus

20:45 Bologna - Inter



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

12:30 Carrarese - Como



15:00



Renate - Olbia

AlbinoLeffe - Pro Vercelli

Grosseto - Giana Erminio

Pontedera - Pro Sesto



17:30



Livorno - Pistoiese

Calcio Lecco 1912 - Aurora Pro Patria

Novara - Pergolettese

Piacenza - Lucchese

20:30 Alessandria - Juventus II



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



12:30



Modena - Arezzo

Matelica - Sambenedettese



15:00



Gubbio - Carpi

Legnago - Südtirol

Virtus Verona - Perugia

Vis Pesaro - Imolese



17:30



Cesena - Mantova

FeralpiSalò - Fano

Ravenna Calcio - Fermana FC

20:30 Triestina - Calcio Padova



Italia > Serie C Girone C 2020/2021







Paganese - Trapani

Foggia - Monopoli

13:00 Casertana - Palermo



15:00



Catania - Viterbese

Potenza - SS Juve Stabia

Teramo - Turris

Ternana - Avellino

Vibonese - Bari

Virtus Francavilla - Cavese

17:30 Catanzaro - Bisceglie



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

10:00 Genoa - Roma

10:30 Inter - SPAL 2013 Ferrara

12:00 Fiorentina - Ascoli Calcio

14:00 Cagliari - Bologna



15:00



Juventus - Empoli

Lazio - Sampdoria



AC Pisa - Cosenza Calcio

Pescara - Spezia

Napoli - Frosinone

10:30 Virtus Entella - US Lecce

11:00 Benevento Calcio - Reggina 1914

11:30 Pordenone Calcio - AC Monza

12:00 Hellas Verona - Udinese



15:00



Chievo Verona - Cittadella

Venezia FC - Vicenza

Parma - US Cremonese

AC Reggiana 1919 - Brescia



Kosovo > Superliga 2020/2021



13:00



KF Gjilani - Besa Pejë

KF Feronikeli - KF Llapi

KF Ballkani - Prishtina KF

KF Arbëria - Drita Gjilan

FK Drenica - KF Trepça



Al Fahaheel - Qadsia SC

Al Arabi SC - Al Kuwait SC



Lettonia > Virsliga 2021

12:00 Riga FC - FK Spartaks

15:00 BFC Daugavpils - FS Metta/LU



Lituania > A Lyga 2021

15:00 FC Džiugas - Kauno Žalgiris



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021

15:00 Makedonija GP - Akademija Pandev



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

16:00 Moghreb de Tétouan - CR Khemis Zemamra

18:15 Difaâ d'el Jadida - SC Chabab Mohammédia

Mouloudia Oujda - Raja Casablanca

Youssoufia Berrechid - Maghrib de Fès

Difaâ d'el Jadida - Moghreb de Tétouan

RS Berkane - Rapide Oued Zem

FAR de Rabat - CR Khemis Zemamra

Ittihad Tanger - FUS de Rabat

SC Chabab Mohammédia - Hassania US Agadir

Wydad AC - Olympique de Safi



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura

03:30 Puebla FC - Mazatlán FC

05:30 FC Juárez - Cruz Azul



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura

01:00 Tepatitlán - Cimarrones de Sonora



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A

01:00 Mineros de Fresnillo FC - Alacranes de Durango

02:00 Tecos Fútbol Club - Cimarrones de Sonora II

19:00 Leones Negros II - Saltillo FC

20:00 Atlético San Luis II - Gavilanes de Matamoros



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Clausura

00:00 Club Necaxa - FC Juárez

01:00 Gallos Blancos - Club León

18:00 Deportivo Guadalajara - Pumas UNAM



17:00



Atlas Guadalajara - Club Tijuana

CF Monterrey - Atlético San Luis

19:00 CF América - Club Necaxa



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

17:00 CF América - Club Necaxa



19:30



Atlas Guadalajara - Club Tijuana

CF Monterrey - Atlético San Luis



Dacia Buiucani - FC Sheriff

Speranţa Nisporeni - FC Sfîntul Gheorghe



Montenegro > 1. CFL 2020/2021

13:00 FK Podgorica - FK Rudar Pljevlja

15:00 OFK Petrovac - FK Dečić Tuzi

16:00 OFK Titograd - FK Sutjeska

17:00 Iskra Danilovgrad - Jezero Plav

18:00 FK Budućnost Podgorica - FK Zeta



VV Sint Bavo - VVOG Harderwijk

VV DOVO Veenendaal - ACV Assen

VV GOES - VV Staphorst

ODIN '59 - FC Lisse

Excelsior '31 - AFC Ajax Zaterdag

Sparta Nijkerk - HSV Hoek

Harkemase Boys - Sportlust '46

DVS'33 - Ter Leede

BVV Barendrecht - SteDoCo



Polonia > I Liga 2020/2021

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Korona Kielce



12:40



Miedź Legnica - Radomiak Radom

GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice

13:00 Resovia Rzeszów - Odra Opole

14:00 OKS Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz

16:00 Zagłębie Sosnowiec - Widzew Łódź

17:00 ŁKS Łódź - GKS Bełchatów



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:00 FC Vizela - GD Estoril

16:00 FC Porto B - FC Arouca



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021

15:00 Al Gharafa - Al Sadd



17:15



Al Wakrah - Al Khor SC

Umm-Salal - Al Rayyan



19:30



Al Arabi - Al Duhail SC

Qatar SC - Al Sailiya

Al Kharitiyath - Al Ahli Doha



Romania > Liga 1 2020/2021

14:00 FC Hermannstadt - Argeș Pitești



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 Rotor Volgograd - Lokomotiv Moskva



