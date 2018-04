Mondiale Russia 2018 in diretta: calendario e risultati

Il prossimo 14 giugno al via la 21a edizione: le squadre partecipanti, gli stadi che ospitano le partite, dove seguirlo in diretta

MOSCA – Tra meno di due mesi prenderà il via Russia 2018, la ventunesima rassegna Mondiale e uno spettacolo che si preannuncia ricco di emozioni e di sensazioni uniche. Trentuno giorni in cui le 32 Nazionali qualificatesi si daranno battaglia per raggiungere l’olimpo del calcio Mondiale, toccato quattro anni fa dalla Germania nella finale di Rio De Janeiro vinta contro l’Argentina. Ci sono tutte le premesse per un gran Mondiale nonostante l’assenza dell’Italia: c’è la Spagna dei funamboli, la solida Germania, la spavalda e giovane Francia senza dimenticare l’Argentina di Messi, il Portogallo di Ronaldo e il Brasile di Neymar con quest’ultima favoritissima insieme alla Spagna. Non mancheranno le sorprese a cominciare dall’Inghilterra e la Croazia, per l’Europa, mentre per il Sud America Uruguay e Colombia pronte a fare la voce grossa. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere quelle emozioni che solo il Mondiale è in grado di regalare dal 1930.

Il calendario completo della competizione

Gruppo A

14-giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita

15-giu 14.00 A Egitto-Uruguay

19-giu 20.00 A Russia-Egitto

20-giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita

25-giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto

25-giu 16.00 A Uruguay-Russia

Gruppo B

15-giu 17.00 B Marocco-Iran

15-giu 20.00 B Portogallo-Spagna

20-giu 14.00 B Portogallo-Marocco

20-giu 20.00 B Iran-Spagna

25-giu 20.00 B Spagna-Marocco

25-giu 20.00 B Iran-Portogallo

Gruppo C

16-giu 12.00 C Francia-Australia

16-giu 18.00 C Perù-Danimarca

21-giu 14.00 C Francia-Perù

21-giu 17.00 C Danimarca-Australia

26-giu 16.00 C Danimarca-Francia

26-giu 16.00 C Australia-Perù

Gruppo D

16-giu 15.00 D Argentina-Islanda

16-giu 21.00 D Croazia-Nigeria

21-giu 20.00 D Argentina-Croazia

22-giu 17.00 D Nigeria-Islanda

26-giu 20.00 D Islanda-Croazia

26-giu 20.00 D Nigeria-Argentina

Gruppo E

17-giu 14.00 E Costa Rica-Serbia

17-giu 20.00 E Brasile-Svizzera

22-giu 14.00 E Brasile-Costa Rica

22-giu 20.00 E Serbia-Svizzera

27-giu 20.00 E Serbia-Brasile

27-giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica

Gruppo F

17-giu 17.00 F Germania-Messico

18-giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud

23-giu 17.00 F Germania-Svezia

23-giu 20.00 F Corea del Sud-Messico

27-giu 16.00 F Messico-Svezia

27-giu 16.00 F Corea del Sud-Germania

Gruppo G

18-giu 17.00 G Belgio-Panama

18-giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra

23-giu 14.00 G Belgio-Tunisia

24-giu 14.00 G Inghilterra-Panama

28-giu 20.00 G Inghilterra-Belgio

28-giu 20.00 G Panama-Tunisia

Gruppo H

19-giu 14.00 H Polonia-Senegal

19-giu 17.00 H Colombia-Giappone

24-giu 17.00 H Giappone-Senegal

24-giu 20.00 H Polonia-Colombia

28-giu 16.00 H Senegal-Colombia

28-giu 16.00 H Giappone-Polonia

Ottavi di finale

30-giu 16.00 1C-2D (50)

30-giu 20.00 1A-2B (49)

01-lug 16.00 1B-2A (51)

01-lug 20.00 1D-2C (52)

02-lug 16.00 1E-2F (53)

02-lug 20.00 1G-2H (54)

03-lug 16.00 1F-2E (55)

03-lug 20.00 1H-2G (56)

Quarti di finale

06-lug 16.00 V49-V50 (57)

06-lug 20.00 V53-V54 (58)

07-lug 16.00 V55-V56 (60)

07-lug 20.00 V51-V52 (59)

Semifinali

10-lug 20.00 V57-V58 (61)

11-lug 20.00 V59-V60 (62)

Finali

14 lug 16.00 Finale 3° posto

15 lug 17.00 Finale

Gli stadi

All’inizio la Russia aveva proposto sedici stadi per ospitare la ventunesima edizione del Mondiale di Calcio. Nel 2012 il numero di città è stato ridotto a undici e il numero di stadi a dodici. La finale del torneo si svolgerà il 15 luglio 2018 allo Stadio Lužniki di Mosca, la capitale russa, come annunciato dalla stessa FIFA. Questo l’elenco degli impianti:

Mosca: Stadio Lužniki e Otkrytie Arena ——> Capienza: 81 000 – Capienza: 46 990

San Pietroburgo: Zenit Arena ——> Capienza: 69 501

Kaliningrad: Arena Baltika ——> Capienza: 45 015

Kazan: Kazan Arena ——> Capienza: 45 105

Nižnij Novgorod: Stadio Nižnij Novgorod ——> Capienza: 44 899

Samara: Futbol’nyj stadion v Samare ——> Capienza: 44 918

Volgograd: Volgograd Arena ——> Capienza: 45 015

Saransk: Mordovia Arena ——> Capienza: 45 015

Rostov sul Don: Rostov Arena ——> Capienza: 43 702

Soči: Stadio Olimpico Fišt ——> Capienza: 47 659

Ekaterinburg: Stadio Centrale ——> Capienza: 35 000

Dove verranno trasmesse le partite

In Italia il Mondiale verrà trasmesso da Mediaset che, attraverso il proprio sito, espone cosi il palinsesto: La partita inaugurale del 14 giugno, Russia-Arabia Saudita, alle 17.00, sarà trasmessa su Canale 5. Tutta la prima fase verrà trasmessa in diretta su Italia Uno, ad eccezione di quattro partite che andranno su Canale 5. Dagli ottavi in poi, tutti i match saranno su Canale 5. Tutte le partite saranno trasmesse in HD. In più, per tutta la durata del torneo sarà in onda un canale gratuito speciale dedicato 24 ore su 24 a “Russia 2018”. Radio105 sarà la rete dei Mondiali. Previsti due contenitori nei programmi “Friends” e “Take away”, una partita in diretta tutti i giorni con il commento della Gialappa’s e un programma speciale degli Autogol.