15:30



FK Krasnodar - Akhmat Grozny

Rubin Kazan - PFC Sochi

18:00 Dinamo Mosca - FK Ufa



Russia > 1. Division 2020/2021

07:00 SKA-Khabarovsk - FK Orenburg



13:00



Akron Tolyatti - FK Tom Tomsk

Krylia Sovetov - Tekstilshchik Ivanovo

Veles Moskva - Enisey Krasnoyarsk

14:00 Shinnik Yaroslavl - Dinamo Bryansk



15:00



Fakel Voronezh - FK Neftekhimik

FK Chayka - Spartak Moskva 2

Torpedo Moskva - Irtysh Omsk

Volgar Astrakhan - Alania Vladikavkaz

18:00 Baltika Kaliningrad - FK Nizhny Novgorod



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Finale

10:00 Rubin Kazan - PFC Sochi

11:00 Zenit St. Petersburg - Akhmat Grozny

12:00 FK Strogino Moskva - FK Krasnodar

13:00 CSKA Moskva - FK Rostov

17:00 Lokomotiv Moskva - Spartak Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Platzierungsrunde

10:00 FK Ufa - Rotor Volgograd



12:00



Arsenal Tula - FK Khimki

FK Tambov - Uor-5 Egorievsk

13:00 FK Chertanovo - FC Ural

16:00 Dinamo Moskva - Akademiya Konopleva



Scozia > Championship 2020/2021



16:00



Arbroath FC - Alloa Athletic

Dunfermline Athletic - Heart of Midlothian



Scozia > FA Cup 2020/2021 > 3. Giornata

13:15 Dumbarton FC - Aberdeen FC



16:00



Forfar Athletic - Edinburgh City FC

Dundee United - Partick Thistle

Livingston FC - Raith Rovers

Brora Rangers FC - Stranraer FC

Stenhousemuir FC - Kilmarnock FC

East Fife FC - Greenock Morton FC

Hamilton Academical - St. Mirren FC

Dundee FC - St. Johnstone FC

Ayr United - Clyde FC

Formartine United - Motherwell FC

Fraserburgh FC - Montrose FC

20:30 Celtic FC - Falkirk FC



Serbia > Super Liga 2020/2021



14:55



FK Inđija - FK Rad Beograd

FK Javor - OFK Bačka

Radnik Surdulica - FK Zlatibor

17:00 FK Napredak - Crvena Zvezda

19:05 Partizan - FK Metalac



Singapore > Premier League 2021



11:30



Hougang United - Tampines Rovers

Young Lions - Lion City Sailors



NK Bravo - NK Domžale

ND Gorica - Olimpija Ljubljana

20:15 NK Aluminij - NK Maribor



Spagna > Primera División 2020/2021

14:00 Granada CF - Villarreal CF

16:15 Real Madrid - SD Eibar

18:30 CA Osasuna - Getafe CF



Spagna > Segunda División 2020/2021

14:00 UD Logroñés - CD Tenerife

16:00 Girona FC - SD Ponferradina

18:15 CD Castellón - Real Oviedo



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Finale

21:30 Athletic Bilbao - Real Sociedad



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda División

16:00 Celta Vigo B - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Primera RFEF

17:00 SD Compostela - CD Numancia



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda División

17:00 Gimnàstic - Villarreal CF B

18:00 FC Barcelona B - CD Alcoyano



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF

13:00 UD Las Palmas B - Lorca Deportiva

19:00 CD Marino - Recreativo Granada



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



12:00



Atlético Madrid - Deportivo de La Coruña

Real Sociedad - SD Eibar

12:30 Rayo Vallecano - Valencia CF

14:00 Madrid CFF - UDG Tenerife Sur



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021

15:00 Moroka Swallows - Golden Arrows



17:00



Cape Town City FC - Baroka FC

Maritzburg United - Chippa United



Svezia > Division 1 Norra 2021

13:00 Örebro Syrianska IF - Sollentuna FK

15:00 IFK Haninge - Hudiksvalls FF

16:00 IF Sylvia - Sandvikens IF



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Skövde AIK - Qviding FIF

FC Trollhättan - Lindome GIF



16:00



Assyriska Turabdin IK - Ljungskile SK

FC Linköping City - Vänersborgs IF

Oskarshamns AIK - Utsiktens BK



Svizzera > Super League 2020/2021

18:15 FC Lausanne-Sport - FC Luzern

20:30 FC St. Gallen - FC Zurigo



FC Black Stars Basel - FC Rapperswil-Jona

FC Köniz - FC Basel II

SC Brühl - FC Münsingen



Tunisia > Ligue 1 2020/2021

15:00 JS Kairouan - US Ben Guerdane



Turchia > SüperLig 2020/2021

12:30 Kayserispor - Göztepe



15:00



Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük SK

Sivasspor - Trabzonspor

18:00 Hatayspor - Galatasaray



Turchia > 1. Lig 2020/2021

12:30 Tuzlaspor - Samsunspor



15:00



Giresunspor - İstanbulspor AŞ

Ankaraspor - Akhisar Belediyespor

18:00 Adana Demirspor - Keçiörengücü



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 FK Mariupol - Inhulets Petrove

16:00 Rukh Lviv - Zorya Lugansk

18:30 Desna Chernigov - Olimpik Donetsk



Uzbekistan > Super League 2021

13:15 Lokomotiv Tashkent - Qizilqum Zarafshon

15:30 Nasaf Qarshi - FK Turon



13:00



Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - FLC Thanh Hóa

Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC

14:15 Viettel FC - Sài Gòn FC